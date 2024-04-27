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Новый прямой авиарейс связал Минск и Махачкалу
27.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Махачкалу впервые связал прямой авиарейс. Полеты туда-обратно будут выполняться раз в неделю – по пятницам. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына проводила соотечественников на борт и окунулась в атмосферу дагестанского колорита.
Крики «Асса», лезгинка и барабаны – так встречали пассажиров в минском аэропорту. Он на несколько часов стал территорией кавказского гостеприимства.
Погружать в атмосферу отдыха начали уже с регистрации. Пассажиры знакомы с традицией дебютных рейсов. Первому зарегистрировавшемуся – подарки от авиакомпании: сувенирная продукция и сертификат на бесплатный трансфер.
Об открытии направления заявили в начале года, сразу заметили спрос. Билеты раскупают на несколько месяцев вперед. Загрузка рейсов с мая по август – уже около 70%.
«Воздушные» фото – среди первых отпускных кадров. По цитатам на шарах «Лучше гор – только горы», или «Каспий ждет» – пассажиры на месте уже строят маршруты путешествий.
«Очень любим такую природу, горы. Мы были Армении, Грузии. Сейчас решили слетать в Дагестан», – поделилась пассажир Дарья Иванова.
Путь из Минска в Махачкалу – это больше двух тысяч километров – занимает меньше четырех часов.
Лайнер с васильком улетает в лето. Погода в Махачкале на семь градусов теплее, чем в Минске, потому из багажа – только полетное настроение.
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Об открытии направления заявили в начале года, сразу заметили спрос.
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