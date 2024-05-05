Журналисты «МИРа» в Беларуси освоили роспись пасхальных яиц

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Один из главных символов Пасхи – крашеные яйца. Журналисты и радиоведущие из Беларуси тоже решили украсить яйца . К делу подошли профессионально – взяли мастер-класс по росписи. Заодно узнали, чем писанка отличается от пасхального яйца. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Подобрать подходящие яйца для росписи не так просто. Мастер Татьяна Андриевич уверяет: из пяти десятков для работы подойдет меньше половины. Скорлупа должна быть ровной, однородной. Это залог долголетия будущей писанки.

Нашим коллегам предложили тычковую технику. Это роспись с помощью горячего воска и палочки с гвоздиком на конце. Такой древний фломастер.

Птица на счастье, рыбка для здоровья, а дуб – оберег для мужской силы. Корреспондент Руслан Турков сразу определился с символами. И яйцо расписал быстрее всех. Говорит, навык у него от деда-художника.

«У меня два символа: солнце и птицы, которые означают счастье, здоровье и богатство», – объяснил Руслан.

Мастер-класс длится три часа. Работать приходится с хрупким продуктом, поэтому торопиться с росписью не стоит. Это только в сказке дед бил-бил, да не разбил. В жизни все иначе.

«Я только слышу, как оно – шмяк. Писанка-недописанка. Все, разбилось. У меня получилась только одна веточка. Немного успела. В принципе, эскиз у меня есть, заготовка тоже. Идея продумана, но не проработана», – оценила свою творческую попытку корреспондент Александра Кулакова.

После нанесения эскиза писанку кладут в краситель. Затем с помощью свечи плавят воск. На его месте остается рисунок.

«Настроение потрясающее. Я почувствовала себя ученицей первого класса на уроке рисования. И это такой свет накануне такого замечательного праздника», – поделилась радиоведущая Ирина Кленова.