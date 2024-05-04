Молодежный велопробег ко Дню Победы прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел молодежный велопробег ко Дню Победы. Сотни молодых людей проехали от мемориального комплекса «Шталаг-352» (через этот концлагерь прошло 140 тысяч военнопленных и мирных граждан в годы войны) до стелы «Минск – город-герой», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Валентина Шишко впервые участвует в акции «Дорогами памяти». Девушка изучает историю Минска военных лет. Особенно тему концлагерей. Один из них находился недалеко от ее дома.

«Здесь захоронены люди, которые патриотически себя проявили, они отдавали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас здесь жили и продолжали ту идею. 80 тысяч человек были истреблены немецко-фашистскими захватчиками», – рассказала жительница Минска Валентина Шишко.

3 мая многие минчане собрались у мемориала «Шталаг-352». Здесь стартовал велопробег. Три года в лагере смерти содержали более 140 тысяч советских военнопленных. Многих из них немцы пытали и убивали.

«Как нельзя более актуальным является сохранение памяти о великой трагедии, которая происходила в прошлом столетии в Советском Союзе. И великой трагедии, которая ценой и подвигом советского солдата позволила нам сегодня жить под мирным небом», – отметила депутат Минского Совета депутатов Ирина Малеваная.

«Шталаг-352» , проспект Победителей, музей Великой Отечественной и стела «Минск – город-герой». Маршрут велопробега составили организаторы. Все объекты так или иначе связаны с Победой в Великой Отечественной войне.

«Мы выбрали мемориал как начальную точку, чтобы почтить память павших именно в этом концлагере и для себя напомнить, что нельзя повторять. А стела «Минск – город герой» – это как напоминание о том, что Минск выстоял в годы войны. Что мы победили», – пояснил первый секретарь Центрального районного комитета Белорусского союза молодежи Даниил Ярмольчик.