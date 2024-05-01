Лучшие за год предприятия определили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске обновилась республиканская доска почета. На ней появились 64 названия предприятий страны. Лучшими за год стали компании столицы, а также Минской и Брестской областей, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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Промышленные лидеры. Теперь на доске почета не девять, а 11 предприятий этой сферы. Именно она стимулирует развитие экономики Беларуси. В списке малые, средние и крупные компании. Например, минский производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.

«Наш национальный бренд реализует крупнейший проект последнего времени для своей организации, да и в принципе, для Союзного государства. Обновляет свое производство по изготовлению интегральных микросхем», – рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

Еще один пример международного сотрудничества – Центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Белорусские специалисты работают вместе с коллегами из СНГ. Сейчас проводится около 70 исследований с представителями из России. За год в Беларуси новые случаи онкологии выявляют более чем у 50 тысяч человек.

«Наиболее значимые разработки – это эндоскопические технологии минимально инвазивные. Особенно при опухолях головы, шеи, которые позволяют излечить пациента и при этом обеспечить ему хорошее качество жизни без тяжелых инвалидизирующих операций. Уникальная технология генной модификации лимфоцитов, которая позволяет излечить совершенно запущенные резистентные случаи лимфом», – отметил заместитель директора центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Краснов.

В списке лучших девять компаний сельского и рыбного хозяйства. Аграрии меняют технологию работы в полях.

«Мы работаем с Институтом защиты растений. В части растениеводства они нам очень много подсказывают. Экспериментируем и по почвообработке: и с отвальной, и безотвальной системой обработки почвы. И тоже хотим понять и нащупать тот оптимальный вариант, который бы минимизировал и наши трудозатраты и наши финансовые затраты, не в ущерб конечному урожаю», – рассказал председатель Белыничского сельскохозяйственного предприятия Олег Лапотентов.

Знаком качества отметили и строительные компании. За год темпы выросли на 10%.