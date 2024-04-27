В Беларуси вспоминают ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

38 лет чернобыльской трагедии. В Минске вспоминают тех, кто ликвидировал последствия аварии. Одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества затронула судьбы миллионов. Непригодными для жизни оказались 23% земель страны. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук расскажет подробнее.

У мемориальной доски Василию Игнатенко его коллеги: и бывшие, и те, кто только готовится стать спасателем. Он был одним из 28 ликвидаторов, которые первыми приехали на станцию. Игнатенко с товарищами тушил третий энергоблок, который в тот момент еще работал. На самочувствие внимание не обращал.

«Спускали некоторых людей уже без сознания с этого третьего энергоблока. И когда его товарищи подошли к Василию Игнатенко и увидели, в каком состоянии он находится, конечно, они пытались его где-то поддержать, оказать ему какую-то помощь. Он не смог выжить в результате полученной дозы облучения», – поделился министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.