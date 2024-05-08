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В школах Беларуси в преддверии Дня Победы прошел единый урок памяти

08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В школах Беларуси в преддверии Дня Победы прошел единый урок памяти
 Фото: МТРК «Мир»

В преддверии Дня Победы в школах Беларуси прошел единый урок памяти. Рассказывали о героях Великой Отечественной войны и о Великой Победе, которая объединила людей разных национальностей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок» восьмиклассница Александра Дрень читает с надрывом: «Кто носил его? Владек? Или русская девочка Женя?»

Произведение рассказывает о миллионах детей, замученных в концлагерях. Говорит, решила показать сверстникам: у геноцида и боли нет национальности.

«В такой маленькой-маленькой детали содержится целая судьба, целая жизнь одного человека, умершего человека, возможно, умершего, возможно не повидавшего того детства, которое он мог бы повидать. Первые эмоции, скорее всего, были такими очень плачущими, душа кричала во время первого прочтения этого стихотворения», – рассказала учащаяся средней школы №77 Минска имени И.К. Кабушкина Александра Дрень.

А Иван Третьяк на единый урок памяти пришел с портретом своего прадеда. Школьник рассказал одноклассникам биографию своего прославленного предка. Иван Третьяк-старший – герой Советского Союза. Прошел всю войну. А после дослужился до главнокомандующего войсками противовоздушной обороны СССР.

«Звезду героя Советского Союза мой прадед получил за освобождение города Опочка Псковской области. Батальон майора Третьяка действовал как передовой отряд подвижной группы 10-й гвардейской армии, он первым ворвался в Опочку, форсировал реку Великую», – рассказал учащийся средней школы №77 Минска имени И.К. Кабушкина Иван Третьяк.

Города-герои
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Беларусь одной из первых приняла на себя удар захватчиков. За годы Великой Отечественной погиб каждый третий житель страны. Во всех школах сегодня говорили об этом. Присоединились и ученики младших классов.

«В классах помладше это рисунки, стихотворения и рассказы на военно-патриотическую тему. Единый урок в нашем учреждении образования связан с формированием гражданственности и патриотизма у наших учащихся», – отметила директор средней школы №77 Минска имени И.К. Кабушкина Екатерина Усова.

Школьники прошли викторину и вспомнили военные памятники страны. Возложили к ним цветы. Участники военно-патриотических клубов организовали мастер-классы и флешмобы. Такие объединения сейчас появляются во многих школах Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Рассказывали о героях Великой Отечественной войны и о Великой Победе, которая объединила людей разных национальностей.
 
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