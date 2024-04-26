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Как обеспечивается безопасная работа Белорусской АЭС?

26.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как обеспечивается безопасная работа Белорусской АЭС?
 Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

26 апреля – 38-я годовщина Чернобыльской аварии. Для Беларуси эта техногенная катастрофа имеет особое значение – страна серьезно пострадала от ее последствий. Поэтому вопрос безопасности своей атомной электростанции в республике стоит остро. Особое внимание уделяется и Игналинской АЭС, которая расположена в приграничном с Беларусью районе Литвы, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Уровень «три плюс» – это значит, что Белорусская атомная электростанция сегодня самая безопасная в мире. Двойная оболочка здания реактора: одна защищает от внешнего воздействия – может уберечь даже от падения самолета. Другая – предохраняет от внутренних повреждений.

Наибольшую озабоченность у белорусских специалистов сегодня вызывает Игналинская АЭС в Литве, в 15 километрах от границы с Беларусью. В 2009, в рамках мероприятий по вступлению в Евросоюз, Литва вывела станцию из эксплуатации. Теперь почти четыре тысячи тонн ядерного топлива хранятся в могильнике рядом с АЭС. Но главная опасность кроется не в нем, а в облученных графитовых стержнях из энергоблоков – технологию их утилизации в мире пока не изобрели.

«Графит, к сожалению, является очень пожароопасным и взрывоопасным. И в случае таких инцидентов на площадке, радиоактивная пыль может достичь и территории Беларуси. Если мы возьмем 30-километровую зону и нарисуем круг радиусом 30 километров вокруг Игналинской станции, то 65% это белорусская территория попадает в этот круг», – отметил заместитель генерального директора объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны» Алексей Лукашевич.

Игналинскую АЭС планируют ликвидировать к 2038 году. Это стоит колоссальных денег, которых у Литвы попросту нет, а еще нет опыта и специалистов.

«Чернобыльская станция, Игналинская станция – это один и тот же проект. И самое вызывающее беспокойство – отсутствие желания взаимодействовать со страной-поставщиком, который разрабатывал этот объект. И нет опыта вывода из эксплуатации этих объектов. Во всем мире нет. И без консультации с теми, кто может это все обосновать. Есть проблема и напряженность, будет ли это сделано безопасно», – сообщил начальник управления по обращению с радиоактивными отходами Департамента по ядерной безопасности сообщил Дмитрий Павлов.

В рамках международных обязательств Литва обязана отчитываться о состоянии Игналинской станции. Беларусь, на границе с которой находится станция, часто запрашивает у соседей информацию о ее состоянии. Ответ так и не был дан.

«Мы до сих пор не получили от литовской стороны исчерпывающей информации и полных ответов на наши вопросы. Таким образом можно сказать, что литовская сторона своим поведением демонстрирует, что они не готовы выполнять те международные обязательства, которые они взяли на себя в связи с конвенцией Эспо», – рассказала заместитель начальника главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Лариса Лукина.

Белорусские экологи контролируют ситуацию. Вокруг Игналинской АЭС есть восемь пунктов автоматического измерения. С интервалом в 10 минут специалисты Белгидромета получают данные по мощности дозы излучения.

БелАЭС – белорусско-российский проект. Она была введена в эксплуатацию в 2020 году.



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Двойная оболочка здания реактора: одна защищает от внешнего воздействия – может уберечь даже от падения самолета. Другая – предохраняет от внутренних...
 
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