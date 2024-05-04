Акция добра: жители Минской области навели порядок на территории старинного храма

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжают восстанавливать и благоустраивать памятники культурного наследия. Жители Минской области навели порядок на территории одного из храмов. К акции добра присоединилась корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Метлы, грабли и перчатки – главные помощники. На территории храма Святой Живоначальной Троицы волонтеры убирают траву, разравнивают землю и высаживают новую аллею. Свое первое дерево посадили Игорь и Виктория Саевичи. Пара поженилась недавно. Поэтому считают это хорошим началом семейной жизни.

«Есть же такая фраза, что семья должна посадить дерево, построить дом и родить сына, вырастить. Ну вот мы начнем с дерева, а дальше – больше. Сегодня мы приехали сюда, чтобы провести вместе совместное время, посадить деревья и оставить частичку души здесь, частичку себя», – сказали волонтеры Виктория и Игорь Саевичи.

Храму более 150 лет. Сейчас церковь находится на реконструкции. Уже завершили внутреннюю отделку стен, установили новые окна и двери. Впереди ремонт фасадной части здания. Помогают пожертвования прихожан.



«Этот храм в деревне появился в 1868 году, когда эти земли от Радзивиллов перешли во владение Романовых. И решено было здесь построить каменную церковь. Это одна из старейших построек на Борисовской земле, именно каменных построек», – рассказал настоятель храма отец Василий.

Всего в акции приняли участие 22 семьи из каждого района Минской области. В этом году для посадки выбрали тую. Растение вечнозеленое, поэтому украшать территорию храма будет в любое время года.

«Это акция, которая направлена на то, чтобы поддерживать традиционные ценности. Также на воспитание уважения, дань памяти к нашим традициям. Ведь за молодыми семьями будущее. Это будущие дети, которые будут строить основу сильного нашего государства», – подчеркнула первый секретарь Минского областного комитета Белорусского союза молодежи Татьяна Клишевич.

Всего в Беларуси на реконструкции находятся около 280 историко-культурных объектов. Ежегодно число памятников архитектуры растет. Только в прошлом году список пополнили 25 новых объектов.