Память участников партизанского прорыва под Ушачами почтили в Беларуси

Немцы были уверены: прорываться партизаны не осмелятся. Но с огромными потерями, через несколько часов непрерывных боев противник отступил. К утру кольцо блокады было прорвано. В тыл Красной армии смогли перейти 15 тысяч мирных жителей и выжившие партизаны, в числе которых была Варвара Миронович. Рассказы о той ночи ее дочь до сих пор вспоминает с ужасом.

«Я плакала, когда она рассказывала. Это было очень страшно. Она говорила, что все было устлано нашими людьми, и было много убитых женщин. Около них ползали беспомощные дети, груднички. Мать мертвая, а ребенок – живой», – поделилась воспоминаниями дочь советской партизанки Людмила Савченко.

Два года эта территория была неприступна для немцев. Ее прозвали костью в горле. «Партизанская республика» не только успешно отражала атаки врага, но и смогла сохранить советский строй. Здесь работали школы, заводы, поддерживалась связь с большой землей, издавались газеты.

«Карикатуры создавали. Фольклор военных лет помогал художникам рисовать сатирические плакаты. Эти плакаты потом наши бойцы перерисовывали, размещали, поднимали таким образом настроение перед боем», – отметила директор центра детей и молодежи г. Полоцка Ирина Гаврильчик.

В память о героической битве к мемориалу на месте прорыва съезжаются тысячи людей. Возлагают цветы и вспоминают погибших. Для многих белорусов этот подвиг стал символом непоколебимости советского народа.

«Это место, которое никого не должно оставить равнодушным. Сегодня здесь собрались люди разных поколений, много молодежи – кадетов и школьников. До тех пор, пока память об этом и аналогичных местах будет жить и сюда будут приходить люди, будущее у нашей страны есть», – подчеркнул председатель Палаты представителей национального собрания республики Беларусь Игорь Сергеенко.

На поле, рядом с мемориалом находится братская могила. Здесь покоятся останки более 500 неопознанных партизан. Их имена продолжают устанавливать и увековечивать на памятных плитах рядом с именами других героев. Сколько всего погибло в той битве – до сих пор неизвестно.