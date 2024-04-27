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Новый прямой авиарейс связал Минск и Махачкалу

27.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Махачкалу впервые связал прямой авиарейс. Полеты туда-обратно будут выполняться раз в неделю – по пятницам. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына проводила соотечественников на борт и окунулась в атмосферу дагестанского колорита.

Крики «Асса», лезгинка и барабаны – так встречали пассажиров в минском аэропорту. Он на несколько часов стал территорией кавказского гостеприимства.

Погружать в атмосферу отдыха начали уже с регистрации. Пассажиры знакомы с традицией дебютных рейсов. Первому зарегистрировавшемуся – подарки от авиакомпании: сувенирная продукция и сертификат на бесплатный трансфер.

«У меня там живет сестра. Мы с ней не виделись 27 лет. Теперь с дочерью и зятем едем, это очень удобно. Нет пересадок. Тем более для меня удобно – ноги больные», – поделилась пассажир Ольга Ядрова.

Об открытии направления заявили в начале года, сразу заметили спрос. Билеты раскупают на несколько месяцев вперед. Загрузка рейсов с мая по август – уже около 70%.

«В первую очередь, рейс рассчитан на туристические потоки. Очень большой интерес к Дагестану. Любители авиации смогут увидеть легенду советского авиастроения –экраноплан Лунь. Любители истории смогут увидеть самый древний город России – Дербент», – рассказал заместитель генерального директора авиакомпании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Владимир Баркун.

«Воздушные» фото – среди первых отпускных кадров. По цитатам на шарах «Лучше гор – только горы», или «Каспий ждет» – пассажиры на месте уже строят маршруты путешествий.

«Летим с подругой в горы. На недельку в Махачкалу. Будем жить в горах», – отметила пассажир Виктория Клепец.

«Очень любим такую природу, горы. Мы были Армении, Грузии. Сейчас решили слетать в Дагестан», – поделилась пассажир Дарья Иванова.

Путь из Минска в Махачкалу – это больше двух тысяч километров – занимает меньше четырех часов.

Лайнер с васильком улетает в лето. Погода в Махачкале на семь градусов теплее, чем в Минске, потому из багажа – только полетное настроение.

Билеты из Минска в Махачкалу и обратно стоят от 700 белорусских рублей (это почти 20 тысяч российских).



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Теги: Минск
 
 
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