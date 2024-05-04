Рекорд добычи торфа намерены побить в Беларуси

Добытый торф отправят в лабораторию. За полчаса лаборанты должны исследовать его влажность, способность к горению и зольность. Например, для приготовления питательных субстратов этот показатель должен быть до 15%.



«По истечении времени мы забираем, вытаскиваем этот груз, кладем стеклышко, проверяем, потеет или не потеет стекло. Если не потеет, значит, все, груз высох, и мы его оставляем до полного остывания», – рассказала лаборант по физико-механическим испытаниям Тамара Павельева.

Только после заключения лаборатории торф отправляют на производство. Оно безотходное. Из сырья на заводе сделают топливные брикеты, питательный грунт или удобрения.

«Он проходит три стадии переработки. Первая – это сепаратор, дробление и грохот. После чего он поступает на сушилки. После этапа сушки он поступает в процесс прессования», – пояснил заместитель главного инженера торфобрикетного завода Евгений Орда.

Часть продукции идет на экспорт. Среди основных заказчиков – страны Содружества и Китай. Азиатский рынок для Беларуси в числе приоритетных. Первые контейнеры с торфяной продукцией отправились в КНР два года назад. И объемы только растут.