Минчане – о Дне Победы: пять личных историй

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В фонде Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов хранятся оцифрованные магнитные пленки 1960-х годов. На них – воспоминания белорусских фронтовиков о дне, который они приближали, как могли.

Фронтовой доктор Евфросиния Бреус встретила День Победы в Берлине





В честь праздника хирург прикрепила к гимнастерке орден и медаль. Другие награды – ее мужа – были в нагрудном кармане. Он не дожил до Победы три месяца. На фронт семейная пара ушла вместе добровольцами. Он – инженер-капитан, она – хирург. Не расставались. В феврале 1945-го под Кенигсбергом Федор погиб. Его за секунду убило осколком. Фроня дошла до маршала Рокоссовского, умоляя разрешить ей вернуть тело любимого мужа в Минск. Разрешил. Сегодня его могила находится на Военном кладбище в центре столицы. На ней надписано «Феденька, я похоронила тебя на родной земле. Жена». Попрощавшись, вернулась на фронт, дошла до Берлина и поставила свою фамилию под надписью на Рейхстаге «Родной Минск, мы за тебя отомстили».





«Это было красивыми буквами написано, – вспоминает Ефросинья Бреус. – Все, кто были со мной, протянули мне по куску гипса, чтобы на прокопченных стенах Рейхстага я тоже оставила свою фамилию. Но я стеснялась расписываться на Рейхстаге. Почему? Потому что я считала, что имеет право расписаться тот, кто непосредственно штурмовал Рейхстаг, кто с танками шел, с автоматами в руках. Но все ж наши коллеги настояли: нет, ты минчанка, ты спасала раненых, а они – брали Рейхстаг. Но я такими маленькими буквами расписалась: Бреус», – рассказывает Ефросиния Бреус.

Во время войны Евфросиния Бреус заведовала хирургическим отделением. После оперировать уже не смогла. Выбрала для себя иное призвание – психиатрию. Нужно было помогать жителям послевоенного Минска справляться с последствиями не только физических травм. Евфросиния Бреус – первый главврач Республиканского психоневрологического диспансера на Бехтерева.

Танкист Александр Кулаков узнал о Победе на больничной койке





Это было уже его шестое ранение. Самое тяжелое из них минчанин получил в 1944-м. 7 месяцев был в госпитале. В июле увидел освобожденную столицу в руинах. Поклялся дойти до Берлина и отомстить. Врачи не отпускали, за спиной говорили: «Отвоевался Кулаков». Как решил, так и сделал. Дошел до Берлина, где 2 мая 1945-го снова был ранен. Танкиста отправили самолетом в Киев на лечение. Солдаты в палате говорили: война идет к концу. Победу ждали со дня на день. И вот – сообщение Левитана по радио.

«Когда мы вышли на улицу с госпиталя, нас люди бросали на несколько метров вверх! Мы постарались быстро обратно в палаты бежать, иначе пришлось бы подольше в госпитале лежать», – рассказывает танкист.

Однако от такой новости все раны зажили намного быстрее. «Победа – самое сильное лекарство», – считает Александр Кулаков. После выздоровления кавалер двух Орденов Славы участвовал в восстановлении Минска. В мирной жизни Александр Кулаков стал директором павильона ВДНХ Беларуси.

Летчика Антона Алехновича 9 мая разбудил оружейный салют





«9 мая на рассвете услышал я стрельбу. Салют давали все войска, которые были в Пружанах: пограничники и наша дивизия авиационная 6-я гвардейская», – так о Победе узнал Антон Алехнович, Герой Советского Союза, летчик авиации дальнего действия. Для летной профессии белорус подходил идеально. Крепкие нервы и железное здоровье. Из родной деревни под Смолевичами до войны уехал в Красноярск – поступать в авиационное училище. Летом 1941-го подал рапорт командованию: «Враг топчет родную землю, прошу отпустить на фронт». Участвовал в судьбоносных битвах под Сталинградом и на Курской дуге. За войну – 258 боевых вылетов, ночью и в любую погоду. О Победе узнал, находясь в родной Беларуси.





«Это не день был отдыха, а день как-то самой большой нагрузки. Везде, где ни встречаешься по улице, сплошные поздравления с поцелуями, качали друг друга, поздравляли, с песнями, радостью, со смехом», – вспоминает летчик.

После войны Антон Алехнович продолжил работать в любимой сфере, сменив штурвал на кресло руководителя. В мирной жизни возглавил службу движения Управления гражданской авиации Беларуси.

Связист Михаил Лукашов узнал о Победе на морском побережье

8 мая 1945-го. Побережье Балтийского моря. Затишье после ожесточенного боя. Связист артиллерийского противотанкового полка Михаил Лукашов слушает радио. И первым узнает о капитуляции Германии. На рассвете с офицерами и переводчиком идет к противнику – на передний край.





«Когда мы подошли, первое, что сказал: «Война алес капут». Начал поздравлять немцев, что они остались живы, что вернетесь вы к своим семьям, увидите своих родных и близких», – вспоминает Михаил Лукашов.

Немцы сняли каски, бросили ранцы, вылезли из траншеи и пошли в канал умываться. А советские солдаты уже направлялись в ближайший городок. Там за колючей проволокой обнаружили лагерь с военнопленными.

«Когда нас увидели военнопленные, они бросились, принесли палки, бревна, пробили в этой проволоке брешь и один за другим потоком бросились к нам. Ну, конечно, нас тут подбрасывали в воздух», – улыбается белорус.

Один из освобожденных сказал, что он из Ленинграда, и подарил трубку. Вечером небо над Балтикой сияло целых три часа.

«Начался салют. Салютовал весь берег, все побережье со стороны материка, а также коса. Беспрерывный чудесный фейерверк, который мы наблюдали, наверное, не менее трех часов. Причем, погода была тихая, как в зеркале отражался этот фейерверк, – поделился связист. – В заливе это было необыкновенное зрелище. Это был салют салютов. Это действительно был салют Победы».

Летчику Константину Марусиченко Победа приснилась в день рожденья





9 мая для Героя Советского Союза Константина Марусиченко – праздник двойной. О победе летчик узнал в день своего рождения. До 28 лет он мог и не дожить. В августе 1941-го его самолет подбили, все члены экипажа были ранены. Майору Марусиченко удалось посадить охваченную огнем машину и спасти жизнь радисту и штурману. К концу войны боевых вылетов у него было уже более 200. И в ночь с 8 на 9 мая он тоже готовился подняться в небо.

«Подготовившись к вылету и приняв самолеты, мы получили команду, что вылет задерживается, – вспоминает летчик. – Приехав в столовую, покушав, я вспомнил, что у меня 9 мая день рождения. Я попросил шеф-повара, чтобы он приготовил к нашему прилету праздничный завтрак. Как и обычно у каждого на койке были наушники, и все слушали радио, чтобы не мешать другому. Я слушал концерт из Москвы, так и в таком положении уснул. И где-то я слышу во сне последние слова Левитана, что Германия капитулировала».

Сначала летчик не поверил своим ушам. Потом начал будить товарищей. Про торжественный завтрак и свой день рождения даже не вспомнил. В 10 утра Константин Марусиченко уже летел в Москву. Его ждала почетная обязанность: участие в Параде Победы на Красной площади.