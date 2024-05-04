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Акция добра: жители Минской области навели порядок на территории старинного храма
04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжают восстанавливать и
Метлы, грабли и перчатки – главные помощники. На территории храма Святой Живоначальной Троицы волонтеры убирают траву, разравнивают землю и высаживают новую аллею. Свое первое дерево посадили Игорь и Виктория Саевичи. Пара поженилась недавно. Поэтому считают это хорошим началом семейной жизни.
Храму более 150 лет. Сейчас церковь находится на реконструкции. Уже завершили внутреннюю отделку стен, установили новые окна и двери. Впереди ремонт фасадной части здания. Помогают пожертвования прихожан.
Всего в акции приняли участие 22 семьи из каждого района Минской области. В этом году для посадки выбрали тую. Растение вечнозеленое, поэтому украшать территорию храма будет в любое время года.
Всего в Беларуси на реконструкции находятся около 280 историко-культурных объектов. Ежегодно число памятников архитектуры растет. Только в прошлом году список пополнили 25 новых объектов.
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Всего в Беларуси на реконструкции находятся около 280 историко-культурных объектов. Ежегодно число памятников архитектуры растет. Только в прошлом году список...
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