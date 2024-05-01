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Лукашенко назвал участие белорусов в Олимпиаде делом самих спортсменов
01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поделился мнением о том, стоит ли белорусским спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Президент пообщался с жителями города Костюковичи во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает телеканал «МИР 24».
Один из вопросов касался ограничений для атлетов. Им запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр и демонстрировать флаг своей страны.
Спортсменов, которые не попадают на международные соревнования из-за санкций, президент призвал оставаться в форме.
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Президент Беларуси поделился мнением о том, стоит ли спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
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