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Сезон аттракционов в Минске: что ждет посетителей парков?

28.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон аттракционов в <a href=Минске: что ждет посетителей парков?" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сезон аттракционов стартовал в Минске. В городе их более 80. Все прошли диагностику и получили допуск к работе. В столичном парке развлечений побывала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Пройти инструктаж – и вперед за эмоциями. Константин и Анна Муромцевы приехали в Беларусь из Мурманска. Вместе с детьми уже заглянули в Минский зоопарк и посетили государственный цирк, на очереди – столичный парк Горького.

«Хотим прокатиться на колесе обозрения, насладиться видом на город. Мы хотим все вместе покататься на каруселях, посмотреть что-то новое, положительные эмоции получить», – поделился Константин Муромцев.

Перед запуском любого аттракциона сотрудники парка проводят тест-драйв. Проверяют электронику, смазывают детали и узлы. Уделяют внимание и внешнему виду: карусели должны быть чистыми и покрашенными.

«Проверка аттракциона производится каждый день перед началом работы. Приходит механик, приходит энергетик, и они все проверяют, все аттракционы проверяют на работоспособность», – рассказала дежурный парка аттракционов и игрового оборудования Екатерина Кун.

Готовность каруселей проверяют задолго до начала сезона. Испытания проходят в несколько этапов. На каждом из них эксперты оценивают техническое состояние аттракциона и его безопасность. После этого карусели выдают сертификат. Специальное разрешение получили и новинки этого года. Среди них пять новых каруселей, батутные комплексы, а также современные варианты «Автодрома» и «Вальса». Всего в белорусской столице несколько больших парков отдыха: посетителей ждут более 80 аттракционов.

«Мы установили два надувных батутных комплекса в парке 900-летия и в парке Челюскинцев. Также в парке Горького и в парке Челюскинцев были установлены 5D кинотеатры. Все аттракционы получили необходимые разрешения на работу. Все в строю и принимают посетителей», – отметил начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Вячеслав Лобачевский.

Цена поездки на аттракционе зависит от его вида. В среднем один прокат обойдется в 2,5 белорусских рубля (около 85 российских).

В прошлом году столичные парки аттракционов посетили 19 тысяч человек. В топе у гостей были 54-метровое колесо обозрения, а также «Автодром» и «Вальс».



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Теги: Минск
 
 
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Готовить карусели к запуску начинают задолго до начала сезона. Испытания проходят в несколько этапов.
 
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