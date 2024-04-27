Источник материала: ProBusiness



Екатерина Шилина. Фото предоставлены героиней статьи.

Сначала она рисовала на заказ, но ее постоянно спрашивали, как научиться рисовать так же. И Екатерина Шилина решилась открыть школу скетчноутинга Smart Ink . Наша героиня прошла интересный путь от юриспруденции и журналистики до профессии иллюстратора-инфографика — и в итоге смогла сделать из этого бизнес. За 5 лет работы в школе отучились 50 потоков: как минимум 1000 человек уже прошли курсы Екатерины. Творческий предприниматель рассказала «Про бизнес», с чего все начиналось, в чем сложности сферы и какие есть планы на будущее.

«Сколько себя помню, я рисовала. Но пришлось стать юристом»

— Тяга к творчеству у меня с детства. Когда мне было года четыре, мы переехали в свою квартиру, и первое, что я сделала, — стала разукрашивать обои. Сколько себя помню, я рисовала, ходила в художественные кружки… Но когда пришло время выбирать профессию, папа мне сказал: «Получи нормальное образование, чтобы ты смогла себя прокормить, а уже второе — какое захочешь». Так я стала юристом и даже закончила аспирантуру, проходила практику в Институте криминологии, криминалистики и судебной экспертизы, преподавала, работала в сфере банкротства. После одного тяжелого суда я решила поменять сферу деятельности на что-то более творческое.

Несколько лет я обучалась журналистике (это была переподготовка на базе высшего образования). В 2009 году пошла работать в Союз дизайнеров, где требовался помощник руководителя. Доросла там до заместителя председателя. Занималась множеством вещей, включая решение юридических вопросов, PR, координацию проектов. С одной стороны, это была работа мечты, с другой — нужно было быть вовлеченной 24/7.





Поработав там пару лет, я поняла, что близка к выгоранию. Еще несколько лет работала в разных медиа — от журналиста до главного редактора. Часто для статей требовалась инфографика. Но не всегда возможностей и времени дизайнера хватало на все, и я что-то делала сама.

Тогда я пошла в школу инфографики — совместный образовательный проект нескольких медиахолдингов. Обучение было очень плотное — в будние дни с 18 до 22 часов и полностью выходные. Было очень много практики, мы досконально освоили основные графические приложения. К концу этого интенсива у меня уже было хорошее портфолио, и я стала брать от знакомых заказы.

«Увидела анонс курса по скетчноутингу — это похоже на инфографику, но легче в реализации — и нашла себя»

В 2016 году я ушла в декрет. А через 3 года увидела в Instagram анонс курса по скетчноутингу — это похоже на инфографику, но легче в реализации. Для сравнения: на качественную инфографику нужна как минимум неделя: чтобы собрать и обработать информацию, составить текст и визуализировать. Да и цены на эту работу такие, что позволить себе это может только крупная компания. А скетчноутинг можно сделать быстрее и дешевле. Хоть и говорят «Отличайте таргет от знаков Вселенной», но в 2019 году для меня это совпало. К тому же, как всем творческим людям, мне интересно пробовать что-нибудь новое.

После курса я изучала все, что могла найти и пройти по этой теме у российских и зарубежных дизайнеров, пробовала интересные фишки (как-то посчитала, что за последние 5 лет прошла порядка 150 курсов). И это дало мне ощутимый профессиональный скачок: я проиллюстрировала бизнес-бестселлер Amazon, создала презентацию для конференции NASA, стала членом Союза дизайнеров. В этой работе я нашла себя.





Скетчноутинг круче привычных способов работы с информацией. Если обычно для запоминания мы применяем только текст, то такую информацию мы забудем через месяц. А картинка — это еще один канал восприятия, визуальный. Такие данные мы помним в разы дольше. Это хорошо также для запоминания иностранных языков или какой-то емкой информации.

Еще в процессе обучения я начала активно постить рисунки в соцсетях. Появились заказы на скетчноутинг для презентаций — ярких, легких, чтобы заинтересовать участников. В какой-то момент меня стали постоянно спрашивать про обучение. Например вот так: «Как научиться рисовать для себя? Я много читаю и хотела бы делать зарисовки для запоминания».

«Запустила онлайн-школу как челлендж за 100 дней»

Я стала изучать, что нужно для открытия онлайн-школы: и про создание сайта, и про запись учебных материалов, и о продвижении. «Как на это решиться и все успеть?!», — думала я. Меня подтолкнул знакомый, который предложил мне сделать из этого челлендж и каждый день делиться итогами.





Я решила: почему бы нет? Попробую, вдруг получится. Написала себе цель: «Открыть онлайн-школу за 100 дней» и разбила весь проект на этапы. Завести ИП — готово, нужен сайт — заказала, эквайринг — подключила. Так и мне самой было интересней двигаться. Кроме того, я понимала, что за чем делать. В итоге я запустилась даже раньше — за 90 дней.

Сложность была в том, что мало кто знал про скетчноутинг в принципе. Чтобы показать, что это такое, я начала вести публичный визуальный дневник. Я рисовала то, что было сделано за день по запуску курса, и публиковала в Instagram и в Facebook. Ко мне начали активно добавляться подписчики, а в директ сыпались заявки на обучение. Некоторые люди не до конца понимали, что это, но хотели меня поддержать. Они писали, что им интересно научиться чему-то новому. Еще было такое сообщение: «Ты даешь надежду всем остальным, что можно вот так взять и открыть свою школу!».

Как-то мне написал продюсер в сфере онлайн-образования: «Обычно я помогаю за хорошие деньги, но мне нравится твой энтузиазм». И он бесплатно посоветовал мне несколько полезных инструментов.





Когда материалы для курса были готовы, я проверила их на добровольцах-тестировщиках и доработала с учетом их обратной связи. Некоторые тестировщики так воодушевились проектом, что еще до начала купили подарочные сертификаты своим родственникам. Такая поддержка очень воодушевляла — другие люди поверили в меня и мою школу, были готовы платить за это деньги!

Что понадобилось для отрытия

Первая тестовая группа была из 40 человек, обучение длилось месяц. Но жизнь любит шутить, и в процессе у меня иногда случалась то одна, то другая неожиданность. Например, как-то утром я захожу на сайт и понимаю, что из-за большой нагрузки он «лежит», а ученикам сейчас надо заходить в учебные кабинеты. Но группа отнеслась к таким «косякам» лояльно: понимали, что я не большая корпорация, и пока многое делаю сама и впервые.

Поскольку для меня это был челлендж «получится — не получится», больших вложений в открытие я не делала. Вот примерно во что мне это обошлось:

Расходы на юристов. Я брала несколько консультаций, чтобы понять правовые тонкости, как у нас регулируются вопросы с международной школой.

Я брала несколько консультаций, чтобы понять правовые тонкости, как у нас регулируются вопросы с международной школой. Сайт и личный кабинет ученика. Сначала это был лендинг, который мне обошелся около $ 100, плюс платный плагин для учебного кабинета. То есть мы не зависим от сторонней платформы, все материалы и база данных находятся на нашем сайте.

Сначала это был лендинг, который мне обошелся около $ 100, плюс платный плагин для учебного кабинета. То есть мы не зависим от сторонней платформы, все материалы и база данных находятся на нашем сайте. Продвижение на $ 70−100 в месяц.

Занятия в группах я веду сама. На аутсорсе мне помогают специалист по организационным вопросам, маркетолог, технический специалист, иногда — переводчик и юрист.





Новые вызовы во время пандемии: «А что, у вас обучение платное?!»

Тут наступил 2020 год, пандемия. Все ушли на удаленку, а ведущие образовательные площадки бесплатно выкатили все свои курсы. Все вокруг твердили: «Можно закрываться: хватает бесплатного образования. Зачем кто-то будет платить деньги?». Другие авторы курсов иногда мне говорили: «Кася, давай мы сделаем совместный проект! Но, сама понимаешь, какое время, открой половину своего курса бесплатно».

Я отвечала: «Слушайте, я настолько верю в свой проект, я в него душу вложила. Пускай остальные делают это бесплатно. К тому же знаю, что качественные вещи не бывают бесплатными, потому что иначе их никто не ценит».

В разгар пандемии у меня набралась рекордно маленькая группа — 6 человек. Подумала: «Наверно, это и в самом деле все. Ладно, пусть это будет последняя группа, проведу и закроюсь, буду заниматься иллюстрацией». Но этот поток был самым душевным — мы круглосуточно обсуждали творческие вопросы. Людям важно было общаться, чтобы снять стресс в условиях всеобщей неопределенности. У нас были и белорусы, и россияне. Запомнились заслуженный учитель математики России и девушка-блогер из Москвы.

В это время некоторым зарубежным ученикам было непросто достать инструменты для скетчноутинга. Рисовали тем, что у кого было, доставали старые запасы. В ход шли обычные карандаши, маркеры, акварель.





После курса ученики потребовали «продолжение банкета», и я сделала продолжающую группу по скетч-практике. В группу присоединились и другие выпускники, и мы занимались полгода после окончания основного курса. Видимо, люди «объелись» бесплатным образованием и поняли, что это не работает, когда нет правильно организованного учебного процесса и мотивирующей среды.

Примерно в это время одна российская нефтяная компания заинтересовалась покупкой моего главного курса по визуальным заметкам для своего образовательного центра. Они мне написали: «Хотим купить ваш курс!». Я даже сразу не поняла, о чем они. Думала, что обычные ученики, а их интересовали авторские права. Я отказалась, конечно.

И еще после этого был курьез. Мне позже написали клиенты примерно с тем же вопросом, а я им отвечала: «Курс не продается!». Они удивились: «Мы хотим учиться на курсе, зачем же вы его тогда рекламируете?».

А однажды мне позвонили из компании VISA и сказали, что проводят акцию — те, кто расплачиваются картой на определенную сумму, получают обучение на творческих курсах. И пригласили меня в этот проект. То есть у меня учились люди, а оплачивала обучение за них компания.

«Как-то у меня обучалась немецкая путешественница, которая в тот момент находилась в африканской деревне»

Мои ученики живут в разных странах и на разных континентах. Кроме стран СНГ, это Канада, США, Израиль, Турция, Австралия, Япония, Германия, Италия и многие другие европейские страны. Всего за 5 лет было 50 потоков, как минимум 1000 человек прошли мои курсы.

Как-то у меня обучалась немецкая путешественница, которая в тот момент находилась в африканской деревне. Я выслала ей подписать акт оказанных услуг, а она мне отвечает: «Тут сложно найти не то что принтер, чтобы распечатать, но даже бумагу!».

Когда я запускала курс, то рассчитывала, что он больше заинтересует женщин, а ко мне пришли айтишники и разные «серьезные дяди» — бизнесмены, инвесторы. Я их спрашиваю, зачем вам? Говорят: «У нас логическое техническое мышление и мы понимаем, что чего-то не добираем. Хотим еще эффективнее работать с информацией и уметь ее наглядно показать команде». Для айтишников, особенно для тимлидов, важно на митингах емко донести идеи до других.



Работы учеников Екатерины.

Еще много экономистов, маркетологов, главных бухгалтеров. У них мотив — добавить в свою жизнь творчества. Как-то у меня учился руководитель юридического бюро, он прокомментировал занятия так: «Я и не думал, что в мои 40 с лишним лет еще что-то способно взорвать мне мозг!».

Часто приходят преподаватели, бизнес-тренеры — им хочется ярко и живо объяснить материал ученикам. Преподавательница русского языка из Японии рассказывала, что японцы от этих маленьких рисунков в восторге, они обожают все нарисованное от руки.

Небольшой процент учеников — коллеги, художники-скрайберы и другие творческие люди, которые хотят попробовать новое направление или обменяться опытом.

90% учеников перед началом курса предупреждают: «Только знаете, я совершенно не умею рисовать!». А уже через месяц рисуют практически шедевры, кое-кто начинает рисовать на заказ. Это очень вдохновляет.

Группы сейчас стараюсь комплектовать камерные — не более 10 человек, чтобы уделить каждому достаточно времени. После курсов у учеников уже есть портфолио, а некоторые еще во время обучения находят заказы. Одна из моих выпускниц даже проиллюстрировала книгу.





Многие клиенты приходят через «сарафан», рекомендуют нас друзьям и знакомым, дарят курсы подругам и детям. Еще я пишу экспертные статьи на российские порталы, и оттуда тоже приходят клиенты.

Я подписываю свои работы, которые делаю для компаний. Например, у меня был большой проект для курсов по личной эффективности — для них я нарисовала скетч-конспекты занятий на 3 месяца. Их аудитория интересуется скетчноутингом и часто приходит ко мне на обучение. Еще для одной зарубежной заказчицы создаю креативные иллюстрации для презентаций, с которыми она выступает на различных IT-конференциях. И ее иногда даже просят вернуть слайд с контактами дизайнера.

«В первую очередь я учу думать и понимать»

Основной курс по скетчноутингу — это 9 больших уроков в записи, видео, текстовая информация, примеры. Все обучение длится месяц. Ученики выполняют домашние задания. Они выбирают вариант и уровень сложности на свой вкус. Общаемся мы в общей группе, где я даю по каждой работе развернутую обратную связь и дополнительные материалы.

Еще одна особенность этого формата — гибкий график, ведь ученики часто живут в разных часовых поясах и собрать их на «живое» занятие достаточно проблематично. Я также поощряю общение на околотворческие темы, чтобы люди расслабились и раззнакомились.





Я делаю акцент не только на том, чтобы рисовать (таких школ много!). В первую очередь я учу думать и понимать: для чего здесь каждый цвет, для чего мы используем этот элемент. Мы стараемся выйти за рамки, и на курсах много упражнений на прокачку креативности. Радуюсь, когда люди говорят: «У меня скрипят мозги!»

Но в этом бизнесе есть свои сложности. Могу выделить три основные:

Платежи из-за границы. После 2022 года получать платежи из-за границы стало сложнее. В этом январском потоке ⅔ зарубежных учеников не смогли оплатить, некоторые пробовали безуспешно произвести оплату по 6 раз. И хоть у меня все готово для англоязычной версии курсов, оставляю это на то время, когда будет проще с международными платежами.

После 2022 года получать платежи из-за границы стало сложнее. В этом январском потоке ⅔ зарубежных учеников не смогли оплатить, некоторые пробовали безуспешно произвести оплату по 6 раз. И хоть у меня все готово для англоязычной версии курсов, оставляю это на то время, когда будет проще с международными платежами. Совмещение преподавания и иллюстрирования. Так как я не только организую курсы, но и активно работаю над разными проектами как иллюстратор, приходится быть гуру тайм-менеджмента.

Так как я не только организую курсы, но и активно работаю над разными проектами как иллюстратор, приходится быть гуру тайм-менеджмента. Инновационность метода = проблемы с продвижением. Не все знают, что такое скетчноутинг. Проще показать на примере. Допустим, вам надо кому-то на салфетке изобразить схему проезда — это самая простая разновидность рисованной инфографики. Непонимание влияет еще и на то, что сложно запустить контекст — непонятно, какие запросы использовать.





«Когда ты глубоко в теме, можешь не заметить простых вещей, которые важны для начинающих»

За время работы школы у меня сформировалось несколько инсайтов, которые очень важно понимать, тем, кто занимается творческим бизнесом:

Нужно активно вкладываться в экспертность. В творческой сфере особенно важны личный бренд преподавателя и его мастерство. Его работы должны вызывать отклик, удивлять и мотивировать научиться рисовать. Например, часто приходят с запросами: «Обожаю ваши трекеры. Это космос! Хочу научиться так же!». Нередко приходят уже рисующие ученики за менторством и обратной связью, чтобы подтянуть слабые места и усовершенствовать стиль.

В творческой сфере особенно важны личный бренд преподавателя и его мастерство. Его работы должны вызывать отклик, удивлять и мотивировать научиться рисовать. Например, часто приходят с запросами: «Обожаю ваши трекеры. Это космос! Хочу научиться так же!». Нередко приходят уже рисующие ученики за менторством и обратной связью, чтобы подтянуть слабые места и усовершенствовать стиль. Регулярно дорабатывать продукт с учетом обратной связи. Я прошу обратную связь не только для отзывов, хотя это и приятно. Когда ты глубоко в теме, то можешь не заметить простых вещей, которые важны для начинающих. Скажем, подробнее пояснить какой-то момент или добавить техническую опцию. Например, по просьбам учеников появился блок по работе с нейросетями, миникурс по рисованию иконок.

Я прошу обратную связь не только для отзывов, хотя это и приятно. Когда ты глубоко в теме, то можешь не заметить простых вещей, которые важны для начинающих. Скажем, подробнее пояснить какой-то момент или добавить техническую опцию. Ключевая ценность для нехудожников — разрешить себе рисовать. Очень многим мешает перфекционизм и убеждение, что нужен талант. Я помогаю поверить в себя, легче относиться к творческому процессу и получать от него удовольствие. Одна ученица 3 раза начинала обучение, но боялась сделать первый рисунок. Вдруг получится неправильно? И мы с ней долго работали над тем, чтобы перейти от карандаша к другим инструментам. Ее дипломная работа — детальные туристические заметки в цвете. И гордость от того, что она вслед за мной поверила в ее творческое «Я». После курса скетчноутинг стал ее новым увлечением. А могла бы потом сильно пожалеть, что так и не начала.



