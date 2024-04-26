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Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

26.04.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards.

По итогам исследования были названы ТОП-3 производителей, чьи продукты в разных категориях пользуются наибольшим спросом в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась для 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях.


Победителями в каждой из 16 категорий стали:

  • Противовирусные
  1. АмантисМед
  2. Гедеон Рихтер
  3. Лекфарм
  • Противопростудные
  1. Dr. Reddy's
  2. Mic
  3. Bionorica
  • От насморка
  1. Bionorica
  2. JGL
  3. Organon
  • От кашля
  1. Sandoz
  2. КRКА
  3. Bionorica
  • При заболеваниях горла
  1. Nobel
  2. OlainFarm
  3. Valenta
  • Противовоспалительные средства наружного применения
  1. Dr. Reddy's
  2. Novartis
  3. Medana
  • Противогрибковые
  1. Фармлэнд
  2. Sandoz
  3. Borimed
  • Антигистаминные
  1. OlainFarm
  2. Egis
  3. GSK
  • Для регуляции пищеварения
  1. IPSEN
  2. Sandoz
  3. Биосинтез
  • От изжоги
  1. Dr. Reddy's
  2. КRКА
  3. Teva
  • От стресса и усталости
  1. РУП "Белмедпрепараты"
  2. Биотики
  3. OlainFarm
  • Для укрепления суставов и ОДА
  1. MEDA
  2. Bayer
  3. Pierre Fabre
  • Витамины и БАДы
  1. Teva
  2. Queisser Pharma
  3. MEDANA
  • Витамины для беременных
  1. Bayer
  2. Dr. Reddy's
  3. Sun Pharma
  • Венотонизирующие
  1. SERVIER
  2. Teva
  3. ООО "Рубикон"
  • От сухости глаз
  1. BAUSCH + LOMB
  2. JGL
  3. Santen

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители стали победителями по результатам 2021 и 2022 года, можно узнать здесь и здесь.

Методология исследования

Методология исследования предполагает анализ спроса на безрецептурные фармацевтические продукты в разрезе двух систем: Google и Яндекс. Частота запросов показывает, насколько популярен продукт фармкомпании в поисковой системе, то есть какое число пользователей искали именно этот продукт.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.

Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно здесь.

 
 
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Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards.
 
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