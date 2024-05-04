ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рекорд добычи торфа намерены побить в Беларуси

04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рекорд добычи торфа намерены побить в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси намерены побить рекорд добычи торфа. Сезон как раз начался. Месторождения полезного ископаемого занимают более 2,5 миллиона гектаров, это свыше 11% всей территории страны. Кто добывает торф и что из него делают, узнала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

На торфобрикетном заводе под Минском готовят площадку под добычу торфа 450 гектаров. В этом сезоне планируют получить почти 200 тысяч тонн сырья. Условия для этого есть.

Едим, покупаем, носим, смотрим белорусское
За что россияне любят товары из Беларуси?


«Мы в прошлом году купили новых шесть тракторов, технику для добычи торфа –уборочную машину, ворошилки, волкователи широкозахватные, более эффективные», – отметил директор торфобрикетного завода Алексей Молочко.

Добытый торф отправят в лабораторию. За полчаса лаборанты должны исследовать его влажность, способность к горению и зольность. Например, для приготовления питательных субстратов этот показатель должен быть до 15%.

«По истечении времени мы забираем, вытаскиваем этот груз, кладем стеклышко, проверяем, потеет или не потеет стекло. Если не потеет, значит, все, груз высох, и мы его оставляем до полного остывания», – рассказала лаборант по физико-механическим испытаниям Тамара Павельева.

Только после заключения лаборатории торф отправляют на производство. Оно безотходное. Из сырья на заводе сделают топливные брикеты, питательный грунт или удобрения.

«Он проходит три стадии переработки. Первая – это сепаратор, дробление и грохот. После чего он поступает на сушилки. После этапа сушки он поступает в процесс прессования», – пояснил заместитель главного инженера торфобрикетного завода Евгений Орда.

Часть продукции идет на экспорт. Среди основных заказчиков – страны Содружества и Китай. Азиатский рынок для Беларуси в числе приоритетных. Первые контейнеры с торфяной продукцией отправились в КНР два года назад. И объемы только растут.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месторождения полезного ископаемого занимают более 2,5 миллиона гектаров, это свыше 11% всей территории страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция добра: жители Минской области навели порядок на территории старинного храма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2024
Mir24.TV Belarus
04.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика