Мода на материальность. Топ-5 исполнителей, которые одинаково хорошо продаются и на виниле, и в цифре

Многие люди, пользующиеся стриминговыми сервисами, уверены, что время виниловых пластинок давным-давно закончилось. Для них это артефакт эпохи классического джаза, Фрэнка Синатры и The Beatles, что-то устаревшее, как дискеты или компакт-диски. Но магазины с пластинками все реже встречаются в подземных переходах и все чаще — в модных торговых центрах. Бизнес, который еще два десятилетия назад мог исчезнуть, поскольку не выдерживал конкуренции с новыми носителями и цифровым вещанием, сегодня переживает подъем. По данным Verified Market Research , мировой рынок виниловых пластинок в 2022 году оценивался в $ 1,98 млрд, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет $ 4,12 млрд.

Вместе с сервисом МТС Music мы подготовили для вас топ-5 музыкантов, которые одинаково популярны как на виниле, так и в цифровом формате.

Lana Del Rey. Тренд на ностальгию

Элизабет Вулридж Грант, которая по всему миру известна под своим сценическим псевдонимом Lana Del Rey , прошла один из самых извилистых карьерных путей в мире поп-музыки. Начав выступать под своим настоящим именем с трогательными гитарными балладами в стиле кантри, она не снискала особой любви аудитории, зато стала звездой мирового масштаба после выхода альбома «Born To Die». С популярностью пришли обвинения в том, что она является обыкновенным продюсерским проектом, что она ничего из себя не представляет как творческая единица и не имеет своего уникального лица. Не сыграло ей на руку и неудачное выступление на телевидении, где артистка переволновалась и потому не очень хорошо спела главные хиты с той пластинки. В то же время, ее стали приглашать на крупные фестивали, а сам альбом стартовал с первой позиции в UK Album Charts. Таким был весь путь певицы: неоднозначным и запутанным, не просто так ее называют «неправильной поп-звездой». Она не умеет профессионально-доброжелательно общаться с прессой, практически не следит за трендами, но — самое важное — создает музыку, которая предопределила целую эстетическую эпоху в интернете, а именно — тренд на ностальгию.



Фото: guitar.com

Мир песен Lana Del Rey — это старый Голливуд, где все пропитано песочными оттенками сепии, а электроника звучит вперемешку с джазом и «состаренными» семплами из известных композиций. Она создала тренд на уникальный визуальный стиль, который хорошо сочетал в себе образ классической американской эстетики и нового времени. Стихи Элизабет Грант становились все более и более злободневными с каждым альбомом, что еще больше приближало ее к таким знаковым творениям Голливуда, как фильм «Гражданин Кейн». Неудивительно, что одновременно с потрясающим успехом на стриминговых сервисах (два сингла с миллиардом прослушиваний), ее записи хорошо продаются и на пластинках — ничто так не отвечает эстетике певицы, как приятное шуршание иглы по винилу. Так, ее последний на данный момент альбом «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» был продан тиражом в более чем 215 тысяч копий только в США.

Taylor Swift. Ощущение разговора по душам

Вряд ли в интернете найдется хоть один человек, которому бы не встречалось имя Тейлор Свифт . Эта американская певица в последнее время уверенным победным шагом идет по музыкальной индустрии. Во времена, когда люди почти перестали ходить в кинотеатры из-за пандемии, она поставила невероятный рекорд по сборам со своим концертным фильмом. Ее шоу собирают тысячи зрителей, она выходила победительницей из конфликта с Канье Уэстом. Безусловно, можно с уверенностью говорить, что Тейлор Свифт сегодня — одна из популярнейших на планете.



Фото: variety.com

Неудивительно, что и пластинки с альбомами продаются на ура: общее количество реализованных на виниле записей Тейлор Свифт уже давно перевалило за два миллиона и скоро приблизится к трем.

Но если с концертами все понятно (это шоу и живая энергия), то вот с тем, почему люди покупают альбомы Тейлор в виде пластинок, все немного интереснее. Песни исполнительницы всегда были о внутренних переживаниях, сильных эмоциях, травмах и неудачах. Особенно это касается ее альбома «1989 (Taylor's Version)». Это трогательная запись, где один из успешнейших людей в индустрии, предстает ранимым человеком со своими проблемами, которые близки каждому, особенно девушкам и женщинам. Далеко не всем хочется пережить такие эмоции в толпе незнакомых людей на концерте. А вот прослушивание винила дома, наедине с самим собой, создает ощущение исповеди, разговора с кумиром, который понимает твои проблемы и поддерживает. Благодаря этому эффекту пластинки создают уникальную связь между исполнителем и слушателем.

Foo Fighters. Концерт у вас дома

Домашние кинотеатры, системы динамиков и саунд-бары или даже обычные колонки вполне способны создать ощущение концерта, который проходит прямо у вас в гостиной. Цифровые форматы сегодня достигли очень хорошего качества передачи звуковых нюансов. К тому же, многие исполнители почти не используют живые инструменты: виртуальные студии, синтезаторы — лучшие друзья любого современного музыканта. Но это не относится к группам, которые предпочитают старый добрый аналоговый звук.



Фото: grammy.com

Foo Fighters — главная стадионная группа в мире прямо сейчас. Ее основатель Дейв Гролл — барабанщик другого легендарного коллектива Nirvana. Эти ребята, как и многие рокеры, довольно старомодны, а потому в треках вы не услышите ни электроники, ни синтезаторов — только классические гитарно-барабанные партии.

Если вы послушаете их песни в цифровом формате, то, возможно, почувствуете некую плоскость звучания. А все потому, что группа уже давно делает ставку на продажи виниловых пластинок как основного носителя. Они уверены, что только такой способ записи позволяет достаточно хорошо передать фактуру перегруженных гитар и вокала. Неудивительно, что при огромной популярности той же Everlong в сети (более миллиарда прослушиваний), альбомы группы регулярно попадают в топ-20 самых продаваемых записей на виниле, как это случилось с их последним полноформатником «But Here We Are».

The Smiths. Ореол элитарности

Сегодня средняя цена одной зарубежной пластинки в Беларуси — около 180−190 рублей, что, будем честны, довольно большая сумма. К сожалению, у нас производителей нет, а потому к итоговой сумме прибавляется непростая логистика. Это достаточно много, чтобы человек сильно задумался, прежде чем покупать винил. А уж если брать в расчет проигрыватели, то для многих такие затраты сразу отобьют желание пробовать «вкатиться» в это хобби. Подобный порог вхождения очевидно создает вокруг любителей винила ауру элитарности. Для компаний же это отличная возможность создать линейку премиум-товаров, рентабельность которых будет крайне высокой.



Фото: last.fm

Вряд ли какой-то коллектив соответствует этой дымке интеллигентности и богемности лучше, чем The Smiths . Когда большая часть музыкальных эстетов слушали тяжелый, мрачный и прямолинейный пост-панк, гитарист Джонни Марр создал группу, в основу которой легли мягкие, воздушные мелодии и колкие, злободневные, невероятно литературные тексты вокалиста Моррисси, полные отсылок и неоднозначных метафор.

Несмотря на то, что за годы существования, группа успела выпустить всего четыре полноформатных альбома, сейчас они переживают вторую волну популярности: их песни постоянно в массовой культуре, а высказывания Моррисси разбирают на цитаты и обсуждают. Наверное, поэтому The Smiths сочетают успех на стриминговых сервисах (около 16 миллионов слушателей в месяц) со званием одной из самых успешных «виниловых» групп в истории, согласно сайту Discogs: общее количество реализованных пластинок составляет почти миллион штук — 998 687.

Olivia Rodrigo. Материальность

Оливия Изабель Родриго — одна из ярчайших молодых звезд на небосводе музыкальных талантов. Как и Ариана Гранде, Селена Гомес или Майли Сайрус, она начала свою карьеру как актриса в детском телешоу. Но настоящая популярность к ней пришла после того, как она выпустила дебютный сингл «Driver's License», который сейчас насчитывает уже более двух миллиардов прослушиваний. Множество номинаций, звание «Исполнитель 2021 года» от журнала Time и «Женщина года» в 2022-м от Billboard — это далеко не полный список всех заслуг молодой певицы.



Фото: medium.com