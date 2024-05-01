Рабочие коллективы Беларуси отпраздновали День труда в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День труда отмечают в Беларуси. Рабочие коллективы со всей страны собираются в Минске. Среди гостей много трудовых династий. У большинства из них общий стаж – больше века, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

Семья Карпук встречается на работе чаще, чем дома. Если сложить весь стаж трудовой династии, получится 110 лет. Еще в 1976 году мама Инны Карпук пришла работать на предприятие по изготовлению бытовой техники. Сейчас женщина на пенсии.

«Она отработала 27 лет. Потом брат пришел на завод. Познакомился там со своей женой. Брат уже работает 33 года на заводе. Я тоже пришла и уже отработала 33 года. И также мой зять работает на заводе уже более десяти лет», – рассказала специалист по кадрам предприятия по изготовлению бытовой техники Инна Карпук.

Династию Инна Карпук продолжила вместе с братом. На предприятии работает специалистом по кадрам. Особенность профессии – разбираться не только в технике, но и замечать настоящих профессионалов своего дела. В этом Инне нет равных. Брат Андрей Карпук тоже специалист на все руки. Начал со слесаря, а сейчас он кабельщик-спайщик в управлении информационными технологиями. Иначе говоря, налаживает телефонную связь в целом предприятии.

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