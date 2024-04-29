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Погода в СНГ: летний зной пришел в Армению, пасмурно в Кыргызстане

29.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: летний зной пришел в Армению, пасмурно в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

Малооблачно, без осадков и плюс 20 ожидается в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества столбики термометров показывают выше 30. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 21, переменная облачность, осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет в Иссык-Кульской области. Синоптики обещают его к вечеру.

Он не помешает художникам, которые приехали на побережье. Здесь проходит симпозиум, посвященный юбилею Чингиза Айтматова. Десятки мастеров создают скульптуры по рассказам великого писателя. Затем произведения искусства установят в президентском парке Чолпон-Аты.

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Беларусь

В Беларусь вернулось тепло. В Минске воздух прогреется до плюс 21. В южных регионах страны ожидается 23 градуса выше нуля, без осадков.

В Минске включили фонтаны. Всего в столице их 39. Большинство из них работают с утра до вечера, а световое шоу на главной реке столицы Свислочь проводят до самой ночи.

Армения

В Армении светит солнце, плюс 33 и ни капли дождя. К вечеру зной спадет – это самое лучше время для прогулок по городу. Обычно апрель в республике дождливый, а температура не превышает 25 градусов. В этом году настолько жарко, что есть вероятность, что сезон бассейнов начнется на месяц раньше.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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