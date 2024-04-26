Лукашенко объяснил причину публичного обсуждения вопросов нацбезопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание утвердило Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину страны . Президент Александр Лукашенко отметил: «В обновленных документах – белорусский путь к миру», рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Прошу проголосовать. Кто против? Нет? Не надо бояться и «против», и «воздержаться». Вы – хозяева. У вас свое мнение», – обратился к делегатам Александр Лукашенко.

И «хозяева» приняли единогласное решение. Как должна строиться национальная безопасность страны, решали не в закрытых кабинетах и в строгой секретности. К обсуждению подключились все неравнодушные: молодежь, женский союз, политики.

«Этот документ показывает открытость нашего государства, говорит о том, что весь народ должен понимать, что происходит в мире, какая геополитическая обстановка. Весь народ должен при необходимости встать на защиту своей страны», – заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Споры были, стоит ли нам все это выносить на публичное обсуждение. Тогда было принято решение: «А нам то что бояться? Ведь главная задача – противостоять, если нужно будет», – отметил Лукашенко.

Концепцию нацбезопасности обновили на 70%. Включили такие понятия, как защита традиционных семейных ценностей, социальная ответственность бизнеса. Военную доктрину тоже утверждали сообща. В документе четко прописали источники угрозы. Появились и союзные обязательства.

«Вы слышали недавно заявление президента Путина, что нападение на Беларусь расцениваться будет как нападение на Российскую Федерацию. Поэтому мы сегодня полны решимости 100% противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Мы не хотим войны. Получили независимость – так ее надо сберечь. Всячески», – заявил глава государства.

А делать это приходится в условиях давления Запада. У границ с Евросоюзом «разрастается» контингент НАТО. Президент уверен: их планы совсем не оборонительные. Еще одна угроза – терроризм и диверсии внутри страны. Александр Лукашенко призвал всех граждан помочь в борьбе с опасностью.

«Смотрите вокруг себя, информируйте нас по любому поводу. Нам пока удается противостоять. Мы отвлекаем огромные ресурсы, чтобы сдержать – особенно диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу. И хорошо, что нашим контрразведчикам, милиции удается обнаруживать их вовремя и нейтрализовать. Многие операции мы проводили благодаря поддержке людей», – подчеркнул белорусский лидер.

Люди должны четко понимать всю серьезность обстановки, поэтому делегатов Всебелорусского народного собрания президент призвал донести основные посылы этих двух дней до своих коллективов, поселков, районов и рассказать, что в обновленных документах – белорусский путь к миру.

«Уверен, принятые решения послужат прочной основой для сохранения белорусского народа как уникальной исторической общности и приумножения национального достояния, созданного целыми поколениями. Впереди самое главное – кропотливая работа. И здесь я хочу уберечь вас от равнодушия и безразличия, ведь быть делегатом ВНС – это в первую очередь нести ответственность за судьбу страны», – заключил Лукашенко.

Это заседание белорусский лидер назвал новой страницей в истории страны. Оно седьмое по счету, но первое в новом конституционном статусе. Теперь каждый год в одном зале будут собираться и рабочие, и чиновники, и президент, чтобы решать глобальные вопросы.

Согласно обновленной Конституции, решения Всебелорусского народного собрания теперь обязательны для исполнения. Раньше они были скорее рекомендациями.