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Память участников партизанского прорыва под Ушачами почтили в Беларуси
02.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Весной 1944 года одно из самых крупных партизанских формирований Беларуси смогло прорваться сквозь фашистскую блокаду. В ходе той битвы были спасены 15 тысяч мирных жителей. На мемориальном комплексе в честь прорыва празднуют 80-летие великого события, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Весной 44-го немецкие карательные отряды вышли в наступление на Полоцко-Лепельскую партизанскую зону. Через 25 суток непрерывного боя кольцо блокады затянулось. Силы были на исходе.
Численное превосходство ужасало. 17 тысяч партизан против 60 тысяч фашистов. Но выход только один – идти на прорыв.
Немцы были уверены: прорываться партизаны не осмелятся. Но с огромными потерями, через несколько часов непрерывных боев противник отступил. К утру кольцо блокады было прорвано. В тыл Красной армии смогли перейти 15 тысяч мирных жителей и выжившие партизаны, в числе которых была Варвара Миронович. Рассказы о той ночи ее дочь до сих пор вспоминает с ужасом.
Два года эта территория была неприступна для немцев. Ее прозвали костью в горле. «Партизанская республика» не только успешно отражала атаки врага, но и смогла сохранить советский строй. Здесь работали школы, заводы, поддерживалась связь с большой землей, издавались газеты.
В память о героической битве к мемориалу на месте прорыва съезжаются тысячи людей. Возлагают цветы и вспоминают погибших. Для многих белорусов этот подвиг стал символом непоколебимости советского народа.
На поле, рядом с мемориалом находится братская могила. Здесь покоятся останки более 500 неопознанных партизан. Их имена продолжают устанавливать и увековечивать на памятных плитах рядом с именами других героев. Сколько всего погибло в той битве – до сих пор неизвестно.
После
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На мемориальном комплексе в честь прорыва отпраздновали 80-летие легендарного события.
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