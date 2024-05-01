Лукашенко назвал участие белорусов в Олимпиаде делом самих спортсменов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поделился мнением о том, стоит ли белорусским спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Президент пообщался с жителями города Костюковичи во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает телеканал «МИР 24».

Один из вопросов касался ограничений для атлетов. Им запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр и демонстрировать флаг своей страны.

«То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Я уже как-то говорил: это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы было как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус», – отметил Александр Лукашенко.

Спортсменов, которые не попадают на международные соревнования из-за санкций, президент призвал оставаться в форме.