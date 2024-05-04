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Молодежный велопробег ко Дню Победы прошел в Минске

04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежный велопробег ко Дню Победы прошел в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске прошел молодежный велопробег ко Дню Победы. Сотни молодых людей проехали от мемориального комплекса «Шталаг-352» (через этот концлагерь прошло 140 тысяч военнопленных и мирных граждан в годы войны) до стелы «Минск – город-герой», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Валентина Шишко впервые участвует в акции «Дорогами памяти». Девушка изучает историю Минска военных лет. Особенно тему концлагерей. Один из них находился недалеко от ее дома.

«Здесь захоронены люди, которые патриотически себя проявили, они отдавали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас здесь жили и продолжали ту идею. 80 тысяч человек были истреблены немецко-фашистскими захватчиками», – рассказала жительница Минска Валентина Шишко.

3 мая многие минчане собрались у мемориала «Шталаг-352». Здесь стартовал велопробег. Три года в лагере смерти содержали более 140 тысяч советских военнопленных. Многих из них немцы пытали и убивали.

«Как нельзя более актуальным является сохранение памяти о великой трагедии, которая происходила в прошлом столетии в Советском Союзе. И великой трагедии, которая ценой и подвигом советского солдата позволила нам сегодня жить под мирным небом», – отметила депутат Минского Совета депутатов Ирина Малеваная.

«Шталаг-352», проспект Победителей, музей Великой Отечественной и стела «Минск – город-герой». Маршрут велопробега составили организаторы. Все объекты так или иначе связаны с Победой в Великой Отечественной войне.

«Мы выбрали мемориал как начальную точку, чтобы почтить память павших именно в этом концлагере и для себя напомнить, что нельзя повторять. А стела «Минск – город герой» – это как напоминание о том, что Минск выстоял в годы войны. Что мы победили», – пояснил первый секретарь Центрального районного комитета Белорусского союза молодежи Даниил Ярмольчик.

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Маргарита Зенько приехала к стеле одной из первых. Три километра девушка проехала за десять минут. Она очень хотела поучаствовать в велопробеге. В прошлом году не успела подать заявку, а в этом году смогла – и посвятила финиш своим предкам, которые тоже своими руками приближали Победу.

«Бабушка рассказывала нам, как дедушка двое суток прятал детей на поле в снопах. Они ели свеклу сырую, чтобы выжить», – поделилась воспоминаниями ученица средней школы №180 Минска Маргарита Зенько.

Всем, кто прошел дистанцию полностью, вручили памятные медали. По главному проспекту страны в этом году проехали около 300 человек.

На территории Беларуси во время Великой Отечественной действовали более 260 концлагерей. Наиболее крупные из них находились в Минске, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В них были уничтожены почти полтора миллиона человек.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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