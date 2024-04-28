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«Память сердца»: сотрудники «МИРа» в Беларуси готовят акцию к 79-летию Победы
28.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 79-летию Победы
Ирина бережно хранит первое фото отца, Анатолия Саламатова, сделанное после его возвращения с фронта домой – в Беларусь. Женщина бережно хранит снимок вместе с наградами отца. Когда началась война, Анатолию было 18. Через два года он уже командовал ротой. Снимки, которые хранят истории прошлого, есть практически в каждой семье.
МТРК «Мир» уже несколько лет проводит международную акцию «Память сердца». Журналисты, в том числе ищут фото, сделанные сразу после Великой Отечественной войны. Самые трогательные истории о ветеранах, жизни на фронте и работе в тылу попадают в эфир.
Фронтовые письма, улица, по которой шли победители, реликвии времен Великой Отечественной. Проект, который уже стал традиционным, придумали в белорусском представительстве телеканала «МИР».
Патриотическому проекту «Поезд Памяти» – три года. Десятиклассница Наталья Бурковская участвует впервые. Тема Победы для нее важна – у школьницы воевали прадеды.
Ученица школы №209 города Минска София Корзун участвует в фотомарафоне. После уроков с одноклассниками изучает историю Минска военных лет: фотографирует мемориалы, снимки загружает в социальные сети. Ее лучшие работы покажут на выставке.
Одна из авторов проекта «Улицы Минска – улицы Победы» Светлана Кравчук получила от детей первые открытки с QR-кодами. В письмах юные следопыты рассказали о героях войны, чьи фамилии носят улицы и проспекты, на которых расположены их школы. По этим данным составят туристические маршруты с аудиогидом.
В этом году школьники поучаствуют и в создании книги «Расскажи про своего героя». В нее войдут истории прадедов учеников, которые приближали Победу.
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