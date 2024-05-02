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Память участников партизанского прорыва под Ушачами почтили в Беларуси

02.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Весной 1944 года одно из самых крупных партизанских формирований Беларуси смогло прорваться сквозь фашистскую блокаду. В ходе той битвы были спасены 15 тысяч мирных жителей. На мемориальном комплексе в честь прорыва празднуют 80-летие великого события, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Весной 44-го немецкие карательные отряды вышли в наступление на Полоцко-Лепельскую партизанскую зону. Через 25 суток непрерывного боя кольцо блокады затянулось. Силы были на исходе.

«Они были обессиленные. Вооружения не было. Поставок оружия тоже, боеприпасов не было. Все свои силы они направили на то, чтобы в эту ночь по приказу командования выйти на прорыв», – рассказала директор туристического информационного центра Ушачского района Дарья Милая.

Численное превосходство ужасало. 17 тысяч партизан против 60 тысяч фашистов. Но выход только один – идти на прорыв.

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Мемориальный комплекс расположен на возвышенности. Именно здесь находился главный гарнизон врага. Для прорыва позиция невыгодная. Партизаны в низине были легкой мишенью для немцев. Спас операцию эффект неожиданности.

Немцы были уверены: прорываться партизаны не осмелятся. Но с огромными потерями, через несколько часов непрерывных боев противник отступил. К утру кольцо блокады было прорвано. В тыл Красной армии смогли перейти 15 тысяч мирных жителей и выжившие партизаны, в числе которых была Варвара Миронович. Рассказы о той ночи ее дочь до сих пор вспоминает с ужасом.

«Я плакала, когда она рассказывала. Это было очень страшно. Она говорила, что все было устлано нашими людьми, и было много убитых женщин. Около них ползали беспомощные дети, груднички. Мать мертвая, а ребенок – живой», – поделилась воспоминаниями дочь советской партизанки Людмила Савченко.

Два года эта территория была неприступна для немцев. Ее прозвали костью в горле. «Партизанская республика» не только успешно отражала атаки врага, но и смогла сохранить советский строй. Здесь работали школы, заводы, поддерживалась связь с большой землей, издавались газеты.

«Карикатуры создавали. Фольклор военных лет помогал художникам рисовать сатирические плакаты. Эти плакаты потом наши бойцы перерисовывали, размещали, поднимали таким образом настроение перед боем», – отметила директор центра детей и молодежи г. Полоцка Ирина Гаврильчик.

В память о героической битве к мемориалу на месте прорыва съезжаются тысячи людей. Возлагают цветы и вспоминают погибших. Для многих белорусов этот подвиг стал символом непоколебимости советского народа.

«Это место, которое никого не должно оставить равнодушным. Сегодня здесь собрались люди разных поколений, много молодежи – кадетов и школьников. До тех пор, пока память об этом и аналогичных местах будет жить и сюда будут приходить люди, будущее у нашей страны есть», – подчеркнул председатель Палаты представителей национального собрания республики Беларусь Игорь Сергеенко.

На поле, рядом с мемориалом находится братская могила. Здесь покоятся останки более 500 неопознанных партизан. Их имена продолжают устанавливать и увековечивать на памятных плитах рядом с именами других героев. Сколько всего погибло в той битве – до сих пор неизвестно.

После Ушачского прорыва его герои примкнули к Красной армии и продолжили освобождать Советский Союз от немцев. Среди них немало знаменитых бойцов.



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На мемориальном комплексе в честь прорыва отпраздновали 80-летие легендарного события.
 
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