«Бабушка инвестирует через меня часть своей пенсии». Как белорусский студент развивает проект по обучению работе с криптовалютами

Источник материала: ProBusiness





В преддверии очередного халвинга биткоина и одобрения BTC-ETF началась новая волна роста криптовалют, а также сильно возрос интерес к ним. Многие люди, видя как сильно растут цены на те или иные активы, лихорадочно пытаются покупать их, при этом не разбираясь в криптовалюте вовсе, из-за чего теряют свои деньги. Александр Афанасьев рассказал порталу «Про бизнес» о том, как он развивает образовательный проект Lead Rise в сфере криптовалют и делится накопленным за 5 лет работы опытом.

Статья не является рекомендацией к инвестированию. Любые инвестиции связаны с рисками потери вложений.

«Родители относились с недоверием ровно до того момента, пока я не показал им первые заработанные деньги»

— Я учусь на первом курсе БНТУ, а криптовалютой начал интересоваться еще в школе. При этом уже тогда я хотел делиться своими знаниями, но в школе в мои начинания не сильно верили, и только в университете смог найти единомышленников. Несмотря на большое количество работы над проектом, я продолжаю учиться. Преподаватели помогают советами, за что им очень благодарен, особенно декану моего факультета Алексею Данильченко.

Родители к моему увлечению криптовалютой изначально относились скептически, так как цифровой мир их не сильно привлекает. Бывали случаи, когда я сидел за графиками всю ночь, так как в это время происходит наложение торговых сессий разных регионов, и в это время наблюдается повышенная волатильность. Родители относились с недоверием ровно до того момента, пока я не показал им первые заработанные деньги. А бабушка теперь инвестирует через меня часть своей пенсии.





До того, как я начал заниматься криптовалютой, я занимался перепродажей кроссовок. Какое-то время мне было это интересно и даже приносило неплохую прибыль, но в скором времени стало понятно, что сфера не такая уж простая и прибыльная — затраченное время не соответствовало ожидаемым доходам.

Переломным моментом в моей жизни стал день, когда мама принесла с курсов повышения квалификации много обучающих материалов о криптовалюте. Постепенно я начал инвестировать и пытаться применять знания на практике, но получалось не всегда.





Проект, который я запускаю, называется Lead Rise. Работа над ним началась в ноябре. Он нацелен помогать студентам в работе с финансами и криптовалютой. Я долгое время занимался криптовалютой и у меня было сильное желание показать всем, что крипта — это просто.

Сейчас проект — это онлайн и офлайн-обучение, которое состоит из шести вводных уроков. Благодаря этим урокам участник самостоятельно может определиться с направлением для дальнейшего более глубокого обучения. Дальше начинается более предметная учеба и разбор всех подводных камней. Во время обучения участника будут ждать интересные активности: турниры, геймификация и т.д. Также у нас в ближайших планах создание образовательного приложения и выход на b2b-рынок с корпоративным обучением.



Фото предоставлено героем.

Сейчас в нашей команде три участника. Мы провели большое количество проблемных интервью для того, чтобы понять, нужен ли наш продукт. Первые наши продажи были холодными. Я проводил бесплатные занятия, чтобы повысить доверие к продукту. Многие скептически относились ко мне и спрашивали «Сколько там у тебя этого опыта в крипте?», а я ведь занимаюсь ей уже около 5 лет.

Мы, кстати, уже провели первый поток обучения и получили много положительной обратной связи. Сейчас оптимизируем наши курсы и образовательный процесс, чтобы ученикам было еще интереснее и проще работать с информацией.

Более подробно о проекте Александра можно почитать в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» . Там также можно связаться с предпринимателем, чтобы задачь вопросы или договориться о сотрудничестве.

«В перспективе 10−15 лет я хочу открыть свою школу по обучению работе с финансами»

В ближайших планах у нас выйти не только на студенческую аудиторию, но и на взрослых. Хочется донести старшему поколению, что криптовалюта — это не мошенничество, а финансовая грамотность, которая жизненно необходима.

В перспективе 10−15 лет я хочу открыть свою школу по обучению работе с криптовалютой. На мой взгляд это тот продукт, который пригодится и детям, и взрослым. Не исключено, что эту сферу могут ввести и в обязательный план обучения в школах.





Когда я поступил в университет, узнал, что у нас есть StartUp Space — предпринимательское сообщество среди студентов. Там я наконец-то встретил своих единомышленников. Благодаря Startup Space узнал много новой и полезной информации, и даже изначальная идея претерпела изменения. Очень круто, что в рамках сообщества никто не указывает участникам, что нужно делать, но там дают информацию, которую можно применить на практике. Это очень полезно.

Некоторые люди не доверяют криптовалюте из-за краха больших проектов, например FTX . Но стоит понимать, что эти провалы в своем большинстве происходят не из-за проблем с криптовалютами, а из-за человеческого фактора и неграмотного менеджмента.





Мой первый более или менее серьезный доход был во время краха биржи FTX. Тогда их финансовые показатели и данные об обеспечении казались странными, и я шортил (термин, который обозначает период, когда трейдер ожидает понижения стоимости активов и играет на понижение, — прим. «Про бизнес») их токен FTT. Тогда заработал на первый год своего обучения сам.

Были случаи, когда я терял деньги на трейдинге. Самая большая сумма — около $ 2000. Это был 2021 год. В то время падал BTC, началась «медвежка», а медвежий рынок (тренд, при котором стоимость активов постоянно снижается, — прим. «Про бизнес») я видел только в книгах. Мне казалось, что стоит докупаться, а рынок все падал и падал, и меня ликвидировало. Однако я извлек из этого хороший опыт, набил шишки, и теперь могу поделиться знаниями с другими.

«Биржи зарабатывают на ликвидациях позиций»

Во время обучения я советую своим ученикам начинать именно с инвестиций, и не торговать на фьючерсах (торговля на заемные средства, — прим. «Про бизнес»). Так меньше рисков потерять вложения, хотя они все равно присутствуют. Многие новички совершают ошибку, когда начинают использовать плечи при торговле. Несмотря на то, что при их использовании возможно увеличить прибыль, можно и потерять больше денег, так как при их использовании сокращается цена ликвидации всей позиции. Биржам это выгодно, они зарабатывают на ликвидациях позиций. На фьючерсах можно попробовать торговать на те деньги, которых не жалко.





Сам я начинал с изучения технического анализа, но вся эта теория абсолютно не работала без понимания рынка. Только когда я начал разбираться в обеспечении активов, их ликвидности и психологии рынка, у меня стало получаться стабильно зарабатывать.

Спорт, кстати, помогает держать голову холодной и снимать эмоциональное напряжение. С детства я занимался футболом и даже выполнил разряд КМС. При торговле очень важна психология, она однозначно влияет на результаты. Рынок будет всеми возможными способами пытаться заставить вас усомниться в себе.





Я не считаю нужным сидеть за торговлей целыми днями. Иногда сделки могут длиться по несколько недель, и я чувствую себя достаточно комфортно. Концепция Smart Money (понимание, как думают и действуют крупные игроки, чтобы открывать сделки вместе с ними, — прим. «Про бизнес») предполагает, что цена притягивается к зонам ликвидности. Зная это, можно правильно выстраивать стратегию.

На сегодня есть хорошие фундаментальные и достаточно стабильные криптовалюты, например, BTC и ETH. Есть потенциально прибыльные проекты, которые можно также назвать относительно стабильными, например, TON или Solana. Однако, они имеют более высокую волатильность, а значит и более рискованны. TON является одним из самых интересных проектов, так как в telegram создается целая экосистема, основанная на нем. Но в любом случае каждая инвестиция должна быть хорошо продуманной.