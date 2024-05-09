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Ветеранов в Минске поздравили с Днем Победы концертом под окнами

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветеранов в Минске поздравили с Днем Победы концертом под окнами
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске необычно поздравили ветеранов. Под окнами героев войны собрались школьники и спасатели. Под аккомпанемент баяна пели старые песни. К чествованию присоединилась корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

На глазах у Аркадия Ермакова слезы. Школьники прямо под его окнами исполнили знаменитую «Катюшу». Нахлынули воспоминания. Ветеран попал на войну, когда ему было 17. Сражался на фронтах в Беларуси, а потом попал на Восток. Воевал в Тайнане и Харбине.

«По дороге ехали, и вдруг впереди стрельба началась. Нам не понятно было: или спешиться, или окопаться, или к бою готовиться. Оказывается, Япония уже капитулировала. Там такие были салюты», – поделился воспоминаниями Аркадий Ермаков.

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Песни военных лет звучат и во дворе Нины Пашковской. Она редко выходит из дома, здоровье уже не то. Поздравления ветеран принимала в квартире. В войну была партизанкой. Сражалась в Беларуси. Награждена орденом Отечественной войны II степени.

«Я окончила только 10 классов. Все, что можно было делать, помогать армии, делала. Много было «окруженцев», наших солдат, которые не успели отступить, а их окружили, и они остались на оккупированной территории», – рассказала Нина Пашковская.

Виктория Спичакова каждый год навещает героев накануне Дня Победы. Этот праздник для нее важный. Ее прадедушка сражался за Беларусь. Прожил до 95 лет.

«Мой прадедушка Соловьев Николай служил на территории Беларуси. Но так получилось, что его взяли в заложники, в немецкий концлагерь, из которого он пытался, конечно, бежать. Но это было чревато тем, что он потеряет свою жизнь. И если бы, не дай Бог, его не было, то не было бы ни меня, ни моих родителей, ни моей бабушки», –рассказала первый секретарь Белорусского союза молодежи Заводского района Минска Виктория Спичакова.

Сейчас в Беларуси проживают чуть больше тысячи ветеранов и около семи тысяч тех, кто пострадал от последствий войны. В годы Великой Отечественной в стране погибли более двух миллионов человек. Это каждый третий белорус.

В 2023 году накануне Дня Победы в стране проживало полторы тысячи ветеранов. За год их число сократилось примерно на 400 человек.



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Теги: Минск
 
 
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Под аккомпанемент баяна старые песни пели школьники и спасатели.
 
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