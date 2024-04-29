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Чемпионат по фотоохоте на птиц прошел в Беларуси

29.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат по фотоохоте на птиц прошел в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чемпионат по фотоохоте на птиц прошел в Беларуси. За звание лучших боролись орнитологи и любители дикой природы со всей страны, передает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Залог успеха начинающего фотоохотника за птицами – тихий шаг. Двигаться нужно медленно и аккуратно, не задевая потенциальные источники звука. Тогда вероятность запечатлеть пернатого на камеру увеличивается.

У Сергея Резова с собой бинокль и фотоаппарат. Сейчас в объективе – белолобый гусь. Его фотограф нашел и определил по голосу. Чтобы не спугнуть пернатого гостя – снимок делает издалека. Благодаря правильной тактике получаются уникальные фото.

«Одной из номинаций чемпионата является номинация «Птичий базар», где в один кадр нужно уместить как можно больше видов птиц. Прошлый мой результат – семь видов. Это был рекорд», – рассказал участник чемпионата Cергей Резов.

Иногда фотоохота на пернатых становится семейным делом. Супруги Мария и Алексей Каешко участвуют в чемпионате впервые, но уже успели запечатлеть около 30 видов птиц. Среди них: дикие утки, гуси, чайки и ласточки. Всех нужно правильно указать на фотографии, чтобы получить максимальное количество баллов.

«Для того, чтобы определить вид, мы используем в основном свои знания. Птиц в основном определяю я, Алексей мне просто помогает. Но будем пересматривать фотографии, и, возможно, придется обратиться к определителю», – отметила участница чемпионата Мария Каешко.

Обращаться к справочникам на соревнованиях не запрещено. Чемпионат проходит дистанционно по всей Беларуси. Каждый участник в своем районе составляет маршрут самостоятельно. На поиск птиц ему дают шесть часов. Иногда фотоохотники находят новые для Беларуси виды пернатых.

«В прошлом году, в конце ноября, когда уже снег был, минус 20, в Минском парке обнаружили тусклую зарничку. Для России это обычная птица, но в Беларусь она залетела в первый раз. И вот у нас теперь на один вид больше в Беларуси», – подчеркнул один из организаторов чемпионата Александр Винчевский.

Итоги соревнований будут известны через неделю. Фотоохотой на пернатых в Беларуси увлекаются около 100 человек. Для них это не только отдых, но и изучение природы родной страны.



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За звание лучших боролись орнитологи и любители дикой природы со всей страны.
 
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