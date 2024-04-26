|
Лукашенко объяснил причину публичного обсуждения вопросов нацбезопасности
26.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
И «хозяева» приняли единогласное решение. Как должна строиться национальная безопасность страны, решали не в закрытых кабинетах и в строгой секретности. К обсуждению подключились все неравнодушные: молодежь, женский союз, политики.
«Споры были, стоит ли нам все это выносить на публичное обсуждение. Тогда было принято решение: «А нам то что бояться? Ведь главная задача – противостоять, если нужно будет», – отметил Лукашенко.
Концепцию нацбезопасности обновили на 70%. Включили такие понятия, как защита традиционных семейных ценностей, социальная ответственность бизнеса. Военную доктрину тоже утверждали сообща. В документе четко прописали источники угрозы. Появились и союзные обязательства.
А делать это приходится в условиях давления Запада. У границ с Евросоюзом «разрастается» контингент НАТО. Президент уверен: их планы совсем не оборонительные. Еще одна угроза – терроризм и диверсии внутри страны. Александр Лукашенко призвал всех граждан помочь в борьбе с опасностью.
Люди должны четко понимать всю серьезность обстановки, поэтому делегатов Всебелорусского народного собрания президент призвал донести основные посылы этих двух дней до своих коллективов, поселков, районов и рассказать, что в обновленных документах – белорусский путь к миру.
Это заседание белорусский лидер назвал новой страницей в истории страны. Оно седьмое по счету, но первое в новом конституционном статусе. Теперь каждый год в одном зале будут собираться и рабочие, и чиновники, и президент, чтобы решать глобальные вопросы.
Согласно обновленной Конституции, решения Всебелорусского народного собрания теперь обязательны для исполнения. Раньше они были скорее рекомендациями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси заявил, что в обновленных документах заключается белорусский путь к миру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)