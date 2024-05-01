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Рабочие коллективы Беларуси отпраздновали День труда в Минске

01.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рабочие коллективы Беларуси отпраздновали День труда в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

День труда отмечают в Беларуси. Рабочие коллективы со всей страны собираются в Минске. Среди гостей много трудовых династий. У большинства из них общий стаж – больше века, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

Семья Карпук встречается на работе чаще, чем дома. Если сложить весь стаж трудовой династии, получится 110 лет. Еще в 1976 году мама Инны Карпук пришла работать на предприятие по изготовлению бытовой техники. Сейчас женщина на пенсии.

«Она отработала 27 лет. Потом брат пришел на завод. Познакомился там со своей женой. Брат уже работает 33 года на заводе. Я тоже пришла и уже отработала 33 года. И также мой зять работает на заводе уже более десяти лет», – рассказала специалист по кадрам предприятия по изготовлению бытовой техники Инна Карпук.

Династию Инна Карпук продолжила вместе с братом. На предприятии работает специалистом по кадрам. Особенность профессии – разбираться не только в технике, но и замечать настоящих профессионалов своего дела. В этом Инне нет равных. Брат Андрей Карпук тоже специалист на все руки. Начал со слесаря, а сейчас он кабельщик-спайщик в управлении информационными технологиями. Иначе говоря, налаживает телефонную связь в целом предприятии.

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«Недалеко работаю от своей сестры. Так что мы периодически встречаемся в коридоре. Иногда пройду и спрошу: «Как дела?» Часто здесь видимся. А еще у нас есть дача. Мы дружно собираемся на выходные, приезжаем туда. Готовим шашлыки, отдыхаем», – поделился электромонтер телефонных сооружений и радиосвязи предприятия по изготовлению бытовой техники Андрей Карпук.

Командную работу семьи Карпук отметило и начальство завода. Два года назад они участвовали в конкурсе «Трудовая династия – 2022». Благодаря совместным усилиям династия стала призером.

«Семья Карпук была победителем «Трудовой династии» конкурса Белорусского союза женщин. Так как это династия, у них три поколения. Более пяти человек сотрудничали с нашей компанией. Общий трудовой стаж у них более 110 лет. Эту трудовую династию начинала женщина. Сегодня продолжает тоже женщина», – отметила начальник по управлению персоналом на предприятии по изготовлению бытовой техники Ольга Базылева.

На предприятиях трудовых династий немало. Нередко в коллективах встречается свыше 10 таких семей. В качестве поощрения их детям предприятия предлагают целевое направление в учреждения образования.



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Теги: Минск
 
 
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