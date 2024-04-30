|
Мировые новости в сфере бизнеса за апрель 2024
30.04.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за апрель 2024 года.
Что будет дальше с биткоином после халвинга? Мнения экспертов
Халвинг биткоина — это важное событие в мире криптовалют, которое происходит приблизительно каждые четыре года и имеет значительное влияние на всю экосистему. Суть явления заключается в уменьшении вознаграждения вдвое за добычу нового блока в блокчейне криптовалют. Очередной халвинг биткоина произошел 19 апреля 2024 года. В результате этого вознаграждение за добавленный блок уменьшилось с 6.25 до 3.125 биткоинов ($ 180−200 тысzx на момент написания статьи).
В экспертном сообществе нет единого мнения по поводу будущего биткоина, а рыночные настроения могут колебаться в кардинально противоположных направлениях.
Комичный фейк с ИИ от Amazon
Amazon решила отказаться от использования системы Just Walk Out в своих офлайн-магазинах. Эта технология позволяла покупателям брать товары и уходить из магазина без процедуры стандартного расчета, где камеры и сканеры автоматически подсчитывали покупки и списывали деньги с карты клиента. Just Walk Out была впервые представлена Amazon в 2016 году и внедрена в эксплуатацию в 2018 году,
На деле компания полагалась на труд тысячи работников в Индии, которые вручную проверяли видеозаписи с камер и подтверждали корректность покупок.
В результате возникали проблемы с некорректными чеками, а также задержками в отправке подтверждений о покупках, что вызвало критику со стороны клиентов. Сообщается, что в таком формате работали 27 магазинов из 44. В качестве альтернативы Amazon планирует использовать в своих магазинах технологию «умных» тележек Dash Carts, которые уже тестировались в некоторых торговых точках. Эти тележки позволяют покупателям самостоятельно сканировать товары перед тем, как положить их в тележку.
Илон Маск рассчитывает на сделку с китайскими властями
На этой неделе Илон Маск впервые за 3 года инициировал необъявленный визит в Китай, чтобы провести
Это вызвало некоторые опасения в Китае, поскольку возникают вопросы о том, какие именно данные хочет собирать американская компания. Стоит отметить, что визит Маска совпадает с активными действиями и усилиями Китая по оживлению интереса иностранных инвесторов к его замедляющейся экономике, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях с Соединенными Штатами по различным вопросам. Эта поездка подчеркивает стратегическую важность Китая для Tesla, поскольку завод в Шанхае является важным производственным центром компании, производящим значительную часть ее мировой продукции (около одного миллиона автомобилей в год).
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за апрель 2024 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)