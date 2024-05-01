Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда . Президент отметил, что белорусский народ всегда славился трудолюбием, что позволило обустроить государство и сохранить мир на родной земле, сообщает БЕЛТА .

«Когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам», – отметил Лукашенко.

По словам главы государства, значимым фактором упрочения белорусской модели общественного развития является социальное партнерство и конструктивный диалог органов государственной власти и профсоюзного движения.