Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Москве президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.



По информации пресс-службы, в выступлении глава государства обозначит позицию страны по основным вопросам и расскажет о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. Визит Александра Лукашенко продлится два дня. 9 мая президент вместе с другими приглашенными лидерами будет на Красной площади наблюдать за военным парадом в честь 79-й годовщины Великой Победы.



Также белорусский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата, сообщила пресс-служба.