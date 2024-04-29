Погода в СНГ: летний зной пришел в Армению, пасмурно в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Малооблачно, без осадков и плюс 20 ожидается в понедельник в Москве. В некоторых странах Содружества столбики термометров показывают выше 30. Подробности – в материале корреспондентов «МИР 24».

Кыргызстан



В Бишкеке плюс 21, переменная облачность, осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет в Иссык-Кульской области. Синоптики обещают его к вечеру.

Он не помешает художникам, которые приехали на побережье. Здесь проходит симпозиум, посвященный юбилею Чингиза Айтматова. Десятки мастеров создают скульптуры по рассказам великого писателя. Затем произведения искусства установят в президентском парке Чолпон-Аты.

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые