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Юбилейная выставка ансамбля «Песняры» открылась в Минске
29.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Их называли белорусскими «Битлз», а их хиты знал и пел весь Советский Союз. В этом году
Среди экспонатов – оригинальный костюм создателя легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина, в котором он пел свою знаменитую «Молитву». Кольчуга из нитей на белую рубаху. Русский мужик, который открыл белорусскую душу.
Стихи поэтов Максима Богдановича и Янки Купалы благодаря «Песнярам» становились хитами, которые подчеркивали музыкальность и поэтичность белорусского языка.
Леонид Борткевич, исполнитель знаменитой «Вологды», окончил строительный техникум. С Владиславом Мисевичем Владимир Мулявин познакомился в армии. Анатолий Кашепаров пел в ресторане. Никаких консерваторий. Мулявин собирал команду по своим критериям. Белорусы в штанах-клеш и костюмах с вышивками стали первой советской группой, которая выступила в США. В 1976 годы пресса писала: русские пришли!
Сценические костюмы «Песняров», тексты, написанные рукой Владимира Мулявина. Виниловые пластинки, которые с помощью QR-кода запускают легендарные песни. И еще журнал «Кругозор» – в нем с обложкой в стиле советского поп-арта писали о самых заметных фигурах на эстраде. Вокруг «Песняров» всегда была шумиха.
Фишку песни «Вологда» с повторением «гда-гда» придумал Владимир Мулявин, в оригинале такого не было. Включили туда баян вместо электрогитары, что было несвойственно для пионеров советского фолк-рока. И спустя 55 лет после создания ансамбля каждый, кто хоть раз слышал это произведение, повторит новшество Мулявина.
В честь юбилея «Песняров» торжества проходят в Беларуси весь год.
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Музеи Беларуси объединились, чтобы представить самую большую экспозицию, посвященную музыкальному коллективу.
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