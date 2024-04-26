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Авария на ЧАЭС: площадь зараженных земель в Беларуси за 38 лет сократилась вдвое

26.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Авария на ЧАЭС: площадь зараженных земель в Беларуси за 38 лет сократилась вдвое
 Фото: МТРК «Мир»

26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Последствия аварии на атомной электростанции затронули многие страны, но больше всего пострадала Беларусь. Почти четверть земель оказалась заражена. Спустя 38 лет площадь радиоактивного загрязнения земель цезием-137 в стране уменьшилась почти вдвое, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вместо заброшенного поля всходы овса. Исследования показали: радиоактивный фон уменьшился до нормы, поэтому территорию вернули в дело. Культуры на поле чередуют. Один год сажают овес, другой – кукурузу. Урожайность местных семян высокая. Их тоже исследуют.

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«Зерно сразу с поля отправляют в лабораторию. Урожай проверяют не только на наличие вредителей и болезни, но и на радиацию. Например, в овсе цезия-137 меньше допустимого в 16 раз, то есть все чисто», – отметила корреспондент.

От ЧАЭС до белорусской границы было всего 16 километров. На территорию страны 38 лет назад выпало около 70% радионуклидов. Повышенные дозы изотопа йода, цезия, стронция, плутония, америция и тяжелые трансурановые соединения вызывали у людей онкологию, поражали органы и ткани. В Беларуси до сих пор часть территорий закрыта для проживания. Есть и частично загрязненные. Жить там можно, но специалисты постоянно проводят мероприятия по уменьшению уровня радиации.

«В зонах радиоактивного загрязнения расположено более двух тысяч населенных пунктов. В них проживает порядка 930 тысяч человек, из них 185 тысяч – дети. Загрязненными остаются порядка полутора миллиона гектаров леса и около 819 тысяч гектаров сельхозугодий», – сообщил первый заместитель начальника Госатомнадзора Беларуси Леонид Дедуль.

Над восстановлением территорий работают аграрии, экологи и ученые. Их задача – сделать так, чтобы радиация из почвы не переходила в продукцию.

«Выделяется больше удобрений. На поврежденные, загрязненные участки даем в два раза больше фосфора и калия. Быстрее разлагаются радионуклиды, и земля становится более чистой», – пояснила главный агроном хозяйства Татьяна Некрашевич.

А вот в памяти местных жителей авария останется навсегда. Юрия Юшковца прямо с поля командировали к Чернобыльской станции. Помогал при отселении людей.

«Мы тогда, кажется, массу возили или что-то заготовляли, и тогда нас сняли, две машины, и отправили на помощь до самой АЭС. Через реку мы людей выселяли», –рассказал механизатор Юрий Юшковец.

Механизатор получил удостоверение чернобыльца. На здоровье не жалуется. Хоть и на пенсии, но до сих пор работает в хозяйстве, уже 34 года. Его подход к земле не изменился. «Я всю жизнь тут прожил, я тут всю жизнь и работаю», – пояснил Юшковец.

В этом году посев яровых начали намного раньше – в конце зимы. Повезло с погодой. Уже в июле на восстановленных землях соберут урожай, после засеют поля однолетними травами. Редька, просо и горчица пойдут на дополнительную осеннюю подкормку скоту, а значит, привес будет больше.

По данным Белорусского экологического института, последний населенный пункт страны выйдет из «грязной зоны» к 2090 году.



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Над восстановлением территорий работают аграрии, экологи и ученые. Их задача – сделать так, чтобы радиация из почвы не переходила в продукцию.
 
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