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Марина Василевская встретилась с белорусской молодежью

27.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Марина Василевская встретилась с белорусской молодежью
 Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Молодежь Беларуси встретилась с первой женщиной-космонавтом страны Мариной Василевской. В Национальной академии наук девушка раскрыла секреты подготовки к полету и поделилась опытом пребывания на МКС. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, какие вопросы интересуют молодое поколение.

Как только Марина Василевская приехала, ее сразу обступили. Молодежи хочется и пообщаться, и сфотографироваться, и взять автограф.

«Я сначала немного засмущался, но я горжусь тем, что я смог увидеть такого знаменитого человека», – рассказал ученик минской гимназии №18 Александр Соболь.

«Меня Марина Василевская вдохновляет очень сильно, как девушку в первую очередь, потому что женщина-космонавт – это очень почетно. Она – наша большая умничка», – заявила студентка Белорусского государственного экономического университета Анастасия Тородеева.

На встречу с первой женщиной-космонавтом Беларуси смогли попасть почти 500 человек. Это школьники, студенты и молодые ученые. Месяц назад каждый из них с волнением наблюдал за ходом экспедиции на МКС, а теперь приготовили немало вопросов.

Марина Василевская отвечает скромно. Выступать перед большой аудиторией ей пока непривычно. Космонавт рассказала, как устроен быт на МКС, видна ли «Земля в иллюминаторе» и будет ли готовиться к новым полетам.

«Космос действительно завораживает, и туда хочется вернуться, но это очень непростой путь», – подчеркнула Марина Василевская.

Впереди у космонавта еще несколько встреч. Она хочет и дальше делиться опытом полета в космос.

«Я считаю, что нужно начинать вообще с детства. Я хотела бы побывать и в детских садах, и в школах, и в младших классах, чтобы дать толчок нашей стране в космической отрасли», – отметила Василевская.

Сейчас девушка готовится еще к одной экспедиции – только земной. В планах посетить родину первого космонавта мира, Юрия Гагарина. Туда она поедет вместе с белорусской делегацией по приглашению Натальи Гагариной, племянницы космонавта.



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Космонавт раскрыла секреты подготовки к полету и поделилась опытом пребывания на МКС.
 
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