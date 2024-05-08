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Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Москве президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По информации пресс-службы, в выступлении глава государства обозначит позицию страны по основным вопросам и расскажет о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. Визит Александра Лукашенко продлится два дня. 9 мая президент вместе с другими приглашенными лидерами будет на Красной площади наблюдать за военным парадом в честь 79-й годовщины Великой Победы.

Также белорусский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата, сообщила пресс-служба.



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В Москве президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в параде Победы 9 мая.
 
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