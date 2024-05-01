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Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда
01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с
По словам главы государства, значимым фактором упрочения белорусской модели общественного развития является социальное партнерство и конструктивный диалог органов государственной власти и профсоюзного движения.
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Президент отметил, что белорусский народ всегда славился трудолюбием.
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