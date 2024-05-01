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Рабочие коллективы Беларуси отпраздновали День труда в Минске
01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
День труда отмечают в Беларуси. Рабочие коллективы со всей страны собираются в Минске. Среди гостей много трудовых династий. У большинства из них общий стаж – больше века, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.
Семья Карпук встречается на работе чаще, чем дома. Если сложить весь стаж трудовой династии, получится 110 лет. Еще в 1976 году мама Инны Карпук пришла работать на предприятие по изготовлению бытовой техники. Сейчас женщина на пенсии.
Династию Инна Карпук продолжила вместе с братом. На предприятии работает специалистом по кадрам. Особенность профессии – разбираться не только в технике, но и замечать настоящих профессионалов своего дела. В этом Инне нет равных. Брат Андрей Карпук тоже специалист на все руки. Начал со слесаря, а сейчас он кабельщик-спайщик в управлении информационными технологиями. Иначе говоря, налаживает телефонную связь в целом предприятии.
Командную работу семьи Карпук отметило и начальство завода. Два года назад они участвовали
На предприятиях трудовых династий немало. Нередко в коллективах встречается свыше 10 таких семей. В качестве поощрения их детям предприятия предлагают целевое направление в учреждения образования.
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Среди гостей праздника много трудовых династий, у большинства из них общий стаж – больше века.
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