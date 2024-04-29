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Погода в СНГ: летний зной пришел в Армению, пасмурно в Кыргызстане
29.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Малооблачно, без осадков и плюс 20 ожидается в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества столбики термометров показывают выше 30. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».
Кыргызстан
Он не помешает художникам, которые приехали на побережье. Здесь проходит симпозиум, посвященный юбилею Чингиза Айтматова. Десятки мастеров создают скульптуры по рассказам великого писателя. Затем произведения искусства установят в президентском парке Чолпон-Аты.
В Беларусь
В Минске включили фонтаны. Всего в столице их 39. Большинство из них работают с утра до вечера, а световое шоу на главной реке столицы Свислочь проводят до самой ночи.
Армения
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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