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В школах Беларуси в преддверии Дня Победы прошел единый урок памяти
08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии Дня Победы в школах Беларуси прошел единый урок памяти. Рассказывали о героях Великой Отечественной войны и о Великой Победе, которая объединила людей разных национальностей, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок» восьмиклассница Александра Дрень читает с надрывом: «Кто носил его? Владек? Или русская девочка Женя?»
Произведение рассказывает о миллионах детей, замученных в концлагерях. Говорит, решила показать сверстникам: у геноцида и боли нет национальности.
А Иван Третьяк на единый урок памяти пришел с портретом своего прадеда. Школьник рассказал одноклассникам биографию своего прославленного предка. Иван Третьяк-старший – герой Советского Союза. Прошел всю войну. А после дослужился до главнокомандующего войсками противовоздушной обороны СССР.
«В классах помладше это рисунки, стихотворения и рассказы на военно-патриотическую тему. Единый урок в нашем учреждении образования связан с формированием гражданственности и патриотизма у наших учащихся», – отметила директор средней школы №77 Минска имени И.К. Кабушкина Екатерина Усова.
Школьники прошли викторину и вспомнили военные памятники страны. Возложили к ним цветы. Участники военно-патриотических клубов организовали мастер-классы и флешмобы. Такие объединения сейчас появляются во многих школах Беларуси.
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Рассказывали о героях Великой Отечественной войны и о Великой Победе, которая объединила людей разных национальностей.
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