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«ИП и унитарное предприятие, в моем понимании, — это вообще не бизнес». Как определить стоимость компании и юридически верно ее продать
09.05.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Какие есть способы инвестирования и что вообще можно считать бизнесом
— Сначала нужно определиться, что вообще можно считать бизнесом. В моем понимании, например, индивидуальный предприниматель (как и унитарное предприятие) бизнесом не является. И все дело в том, кому принадлежит имущество: для ИП это его собственность.
То есть продать ИП как бизнес нельзя: можно лишь продать имущество ИП.
Та же ситуация с ЧУП, ведь это организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Оно принадлежит на праве собственности учредителю, на праве хозяйственного ведения — УП. То есть продать ЧУП как бизнес нельзя: можно лишь продать имущество ЧУП.
А когда будет продано исключительно имущество, но не бизнес-процесс, будет ли такой бизнес работать? В нашей компании уже накопилось достаточно кейсов, когда продажа, например, сети кофеен превращалась в передачу права аренды и остатков на складах, а клиенты в итоге уходили…
Зато ООО, ОДО, АО — это коммерческие организации с разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности. То есть продать долю в обществе — можно.
Поэтому при продаже ИП или ЧУП мы продаем имущество (asset deal) ИП или ЧУП, уступаем права требования, права по сделкам, продаем личные неимущественные права физлица (или ЧУП). Но помните, что уступить долги можно лишь с согласия кредитора.Чем же отличается общество? Весь ваш имущественный вклад в уставный фонд на старте и все, что потом приросло, принадлежит обществу — и вы по его долгам, как правило, не отвечаете. В этом суть бизнеса. Компании принадлежит и вся интеллектуальная собственность, бизнес-процессы. Кроме того, и штат работников — это ресурс самой компании. Поэтому я расскажу о том, как продавать именно общество. Если вдруг у вас все-таки ЧУП, то лучше сначала переоформите его в Общество — и только потом продавайте.
В белорусском законодательстве предусмотрен механизм продажи предприятия как имущественного комплекса. Это очень непростая история, но самая надежная. Механизм предполагает, что предприятие продается целиком — и в законодательстве закреплен перечень того, что вы должны продавать, продавая предприятие: недвижимость (земельные участки, строения), остатки продукции, сырье, имущественные права, товарные знаки, бизнес-процессы и тому подобное. Все это неспроста называется «имущественным комплексом», потому что по закону о госрегистрации недвижимости, мы должны прийти в кадастровое агентство и там зарегистрировать такую сделку. Но для этого сначала необходимо зарегистрировать и ваш бизнес как «имущественный комплекс». Кто сталкивался с регистрацией и последующей продажей недвижимости знает, сколь непрост этот процесс.
Именно поэтому, многие выбирают более простой механизм — продажу доли в обществе. Кроме того, кому-то доля не нужна. Ему достаточно получать высокий процент от вложенных средств. Т.е. просто дать деньги в долг. В итоге в бизнес можно инвестировать тремя способами (если не хотим продавать как имущественный комплекс):
Как продать долю в обществе: последовательность действий
Покупке или продаже бизнеса всегда должна предшествовать юридическая и аудиторская проверки. Причем заинтересованы в ней как продавцы, так и покупатели, потому что купленный бизнес с сюрпризами можно вернуть (да, есть такие механизмы), а незамеченные косяки компании могут стать головной болью исключительно нового владельца. Так что не забывайте про Due Diligence.
А вот последовательность действий при продаже бизнеса, слияниях и поглощениях (M&A), приобретениях долей:
Определение стоимости бизнеса
Есть три способа определения стоимости бизнеса:
Презентация бизнеса
Презентовать свое предложение о продаже бизнеса лучше в три этапа (или пакета информации):
Уже на втором этапе просто необходимо подписание так называемого соглашения о неразглашении. Так вы сможете обезопасить себя от мошенников.
Предварительная проверка потенциального покупателя
К вам могут прийти как реальные инвесторы, так и несерьезные запросы, конкуренты, проверяющие… Поэтому вы должны понимать, с кем имеете дело. В этом помогут:
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«ИП и унитарное предприятие, в моем понимании, — это вообще не бизнес». Как определить стоимость компании и юридически верно ее продать
Продажа бизнеса - это затратное и по деньгам, и по времени дело. Еще более затратной может оказаться его покупка - особенно, если плохо проверить владельцев и...
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