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Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Москве президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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В Москве президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в параде Победы 9 мая.
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