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Как обеспечивается безопасная работа Белорусской АЭС?
26.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
26 апреля – 38-я годовщина Чернобыльской аварии. Для Беларуси эта техногенная катастрофа имеет особое значение – страна серьезно пострадала от ее последствий. Поэтому вопрос безопасности своей атомной электростанции в республике стоит остро. Особое внимание уделяется и Игналинской АЭС, которая расположена в приграничном с Беларусью районе Литвы, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Наибольшую озабоченность у белорусских специалистов сегодня вызывает Игналинская АЭС в Литве, в 15 километрах от границы с Беларусью. В 2009, в рамках мероприятий по вступлению в Евросоюз, Литва вывела станцию из эксплуатации. Теперь почти четыре тысячи тонн ядерного топлива хранятся в могильнике рядом с АЭС. Но главная опасность кроется не в нем, а в облученных графитовых стержнях из энергоблоков – технологию их утилизации в мире пока не изобрели.
Игналинскую АЭС планируют ликвидировать к 2038 году. Это стоит колоссальных денег, которых у Литвы попросту нет, а еще нет опыта и специалистов.
В рамках международных обязательств Литва обязана отчитываться о состоянии Игналинской станции. Беларусь, на границе с которой находится станция, часто запрашивает у соседей информацию о ее состоянии. Ответ так и не был дан.
Белорусские экологи контролируют ситуацию. Вокруг Игналинской АЭС есть восемь пунктов автоматического измерения. С интервалом в 10 минут специалисты Белгидромета получают данные по мощности дозы излучения.
БелАЭС – белорусско-российский проект. Она была введена в эксплуатацию в 2020 году.
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