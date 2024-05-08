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«Память сердца»: дочь ветерана из Беларуси Ирина Саламатова поделилась воспоминаниями отца о Дне Победы

08.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Память сердца»: дочь ветерана из Беларуси Ирина Саламатова поделилась воспоминаниями отца о Дне Победы
 Фото: МТРК «Мир»

Дочь ветерана из Беларуси Ирина Саламатова рассказала, как ее отец встретил День Победы 9 мая 1945 года. В тот день он был в блиндаже и зазвучала музыка, а после – слова диктора Юрия Левитана о том, что война закончилась.

По воспоминанию отца Ирины, в тот момент он был собран, потому что на нем была огромная ответственность как адъютанта по оповещению. У ветерана два Ордена Красного Знамени и три Ордена Отечественной Войны.

Седьмой год подряд телеканал «МИР» проводит международную акцию «Память сердца», посвященную Великой Отечественной войне. Ее цель – дать людям возможность рассказать истории о родных и близких, защищавших Родину на фронте и в тылу. Сделать это можно с помощью семейных реликвий – архивных фотографий, писем с фронта, боевых наград.



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Международную акцию «Память сердца» вот уже несколько лет проводит телеканал «МИР». В ней истории родных и близких героев, которые во время Великой Отечественной...
 
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