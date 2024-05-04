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Молодежный велопробег ко Дню Победы прошел в Минске
04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел молодежный велопробег ко Дню Победы. Сотни молодых людей проехали от мемориального комплекса «Шталаг-352» (через этот концлагерь прошло 140 тысяч военнопленных и мирных граждан в годы войны) до стелы «Минск – город-герой», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.
Валентина Шишко впервые участвует в акции «Дорогами памяти». Девушка изучает историю Минска военных лет. Особенно тему концлагерей. Один из них находился недалеко от ее дома.
3 мая многие минчане собрались у мемориала «Шталаг-352». Здесь стартовал велопробег. Три года в лагере смерти содержали более 140 тысяч советских военнопленных. Многих из них немцы пытали и убивали.
«Бабушка рассказывала нам, как дедушка двое суток прятал детей на поле в снопах. Они ели свеклу сырую, чтобы выжить», – поделилась воспоминаниями ученица средней школы №180 Минска Маргарита Зенько.
Всем, кто прошел дистанцию полностью, вручили памятные медали. По главному проспекту страны в этом году проехали около 300 человек.
На территории Беларуси во время Великой Отечественной действовали более 260 концлагерей. Наиболее крупные из них находились в Минске, а также в
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Сотни молодых людей проехали от мемориального комплекса «Шталаг-352» до стелы «Минск – город-герой».
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