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Лучшие за год предприятия определили в Беларуси
01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске обновилась
Промышленные лидеры. Теперь на доске почета не девять, а 11 предприятий этой сферы. Именно она стимулирует развитие экономики Беларуси. В списке малые, средние и крупные компании. Например, минский производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.
«Наш национальный бренд реализует крупнейший проект последнего времени для своей организации, да и в принципе, для Союзного государства. Обновляет свое производство по изготовлению интегральных микросхем», – рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.
Еще один пример международного сотрудничества – Центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Белорусские специалисты работают вместе с коллегами из СНГ. Сейчас проводится около 70 исследований с представителями из России. За год в Беларуси новые случаи онкологии выявляют более чем у 50 тысяч человек.
В списке лучших девять компаний сельского и рыбного хозяйства. Аграрии меняют технологию работы в полях.
Знаком качества отметили и строительные компании. За год темпы выросли на 10%.
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На республиканская доска почета появились 64 названия фирм.
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