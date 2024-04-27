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Марина Василевская встретилась с белорусской молодежью
27.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодежь Беларуси встретилась с
Как только Марина Василевская приехала, ее сразу обступили. Молодежи хочется и пообщаться, и сфотографироваться, и взять автограф.
«Я сначала немного засмущался, но я горжусь тем, что я смог увидеть такого знаменитого человека», – рассказал ученик минской гимназии №18 Александр Соболь.
На встречу с первой женщиной-космонавтом Беларуси смогли попасть почти 500 человек. Это школьники, студенты и молодые ученые. Месяц назад каждый из них с волнением наблюдал за ходом экспедиции на МКС, а теперь приготовили немало вопросов.
Марина Василевская отвечает скромно. Выступать перед большой аудиторией ей пока непривычно. Космонавт рассказала, как устроен быт на МКС, видна ли «Земля в иллюминаторе» и будет ли готовиться к новым полетам.
Впереди у космонавта еще несколько встреч. Она хочет и дальше делиться опытом полета в космос.
Сейчас девушка готовится еще к одной экспедиции – только земной. В планах посетить родину первого космонавта мира, Юрия Гагарина. Туда она поедет вместе с белорусской делегацией по приглашению Натальи Гагариной, племянницы космонавта.
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Космонавт раскрыла секреты подготовки к полету и поделилась опытом пребывания на МКС.
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