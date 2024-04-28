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Мастер-класс по оказанию первой помощи провели в школах Беларуси

28.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мастер-класс по оказанию первой помощи провели в школах Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские медики провели мастер-класс по оказанию первой помощи для школьников. В акции «Запусти сердце» приняли участие старшеклассники из разных регионов Беларуси.

В программе экспресс-курса: теория и практика. Информацию для лекций и термины упростили. Отработку навыков проводят с помощью манекенов и специальных инструментов. Занятия в одной из минских школ посетили министры образования и здравоохранения Беларуси и тоже прошли медицинский тренинг.

«По учебникам можно выучить очень хорошо теорию и все знать, но подкрепление на практике этих навыков очень важно. Интерес, который есть у наших школьников, заставляет нас вместе с Министерством здравоохранения думать о продолжении этих проектов», – заявил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

«Акция решает несколько вопросов, которые перед нами стоят. Это и доброта, и отзывчивость, которые на сегодняшний день наиболее важны для каждого подрастающего человека. Второе – это профориентация, которая тоже играет ключевую роль, когда человек может открыть в себе потребность, интерес, общаясь, работая на этом тренажере», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Александр Ходжаев.

Проект завершится в мае. За два месяца в нем приняли участие около 25 тысяч десятиклассников со всей страны. Проходит медподготовка в шестой школьный день.



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Занятия в одной из минских школ посетили министры образования и здравоохранения республики и тоже прошли медицинский тренинг.
 
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