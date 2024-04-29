Тариф Бесконечный Pro от life:) стал победителем премии «Номер один»

Источник материала: ProBusiness





Тариф Бесконечный Pro от life:) занял первое место в номинации «Безлимитный тариф для мобильной связи №1» премии «Номер один».

Победа в премии «Номер один» — результат комплексной оценки потребителей, жюри и оргкомитета. Первый этап конкурса — открытое онлайн-голосование — длилось с 15 марта по 25 марта 2024 года. Всего за белорусские бренды, номинированные на звание №1, голосовали более 84 000 человек.

— Признание первенства Бесконечного Pro на рынке мобильной связи Беларуси — доказательство успешности нашего продукта. Это результат клиентоцентричного подхода; в его основе — разработка продуктовых решений, которые отвечают потребностям наших абонентов, — отмечает Мурат Алтунташ, заместитель генерального директора по маркетингу мобильного оператора life:). — Более 75% пользователей, которые переносят номер в нашу сеть, выбирают именно Бесконечный Pro. Тариф нашел широкий отклик среди абонентов life:) — его доля самая высокая среди всех тарифов.

На Бесконечном Pro абонент получает безлимит интернета и минут во все сети. В тариф также включена бесплатная раздача интернет-трафика на другие устройства без ограничений.

Премия «Номер один» проводится с 2017 года и является символом лидерства и потребительского признания брендов, товаров и услуг. Ежегодно награда присуждается компаниям за исключительный вклад в развитие разных отраслей по результатам комплексного исследования.