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Рекорд добычи торфа намерены побить в Беларуси
04.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси намерены побить рекорд добычи
На торфобрикетном заводе под Минском готовят площадку под добычу торфа 450 гектаров. В этом сезоне планируют получить почти 200 тысяч тонн сырья. Условия для этого есть.
«Мы в прошлом году купили новых шесть тракторов, технику для добычи торфа –уборочную машину, ворошилки, волкователи широкозахватные, более эффективные», – отметил директор торфобрикетного завода Алексей Молочко.
Добытый торф отправят в лабораторию. За полчаса лаборанты должны исследовать его влажность, способность к горению и зольность. Например, для приготовления питательных субстратов этот показатель должен быть до 15%.
Только после заключения лаборатории торф отправляют на производство. Оно безотходное. Из сырья на заводе сделают топливные брикеты, питательный грунт или удобрения.
Часть продукции идет на экспорт. Среди основных заказчиков – страны Содружества и Китай. Азиатский рынок для Беларуси в числе приоритетных. Первые контейнеры с торфяной продукцией отправились в КНР два года назад. И объемы только растут.
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Месторождения полезного ископаемого занимают более 2,5 миллиона гектаров, это свыше 11% всей территории страны.
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