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Тариф Бесконечный Pro от life:) стал победителем премии «Номер один»
29.04.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тариф Бесконечный Pro от life:) занял первое место в номинации «Безлимитный тариф для мобильной связи №1» премии «Номер один».
Победа в премии «Номер один» — результат комплексной оценки потребителей, жюри и оргкомитета. Первый этап конкурса — открытое онлайн-голосование — длилось с 15 марта по 25 марта 2024 года. Всего за белорусские бренды, номинированные на звание №1, голосовали более 84 000 человек.
— Признание первенства Бесконечного Pro на рынке мобильной связи Беларуси — доказательство успешности нашего продукта. Это результат клиентоцентричного подхода; в его основе — разработка продуктовых решений, которые отвечают потребностям наших абонентов, — отмечает Мурат Алтунташ, заместитель генерального директора по маркетингу мобильного оператора life:). — Более 75% пользователей, которые переносят номер в нашу сеть, выбирают именно Бесконечный Pro. Тариф нашел широкий отклик среди абонентов life:) — его доля самая высокая среди всех тарифов.
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Премия «Номер один» проводится с 2017 года и является символом лидерства и потребительского признания брендов, товаров и услуг. Ежегодно награда присуждается компаниям за исключительный вклад в развитие разных отраслей по результатам комплексного исследования.
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