В Беларуси вспоминают ликвидаторов аварии на ЧАЭС

38 лет чернобыльской трагедии. В Минске вспоминают тех, кто ликвидировал последствия аварии. Одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества затронула судьбы миллионов. Непригодными для жизни оказались 23% земель страны. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук расскажет подробнее.
У мемориальной доски Василию Игнатенко его коллеги: и бывшие, и те, кто только готовится стать спасателем. Он был одним из 28 ликвидаторов, которые первыми приехали на станцию. Игнатенко с товарищами тушил третий энергоблок, который в тот момент еще работал. На самочувствие внимание не обращал.
«Спускали некоторых людей уже без сознания с этого третьего энергоблока. И когда его товарищи подошли к Василию Игнатенко и увидели, в каком состоянии он находится, конечно, они пытались его где-то поддержать, оказать ему какую-то помощь. Он не смог выжить в результате полученной дозы облучения», – поделился министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.
Тушили атомную станцию пожарные из России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Азербайджана и других республик Союза. Последствия аварии устраняли почти 600 тысяч человек. Среди них был и Алексей Еремин. Он занимался захоронением радиоактивного грунта, вещей и техники в специальных могильниках.
«Первое впечатление было, когда приехали мы туда, вроде все вокруг тихо, спокойно. Включаешь дозиметр, он щелкает. Такой во рту привкус металлический появляется, когда повышенный уровень радиации», – вспоминал ветеран-ликвидатор ЧАЭС Алексей Еремин.
Непригодными для жизни оказались более трех с половиной тысяч населенных пунктов Беларуси. Тогда в них проживали около двух миллионов человек. Земли в зоне отчуждения в республике восстанавливают уже много лет. Почти половину из них смогли снова начать использовать в сельском хозяйстве. Сейчас загрязнены 12% территорий республики.
«То есть для ведения хозяйства соответствующие требования накладываются. Вносятся дополнительные дозы удобрения. Это для общественного сектора – так работает сельское хозяйство на этих территориях. Для того, чтобы продукция была чистая, и должен быть обеспечен дозовый критерий. На сегодняшний момент продукция чистая», – рассказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Ольга Луговская.
За состоянием загрязненных радионуклидами территорий следят регулярно: делают анализы почвы, определяют уровень загрязнения. А жителям пострадавших районов государство оказывает социальную поддержку. Василий Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени. Его именем названы улицы в Брагине, Березино и Минске.