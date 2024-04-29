ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уникальная финансовая услуга для жителей Беларуси! «Кэшшеринг» — деньги онлайн при наличии авто!

29.04.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


В жизни каждого из нас случаются моменты, когда требуется оперативная финансовая поддержка. Иногда это нужно для оплаты важных счетов, иногда — для решения неотложных медицинских проблем, а иногда просто для того, чтобы справиться с неожиданными тратами. Но откуда взять нужные средства?

Мы можем рассмотреть различные варианты, включая обращение к родным или близким. Однако такой шаг часто вызывает некоторый дискомфорт и иногда может нарушить хрупкие отношения. Другой вариант — взять кредит в банке. Но это процесс, требующий множества документов и к сожалению, не доступный без официального трудоустройства и с плохой кредитной историей. А что насчет ломбарда? Оставить ценные вещи на хранение, чтобы получить за них деньги? Это не всегда удобно и возможно.

Все эти методы имеют свои недостатки: они требуют времени, наличия множества документов и могут вызывать стресс. Но что, если я скажу вам, что существует другой, более удобный и быстрый способ получить деньги?

Кэшшеринг — это ответ на ваши финансовые запросы

  • Простота и удобство
         Получите необходимую сумму онлайн за 10 минут, не выходя из дома.
  • Без скрытых условий и мелкого текта
    Мы работаем с клиентами без официального трудоустройства и плохой кредитной историей.
  • Ваш автомобиль все время остается с вами
         Продолжайте пользоваться им как обычно.
  • Как это работает
     Нужно быть собственником автомобиля. Иметь банковскую карту любого белорусского банка. Посетить сайт cashsharing.by выбрать сумму и срок займа, пройти аутентификацию МСИ и отправить несколько фотографий, все!
  • Преимущества
    Простой процесс получения денег. Гибкие условия и быстрое одобрение заявки.
  • Как вернуть деньги
    Через ЕРИП или в любом отделении банка оплатить на расчетный счет Кэшшеринга.

Неотложные финансовые потребности? Кэшшеринг — ваш надежный помощник!

Мы работаем по всей территории Беларуси и принимаем заявки круглосуточно. Рассмотрение заявок происходит с 9:00 до 21:00 без выходных. Так что не стесняйтесь обратиться за помощью, когда это необходимо.

Cashsharing.by — это не просто способ получить деньги в срочном порядке. Это возможность решить финансовые трудности быстро и без лишних сложностей. Попробуйте наш сервис финансовой помощи с человеческим подходом!

Рекламодатель ООО «Кэшшеринг», УНП 192818394
Включена в реестр микрофинансовых организации, идентификационный номер в реестре МФО № 20183.
Дневная ставка займа два процента, годовая ставка семьсот тридцать процентов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жизни каждого из нас случаются моменты, когда требуется оперативная финансовая поддержка. Иногда это нужно для оплаты важных счетов, иногда - для решения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«За все нужно платить». Как нанимать в команду инициативных людей и почему с ними могут возникнуть проблемы с управляемостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика