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Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда

01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда. Президент отметил, что белорусский народ всегда славился трудолюбием, что позволило обустроить государство и сохранить мир на родной земле, сообщает БЕЛТА.

«Когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам», – отметил Лукашенко.

По словам главы государства, значимым фактором упрочения белорусской модели общественного развития является социальное партнерство и конструктивный диалог органов государственной власти и профсоюзного движения.



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Президент отметил, что белорусский народ всегда славился трудолюбием.
 
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