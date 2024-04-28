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«Память сердца»: сотрудники «МИРа» в Беларуси готовят акцию к 79-летию Победы

28.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Память сердца»: сотрудники «МИРа» в Беларуси готовят акцию к 79-летию Победы
 Фото: МТРК «Мир»

К 79-летию Победы телеканал «МИР» проводит международную акцию «Память сердца». Впервые проект запустили в 2019 году, и за эти годы он стал всенародно любимым. Присоединиться и рассказать о подвигах родных на фронте и в тылу может любой желающий. Об акциях к 9 мая рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ирина бережно хранит первое фото отца, Анатолия Саламатова, сделанное после его возвращения с фронта домой – в Беларусь. Женщина бережно хранит снимок вместе с наградами отца. Когда началась война, Анатолию было 18. Через два года он уже командовал ротой. Снимки, которые хранят истории прошлого, есть практически в каждой семье.

МТРК «Мир» уже несколько лет проводит международную акцию «Память сердца». Журналисты, в том числе ищут фото, сделанные сразу после Великой Отечественной войны. Самые трогательные истории о ветеранах, жизни на фронте и работе в тылу попадают в эфир.

«Звучат воспоминания, голос живого человека, который рассказывает либо о себе, либо о своих родителях, дедушках, бабушках. Мне кажется, что цель и идея всей этой работы одна – чтобы помнили», – рассказала корреспондент телеканала «МИР» Ольга Алипова.

Фронтовые письма, улица, по которой шли победители, реликвии времен Великой Отечественной. Проект, который уже стал традиционным, придумали в белорусском представительстве телеканала «МИР».

Патриотическому проекту «Поезд Памяти» – три года. Десятиклассница Наталья Бурковская участвует впервые. Тема Победы для нее важна – у школьницы воевали прадеды.

«Волнение присутствует. Ведь и мои соперники, и я сама – мы очень сильные игроки. И всегда хочется повзаимодействовать с другими ребятами, узнать о них что-то новое, узнать, в чем они круче тебя», – поделилась впечатлениями участница проекта.

Ученица школы №209 города Минска София Корзун участвует в фотомарафоне. После уроков с одноклассниками изучает историю Минска военных лет: фотографирует мемориалы, снимки загружает в социальные сети. Ее лучшие работы покажут на выставке.

«Наши ребята сами выбрали памятники, которые для них что-то значат и несут какую-то определенную мысль. Я фотографировала памятник Площадь Победы. Для меня он символизирует память и Победу», – рассказала София Корзун.

Одна из авторов проекта «Улицы Минска – улицы Победы» Светлана Кравчук получила от детей первые открытки с QR-кодами. В письмах юные следопыты рассказали о героях войны, чьи фамилии носят улицы и проспекты, на которых расположены их школы. По этим данным составят туристические маршруты с аудиогидом.

«Мы предлагаем, чтобы наши открытки стали украшением и информационной точкой на остановочных пунктах города, где по сноске QR-кода вы могли бы услышать аудиогид, записанный нашими учащимися», – заявила директор Минского туристско-экологического центра детей и молодежи Светлана Кравчук.

В этом году школьники поучаствуют и в создании книги «Расскажи про своего героя». В нее войдут истории прадедов учеников, которые приближали Победу.



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Теги: Минск
 
 
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