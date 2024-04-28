Сезон аттракционов в Минске: что ждет посетителей парков?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске : что ждет посетителей парков?" height="100%" width="670">

Сезон аттракционов стартовал в Минске. В городе их более 80. Все прошли диагностику и получили допуск к работе. В столичном парке развлечений побывала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Пройти инструктаж – и вперед за эмоциями. Константин и Анна Муромцевы приехали в Беларусь из Мурманска. Вместе с детьми уже заглянули в Минский зоопарк и посетили государственный цирк, на очереди – столичный парк Горького.

«Хотим прокатиться на колесе обозрения, насладиться видом на город. Мы хотим все вместе покататься на каруселях, посмотреть что-то новое, положительные эмоции получить», – поделился Константин Муромцев.