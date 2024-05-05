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Журналисты «МИРа» в Беларуси освоили роспись пасхальных яиц

05.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты «МИРа» в Беларуси освоили роспись пасхальных яиц
 Фото: МТРК «Мир»

Один из главных символов Пасхи – крашеные яйца. Журналисты и радиоведущие из Беларуси тоже решили украсить яйца. К делу подошли профессионально – взяли мастер-класс по росписи. Заодно узнали, чем писанка отличается от пасхального яйца. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Подобрать подходящие яйца для росписи не так просто. Мастер Татьяна Андриевич уверяет: из пяти десятков для работы подойдет меньше половины. Скорлупа должна быть ровной, однородной. Это залог долголетия будущей писанки.

Нашим коллегам предложили тычковую технику. Это роспись с помощью горячего воска и палочки с гвоздиком на конце. Такой древний фломастер.

Птица на счастье, рыбка для здоровья, а дуб – оберег для мужской силы. Корреспондент Руслан Турков сразу определился с символами. И яйцо расписал быстрее всех. Говорит, навык у него от деда-художника.

«У меня два символа: солнце и птицы, которые означают счастье, здоровье и богатство», – объяснил Руслан.

Мастер-класс длится три часа. Работать приходится с хрупким продуктом, поэтому торопиться с росписью не стоит. Это только в сказке дед бил-бил, да не разбил. В жизни все иначе.

«Я только слышу, как оно – шмяк. Писанка-недописанка. Все, разбилось. У меня получилась только одна веточка. Немного успела. В принципе, эскиз у меня есть, заготовка тоже. Идея продумана, но не проработана», – оценила свою творческую попытку корреспондент Александра Кулакова.

После нанесения эскиза писанку кладут в краситель. Затем с помощью свечи плавят воск. На его месте остается рисунок.

«Настроение потрясающее. Я почувствовала себя ученицей первого класса на уроке рисования. И это такой свет накануне такого замечательного праздника», – поделилась радиоведущая Ирина Кленова.

«Это уже готовое яйцо. Таким его можно дарить, а это реально подарок, их не едят и тем более не выбрасывают. – Честно. я к нему уже отношусь, как будто я его сам высидел. Вот реально я с ним так сроднился. – А еще это медитация», – рассказали радиоведущие Антон Авраменко и Катя Жаворонок.

Писанка для наших предков служила сильным оберегом. Его клали в хлеву, чтобы приплод был здоровым. Закапывали на огороде для хорошего урожая. И обязательно хранили в доме – для благополучия.

«Вот такие писанки со сложным орнаментом, нанесенные гвоздиком или булавочкой, сохранились в одной деревне Гродненской области, в деревне Сопоцкине. Там даже целый фестиваль проходит ежегодно, куда приезжают мастера писанок не только из Беларуси, но и все, кто хотят это почувствовать. И даже из-за границы приезжают», – отметила научный сотрудник музея Белорусского народного искусства Татьяна Андриевич.

Пасхальное яйцо и писанка не одно и тоже. Первое, чтобы съесть, а другое – исключительно на память. Хотя и делают их в одно время. Расписанные яйца могут долго храниться. В Беларуси есть писанка, которой почти 100 лет.



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Пасхальное яйцо и писанка не одно и тоже. Первое, чтобы съесть, второе – исключительно на память.
 
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