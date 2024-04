Мировые новости в сфере бизнеса за апрель 2024

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за апрель 2024 года.

Что будет дальше с биткоином после халвинга? Мнения экспертов

Халвинг биткоина — это важное событие в мире криптовалют, которое происходит приблизительно каждые четыре года и имеет значительное влияние на всю экосистему. Суть явления заключается в уменьшении вознаграждения вдвое за добычу нового блока в блокчейне криптовалют. Очередной халвинг биткоина произошел 19 апреля 2024 года. В результате этого вознаграждение за добавленный блок уменьшилось с 6.25 до 3.125 биткоинов ($ 180−200 тысzx на момент написания статьи).

В экспертном сообществе нет единого мнения по поводу будущего биткоина, а рыночные настроения могут колебаться в кардинально противоположных направлениях.



Оптимистичные прогнозы: Finder собрал мнения 31 специалиста в области криптовалют, средний прогноз которых оценивает биткоин к концу 2024 года в $ 109,141, с возможным увеличением до $ 268,000 в самом оптимистичном сценарии​.

Аналитик из TradingView предполагает , что цена сохранится на уровне $ 65,000 в 2024 году, учитывая возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и введение новых законов ЕС по криптоактивам​.

Майкл Сэйлор, председатель MicroStrategy, предполагает значительный рост благодаря одобрению фондов на бирже (ETF) и халвингу, что может привести к дефициту предложения и увеличению спроса​. Пессимистические мнения: Некоторые эксперты , например, Джон Ховкинс из Университета Канберры, считают, что биткоин может упасть до $ 20,000, отмечая его спекулятивный характер и недостаточное признание как средства платежа​.

Ришаб Гупта из TDeFi выразил мнение, что халвинг может не иметь такого большого влияния на цену, как это было в прошлом, предполагая, что рынок уже включил это событие в текущую цену​. В целом, можно заключить, что сейчас криптосообщество согласно с следующими тезисами: Халвинг приведет к уменьшению предложения новых биткоинов, что теоретически должно повысить цену при стабильном или растущем спросе​.

предложения новых биткоинов, что теоретически должно при стабильном или растущем спросе​. Вопросы влияния экономических факторов — изменения в процентных ставках и законодательство — также считаются ключевыми факторами для определения будущей стоимости биткоина​.

Комичный фейк с ИИ от Amazon

Amazon решила отказаться от использования системы Just Walk Out в своих офлайн-магазинах. Эта технология позволяла покупателям брать товары и уходить из магазина без процедуры стандартного расчета, где камеры и сканеры автоматически подсчитывали покупки и списывали деньги с карты клиента. Just Walk Out была впервые представлена Amazon в 2016 году и внедрена в эксплуатацию в 2018 году, но как выяснилось , реальная работа системы была далека от заявленной автоматизации.

На деле компания полагалась на труд тысячи работников в Индии, которые вручную проверяли видеозаписи с камер и подтверждали корректность покупок.



В результате возникали проблемы с некорректными чеками, а также задержками в отправке подтверждений о покупках, что вызвало критику со стороны клиентов. Сообщается, что в таком формате работали 27 магазинов из 44. В качестве альтернативы Amazon планирует использовать в своих магазинах технологию «умных» тележек Dash Carts, которые уже тестировались в некоторых торговых точках. Эти тележки позволяют покупателям самостоятельно сканировать товары перед тем, как положить их в тележку.

Илон Маск рассчитывает на сделку с китайскими властями

На этой неделе Илон Маск впервые за 3 года инициировал необъявленный визит в Китай, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и другими высокопоставленными чиновниками, включая премьер-министра Ли Цяна. В ходе беседы обсуждалась деятельность и расширение Tesla в Китае, технология автоматического вождения, которую Tesla надеется продвигать на китайском рынке, а также разрешение на передачу данных о поездках китайских пользователей за границу, чтобы прокачивать возможности ИИ.



