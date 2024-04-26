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Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG
26.04.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания AMDG объявила победителей ежегодного
По итогам исследования были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.
Победителями в каждой из 16 категорий стали:
О PDA
Методология исследования
Методология исследования предполагает анализ спроса на безрецептурные фармацевтические продукты в разрезе двух систем: Google и Яндекс. Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали именно этот продукт.
Период исследования: январь — декабрь 2023 года.
Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно
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Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards.
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