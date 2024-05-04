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Мода на материальность. Топ-5 исполнителей, которые одинаково хорошо продаются и на виниле, и в цифре
04.05.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Многие люди, пользующиеся стриминговыми сервисами, уверены, что время виниловых пластинок давным-давно закончилось. Для них это артефакт эпохи классического джаза, Фрэнка Синатры и The Beatles, что-то устаревшее, как дискеты или компакт-диски. Но магазины с пластинками все реже встречаются в подземных переходах и все чаще — в модных торговых центрах. Бизнес, который еще два десятилетия назад мог исчезнуть, поскольку не выдерживал конкуренции с новыми носителями и цифровым вещанием, сегодня переживает подъем. По
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Lana Del Rey. Тренд на ностальгию
Элизабет Вулридж Грант, которая по всему миру известна под своим сценическим псевдонимом
Мир песен Lana Del Rey — это старый Голливуд, где все пропитано песочными оттенками сепии, а электроника звучит вперемешку с джазом и «состаренными» семплами из известных композиций. Она создала тренд на уникальный визуальный стиль, который хорошо сочетал в себе образ классической американской эстетики и нового времени. Стихи Элизабет Грант становились все более и более злободневными с каждым альбомом, что еще больше приближало ее к таким знаковым творениям Голливуда, как фильм «Гражданин Кейн». Неудивительно, что одновременно с потрясающим успехом на стриминговых сервисах (два сингла с миллиардом прослушиваний), ее записи хорошо продаются и на пластинках — ничто так не отвечает эстетике певицы, как приятное шуршание иглы по винилу. Так, ее последний на данный момент альбом «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» был продан тиражом в более чем 215 тысяч копий только в США.
Taylor Swift. Ощущение разговора по душам
Вряд ли в интернете найдется хоть один человек, которому бы не встречалось имя
Неудивительно, что и пластинки с альбомами продаются на ура: общее количество реализованных на виниле записей Тейлор Свифт уже давно перевалило за два миллиона и скоро приблизится к трем.
Но если с концертами все понятно (это шоу и живая энергия), то вот с тем, почему люди покупают альбомы Тейлор в виде пластинок, все немного интереснее. Песни исполнительницы всегда были о внутренних переживаниях, сильных эмоциях, травмах и неудачах. Особенно это касается ее альбома «1989 (Taylor's Version)». Это трогательная запись, где один из успешнейших людей в индустрии, предстает ранимым человеком со своими проблемами, которые близки каждому, особенно девушкам и женщинам. Далеко не всем хочется пережить такие эмоции в толпе незнакомых людей на концерте. А вот прослушивание винила дома, наедине с самим собой, создает ощущение исповеди, разговора с кумиром, который понимает твои проблемы и поддерживает. Благодаря этому эффекту пластинки создают уникальную связь между исполнителем и слушателем.
Foo Fighters. Концерт у вас дома
Домашние кинотеатры, системы динамиков и саунд-бары или даже обычные колонки вполне способны создать ощущение концерта, который проходит прямо у вас в гостиной. Цифровые форматы сегодня достигли очень хорошего качества передачи звуковых нюансов. К тому же, многие исполнители почти не используют живые инструменты: виртуальные студии, синтезаторы — лучшие друзья любого современного музыканта. Но это не относится к группам, которые предпочитают старый добрый аналоговый звук.
Если вы послушаете их песни в цифровом формате, то, возможно, почувствуете некую плоскость звучания. А все потому, что группа уже давно делает ставку на продажи виниловых пластинок как основного носителя. Они уверены, что только такой способ записи позволяет достаточно хорошо передать фактуру перегруженных гитар и вокала. Неудивительно, что при огромной популярности той же Everlong в сети (более миллиарда прослушиваний), альбомы группы регулярно попадают в топ-20 самых продаваемых записей на виниле, как это случилось с их последним полноформатником «But Here We Are».
The Smiths. Ореол элитарности
Сегодня средняя цена одной зарубежной пластинки в Беларуси — около 180−190 рублей, что, будем честны, довольно большая сумма. К сожалению, у нас производителей нет, а потому к итоговой сумме прибавляется непростая логистика. Это достаточно много, чтобы человек сильно задумался, прежде чем покупать винил. А уж если брать в расчет проигрыватели, то для многих такие затраты сразу отобьют желание пробовать «вкатиться» в это хобби. Подобный порог вхождения очевидно создает вокруг любителей винила ауру элитарности. Для компаний же это отличная возможность создать линейку премиум-товаров, рентабельность которых будет крайне высокой.
Вряд ли какой-то коллектив соответствует этой дымке интеллигентности и богемности лучше, чем
Несмотря на то, что за годы существования, группа успела выпустить всего четыре полноформатных альбома, сейчас они переживают вторую волну популярности: их песни постоянно в массовой культуре, а высказывания Моррисси разбирают на цитаты и обсуждают. Наверное, поэтому The Smiths сочетают успех на стриминговых сервисах (около 16 миллионов слушателей в месяц) со званием одной из самых успешных «виниловых» групп в истории, согласно сайту Discogs: общее количество реализованных пластинок составляет почти миллион штук — 998 687.
Olivia Rodrigo. Материальность
Но самое важное то, что Оливия Родриго своей музыкой и образом задает очень актуальный тренд на материальность. Несмотря на то, что уже очень много сфер нашей жизни перешли в цифровое пространство, человечество пока еще далеко от полного погружения в виртуальную реальность. А потому нам очень важно ощущать материальность мира вокруг, радоваться конкретным вещам. Хрупкая, нежная, но энергичная музыка исполнительницы в сочетании с искренними текстами возвращает ощущение человечности и обладания той реальностью, в которой мы с вами находимся. Напоминает, что чувства можно переживать не только через Instagram, но и лично, даже если эти эмоции не самые приятные. Ощущение теплой кровати по утрам, боли от пореза, голода — Оливия часто обращается к нашей физической стороне, поэтому неудивительно, что пластинки исполнительницы с такой философией разошлись в США впечатляющим тиражом в 267 тысяч экземпляров.
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Мода на материальность. Топ-5 исполнителей, которые одинаково хорошо продаются и на виниле, и в цифре
Многие люди, пользующиеся стриминговыми сервисами, уверены, что время виниловых пластинок давным-давно закончилось. Для них это артефакт эпохи классического...
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