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Чемпионат по фотоохоте на птиц прошел в Беларуси
29.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Чемпионат по фотоохоте на птиц прошел в Беларуси. За звание лучших боролись
Залог успеха начинающего фотоохотника за птицами – тихий шаг. Двигаться нужно медленно и аккуратно, не задевая потенциальные источники звука. Тогда вероятность запечатлеть пернатого на камеру увеличивается.
У Сергея Резова с собой бинокль и фотоаппарат. Сейчас в объективе – белолобый гусь. Его фотограф нашел и определил по голосу. Чтобы не спугнуть пернатого гостя – снимок делает издалека. Благодаря правильной тактике получаются уникальные фото.
Иногда фотоохота на пернатых становится семейным делом. Супруги Мария и Алексей Каешко участвуют в чемпионате впервые, но уже успели запечатлеть около 30 видов птиц. Среди них: дикие утки, гуси, чайки и ласточки. Всех нужно правильно указать на фотографии, чтобы получить максимальное количество баллов.
Обращаться к справочникам на соревнованиях не запрещено. Чемпионат проходит дистанционно по всей Беларуси. Каждый участник в своем районе составляет маршрут самостоятельно. На поиск птиц ему дают шесть часов. Иногда фотоохотники находят новые для Беларуси виды пернатых.
Итоги соревнований будут известны через неделю. Фотоохотой на пернатых в Беларуси увлекаются около 100 человек. Для них это не только отдых, но и изучение природы родной страны.
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За звание лучших боролись орнитологи и любители дикой природы со всей страны.
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