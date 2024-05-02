Рубль заколебался? Почему скачет курс белорусской валюты и что с ним будет дальше

Источник материала: ProBusiness

В последнюю неделю доллар США показывает странные взаимоотношения с белорусским рублем — курс то падает, то растет сразу на 2 копейки. В таких условиях бизнесу тяжело выстраивать финансовое планирование (особенно, если, к примеру, есть привязка к импортным поставкам), поэтому мы попросили прокомментировать ситуацию сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— С начала 2024 года мы наблюдаем плавное ослабление курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро. Данная тенденция продолжится и в средней, и в долгосрочной перспективе. Основные факторы, которые будут влиять на курсообразование, — это сальдо торгового баланса и кредитно-денежная политика в Беларуси и России.

Внешне-торговая сальдо в январе 2024 года сложилась положительным в размере $ 98,5 млн по сравнению с $ 59,02 млн в январе 2023 года. Несмотря на то, что данный показатель лучше, чем в прошлом году, существуют предпосылки для существенного ухудшения сальдо торгового баланса за счет роста импорта. Реальные располагаемые доходы населения в январе 2024 года увеличились на 5,1%, что будет создавать внутренний спрос на импортные товары. Это будет стимулировать импорт, повысит спрос на валюту, что ухудшит сальдо торгового баланса и будет давить на курс белорусского рубля.

Кредитно-денежная политика, проводимая Национальным банком, на текущий момент не является жесткой. Денежный агрегат, широкая денежная масса увеличивается быстрее, чем растет экономика, что также создает предпосылки для снижения курса. Кроме того, белорусский рубль существенно коррелирует с российским рублем, а Банк России на последнем заседании обозначил два возможных снижения ключевой ставки во второй половине этого года. И данное послабление со стороны Банка России также в среднесрочной перспективе, то есть на горизонте полугода, может негативно влиять на курс белорусского рубля.

В перспективе ближайших нескольких месяцев курс будет находиться с наибольшей вероятностью в диапазоне от 3,20 до 3,40 рубля за доллар.