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Минчане – о Дне Победы: пять личных историй
08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В фонде Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов хранятся оцифрованные магнитные пленки 1960-х годов. На них – воспоминания белорусских фронтовиков о дне, который они приближали, как могли.
Фронтовой доктор Евфросиния Бреус встретила День Победы в Берлине
В честь праздника хирург прикрепила к гимнастерке орден и медаль. Другие награды – ее мужа – были в нагрудном кармане. Он не дожил до Победы три месяца. На фронт семейная пара ушла вместе добровольцами. Он – инженер-капитан, она – хирург. Не расставались. В феврале 1945-го под Кенигсбергом Федор погиб. Его за секунду убило осколком. Фроня дошла до маршала Рокоссовского, умоляя разрешить ей вернуть тело любимого мужа в Минск. Разрешил. Сегодня его могила находится на Военном кладбище в центре столицы. На ней надписано «Феденька, я похоронила тебя на родной земле. Жена». Попрощавшись, вернулась на фронт, дошла до Берлина и поставила свою фамилию под надписью на Рейхстаге «Родной Минск, мы за тебя отомстили».
Во время войны Евфросиния Бреус заведовала хирургическим отделением. После оперировать уже не смогла. Выбрала для себя иное призвание – психиатрию. Нужно было помогать жителям послевоенного Минска справляться с последствиями не только физических травм. Евфросиния Бреус – первый главврач Республиканского психоневрологического диспансера на Бехтерева.
Танкист Александр Кулаков узнал о Победе на больничной койке
Это было уже его шестое ранение. Самое тяжелое из них минчанин получил в 1944-м. 7 месяцев был в госпитале. В июле увидел освобожденную столицу в руинах. Поклялся дойти до Берлина и отомстить. Врачи не отпускали, за спиной говорили: «Отвоевался Кулаков». Как решил, так и сделал. Дошел до Берлина, где 2 мая 1945-го снова был ранен. Танкиста отправили самолетом в Киев на лечение. Солдаты в палате говорили: война идет к концу. Победу ждали со дня на день. И вот – сообщение Левитана по радио.
Однако от такой новости все раны зажили намного быстрее. «Победа – самое сильное лекарство», – считает Александр Кулаков. После выздоровления кавалер двух Орденов Славы участвовал в восстановлении Минска. В мирной жизни Александр Кулаков стал директором павильона ВДНХ Беларуси.
Летчика Антона Алехновича 9 мая разбудил оружейный салют
«9 мая на рассвете услышал я стрельбу. Салют давали все войска, которые были в Пружанах: пограничники и наша дивизия авиационная 6-я гвардейская», – так о Победе узнал Антон Алехнович, Герой Советского Союза, летчик авиации дальнего действия. Для летной профессии белорус подходил идеально. Крепкие нервы и железное здоровье. Из родной деревни под Смолевичами до войны уехал в Красноярск – поступать в авиационное училище. Летом 1941-го подал рапорт командованию: «Враг топчет родную землю, прошу отпустить на фронт». Участвовал в судьбоносных битвах под Сталинградом и на Курской дуге. За войну – 258 боевых вылетов, ночью и в любую погоду. О Победе узнал, находясь в родной Беларуси.
После войны Антон Алехнович продолжил работать в любимой сфере, сменив штурвал на кресло руководителя. В мирной жизни возглавил службу движения Управления гражданской авиации Беларуси.
Связист Михаил Лукашов узнал о Победе на морском побережье
8 мая 1945-го. Побережье Балтийского моря. Затишье после ожесточенного боя. Связист артиллерийского противотанкового полка Михаил Лукашов слушает радио. И первым узнает о капитуляции Германии. На рассвете с офицерами и переводчиком идет к противнику – на передний край.
Немцы сняли каски, бросили ранцы, вылезли из траншеи и пошли в канал умываться. А советские солдаты уже направлялись в ближайший городок. Там за колючей проволокой обнаружили лагерь с военнопленными.
«Когда нас увидели военнопленные, они бросились, принесли палки, бревна, пробили в этой проволоке брешь и один за другим потоком бросились к нам. Ну, конечно, нас тут подбрасывали в воздух», – улыбается белорус.
Один из освобожденных сказал, что он из Ленинграда, и подарил трубку. Вечером небо над Балтикой сияло целых три часа.
Летчику Константину Марусиченко Победа приснилась в день рожденья
9 мая для Героя Советского Союза Константина Марусиченко – праздник двойной. О победе летчик узнал в день своего рождения. До 28 лет он мог и не дожить. В августе 1941-го его самолет подбили, все члены экипажа были ранены. Майору Марусиченко удалось посадить охваченную огнем машину и спасти жизнь радисту и штурману. К концу войны боевых вылетов у него было уже более 200. И в ночь с 8 на 9 мая он тоже готовился подняться в небо.
Сначала летчик не поверил своим ушам. Потом начал будить товарищей. Про торжественный завтрак и свой день рождения даже не вспомнил. В 10 утра Константин Марусиченко уже летел в Москву. Его ждала почетная обязанность: участие в Параде Победы на Красной площади.
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9 мая 1945-го. Первый день мирной жизни. Каким он запомнился тем, кто прошел войну?
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