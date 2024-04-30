ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мировые новости в сфере бизнеса за апрель 2024

30.04.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото: pixabay.com

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за апрель 2024 года.

Что будет дальше с биткоином после халвинга? Мнения экспертов

Халвинг биткоина — это важное событие в мире криптовалют, которое происходит приблизительно каждые четыре года и имеет значительное влияние на всю экосистему. Суть явления заключается в уменьшении вознаграждения вдвое за добычу нового блока в блокчейне криптовалют. Очередной халвинг биткоина произошел 19 апреля 2024 года. В результате этого вознаграждение за добавленный блок уменьшилось с 6.25 до 3.125 биткоинов ($ 180−200 тысzx на момент написания статьи).

В экспертном сообществе нет единого мнения по поводу будущего биткоина, а рыночные настроения могут колебаться в кардинально противоположных направлениях.


Источник: Coinlink.com.

Оптимистичные прогнозы:

  • Finder собрал мнения 31 специалиста в области криптовалют, средний прогноз которых оценивает биткоин к концу 2024 года в $ 109,141, с возможным увеличением до $ 268,000 в самом оптимистичном сценарии​.
  • Аналитик из TradingView предполагает, что цена сохранится на уровне $ 65,000 в 2024 году, учитывая возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и введение новых законов ЕС по криптоактивам​.
  • Майкл Сэйлор, председатель MicroStrategy, предполагает значительный рост благодаря одобрению фондов на бирже (ETF) и халвингу, что может привести к дефициту предложения и увеличению спроса​.

Пессимистические мнения:

  • Некоторые эксперты, например, Джон Ховкинс из Университета Канберры, считают, что биткоин может упасть до $ 20,000, отмечая его спекулятивный характер и недостаточное признание как средства платежа​.
  • Ришаб Гупта из TDeFi выразил мнение, что халвинг может не иметь такого большого влияния на цену, как это было в прошлом, предполагая, что рынок уже включил это событие в текущую цену​.

В целом, можно заключить, что сейчас криптосообщество согласно с следующими тезисами:

  • Халвинг приведет к уменьшению предложения новых биткоинов, что теоретически должно повысить цену при стабильном или растущем спросе​.
  • Вопросы влияния экономических факторов — изменения в процентных ставках и законодательство — также считаются ключевыми факторами для определения будущей стоимости биткоина​.

Комичный фейк с ИИ от Amazon

Amazon решила отказаться от использования системы Just Walk Out в своих офлайн-магазинах. Эта технология позволяла покупателям брать товары и уходить из магазина без процедуры стандартного расчета, где камеры и сканеры автоматически подсчитывали покупки и списывали деньги с карты клиента. Just Walk Out была впервые представлена Amazon в 2016 году и внедрена в эксплуатацию в 2018 году, но как выяснилось, реальная работа системы была далека от заявленной автоматизации.

На деле компания полагалась на труд тысячи работников в Индии, которые вручную проверяли видеозаписи с камер и подтверждали корректность покупок.


Источник: Amazon.com.

В результате возникали проблемы с некорректными чеками, а также задержками в отправке подтверждений о покупках, что вызвало критику со стороны клиентов. Сообщается, что в таком формате работали 27 магазинов из 44. В качестве альтернативы Amazon планирует использовать в своих магазинах технологию «умных» тележек Dash Carts, которые уже тестировались в некоторых торговых точках. Эти тележки позволяют покупателям самостоятельно сканировать товары перед тем, как положить их в тележку.

Илон Маск рассчитывает на сделку с китайскими властями

На этой неделе Илон Маск впервые за 3 года инициировал необъявленный визит в Китай, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и другими высокопоставленными чиновниками, включая премьер-министра Ли Цяна. В ходе беседы обсуждалась деятельность и расширение Tesla в Китае, технология автоматического вождения, которую Tesla надеется продвигать на китайском рынке, а также разрешение на передачу данных о поездках китайских пользователей за границу, чтобы прокачивать возможности ИИ.


Источник: Wang Ye/Xinhua/AP.

Это вызвало некоторые опасения в Китае, поскольку возникают вопросы о том, какие именно данные хочет собирать американская компания. Стоит отметить, что визит Маска совпадает с активными действиями и усилиями Китая по оживлению интереса иностранных инвесторов к его замедляющейся экономике, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях с Соединенными Штатами по различным вопросам. Эта поездка подчеркивает стратегическую важность Китая для Tesla, поскольку завод в Шанхае является важным производственным центром компании, производящим значительную часть ее мировой продукции (около одного миллиона автомобилей в год).

Смотрите также

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за апрель 2024 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Практические советы по установке и обработке плит OSB
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2024
Mir24.TV Belarus
30.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика