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Сезон аттракционов в Минске: что ждет посетителей парков?
28.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: что ждет посетителей парков?" height="100%" width="670">
Сезон аттракционов стартовал в Минске. В городе их более 80. Все прошли диагностику и получили допуск к работе. В столичном парке развлечений побывала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.
Пройти инструктаж – и вперед за эмоциями. Константин и Анна Муромцевы приехали в Беларусь из Мурманска. Вместе с детьми уже заглянули в Минский зоопарк и посетили государственный цирк, на очереди – столичный парк Горького.
«Хотим прокатиться на колесе обозрения, насладиться видом на город. Мы хотим все вместе покататься на каруселях, посмотреть что-то новое, положительные эмоции получить», – поделился Константин Муромцев.
«Проверка аттракциона производится каждый день перед началом работы. Приходит механик, приходит энергетик, и они все проверяют, все аттракционы проверяют на работоспособность», – рассказала дежурный парка аттракционов и игрового оборудования Екатерина Кун.
Готовность каруселей проверяют задолго до начала сезона. Испытания проходят в несколько этапов. На каждом из них эксперты оценивают техническое состояние аттракциона и его безопасность. После этого карусели выдают сертификат. Специальное разрешение получили и новинки этого года. Среди них пять новых каруселей, батутные комплексы, а также современные варианты «Автодрома» и «Вальса». Всего в белорусской столице несколько больших парков отдыха: посетителей ждут более 80 аттракционов.
Цена поездки на аттракционе зависит от его вида. В среднем один прокат обойдется в 2,5 белорусских рубля (около 85 российских).
В прошлом году столичные парки аттракционов посетили 19 тысяч человек. В топе у гостей были 54-метровое колесо обозрения, а также «Автодром» и «Вальс».
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Готовить карусели к запуску начинают задолго до начала сезона. Испытания проходят в несколько этапов.
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