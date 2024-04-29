Юбилейная выставка ансамбля «Песняры» открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Их называли белорусскими «Битлз», а их хиты знал и пел весь Советский Союз. В этом году «Песнярам» 55 лет. Музеи Беларуси объединились, чтобы представить зрителям самую большую экспозицию об ансамбле: редкие фотокадры, оригинальные сценические костюмы и песни, которые можно прослушать с помощью новых технологий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Среди экспонатов – оригинальный костюм создателя легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина, в котором он пел свою знаменитую «Молитву». Кольчуга из нитей на белую рубаху. Русский мужик, который открыл белорусскую душу.

Стихи поэтов Максима Богдановича и Янки Купалы благодаря «Песнярам» становились хитами, которые подчеркивали музыкальность и поэтичность белорусского языка.

«Это богатейший материал. В том, что писал Мулявин для своего ансамбля, угадывалось оркестровое звучание. Он старался малыми силами, пять-восемь человек, которые играли, придать оркестровый звук. Да, электроника этому способствует, но он не делал упор на гитары. Он вводил и лиры, вводил цимбалы», – рассказал дирижер Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича Александр Кремко.

Леонид Борткевич, исполнитель знаменитой «Вологды», окончил строительный техникум. С Владиславом Мисевичем Владимир Мулявин познакомился в армии. Анатолий Кашепаров пел в ресторане. Никаких консерваторий. Мулявин собирал команду по своим критериям. Белорусы в штанах-клеш и костюмах с вышивками стали первой советской группой, которая выступила в США. В 1976 годы пресса писала: русские пришли!

«А перед этим мы были в Югославии и там прикупили кожаных шмоток – дубленки, пиджаки. Тогда эта мода недосягаемая была. И в этом шмотье приехали в Америку. И кто-то из этих запустил, что «сразу видно – комиссары: в кожаных куртках, только кобуры не хватает». На полном серьезе», – поделился воспоминаниями заслуженный артист Республики Беларусь, сооснователь ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.

Сценические костюмы «Песняров», тексты, написанные рукой Владимира Мулявина. Виниловые пластинки, которые с помощью QR-кода запускают легендарные песни. И еще журнал «Кругозор» – в нем с обложкой в стиле советского поп-арта писали о самых заметных фигурах на эстраде. Вокруг «Песняров» всегда была шумиха.

«Конечно, это была сенсация. Благодаря этому журналу популярность «Песняров» в доли секунды выросла в сотни, а может быть, и в тысячи раз», – отметила научный сотрудник экспозиционного отдела Национального исторического музея Республики Беларусь Анна Доброгост.

Фишку песни «Вологда» с повторением «гда-гда» придумал Владимир Мулявин, в оригинале такого не было. Включили туда баян вместо электрогитары, что было несвойственно для пионеров советского фолк-рока. И спустя 55 лет после создания ансамбля каждый, кто хоть раз слышал это произведение, повторит новшество Мулявина.

В честь юбилея «Песняров» торжества проходят в Беларуси весь год.