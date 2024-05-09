Источник материала: ProBusiness



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Продажа бизнеса — это затратное и по деньгам, и по времени дело. Еще более затратной может оказаться его покупка — особенно, если плохо проверить владельцев и состояние компании. Но без таких сделок бизнес не может развиваться — ни масштабирования, ни инвестиций , ни новых возможностей не будет… Поэтому очень важно научиться правильно готовить бизнес к продаже, оценивать его стоимость, презентовать для инвесторов и так далее. Директор юридической компании «Экономические споры», медиатор Сергей Белявский рассказал на встрече Клуба Про бизнес обо всех важных нюансах.

Какие есть способы инвестирования и что вообще можно считать бизнесом

— Сначала нужно определиться, что вообще можно считать бизнесом. В моем понимании, например, индивидуальный предприниматель (как и унитарное предприятие) бизнесом не является. И все дело в том, кому принадлежит имущество: для ИП это его собственность.

То есть продать ИП как бизнес нельзя: можно лишь продать имущество ИП.

Та же ситуация с ЧУП, ведь это организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Оно принадлежит на праве собственности учредителю, на праве хозяйственного ведения — УП. То есть продать ЧУП как бизнес нельзя: можно лишь продать имущество ЧУП.

А когда будет продано исключительно имущество, но не бизнес-процесс, будет ли такой бизнес работать? В нашей компании уже накопилось достаточно кейсов, когда продажа, например, сети кофеен превращалась в передачу права аренды и остатков на складах, а клиенты в итоге уходили…





Зато ООО, ОДО, АО — это коммерческие организации с разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом. Имущество общества принадлежит ему на праве собственности. То есть продать долю в обществе — можно.

Поэтому при продаже ИП или ЧУП мы продаем имущество (asset deal) ИП или ЧУП, уступаем права требования, права по сделкам, продаем личные неимущественные права физлица (или ЧУП). Но помните, что уступить долги можно лишь с согласия кредитора. Чем же отличается общество? Весь ваш имущественный вклад в уставный фонд на старте и все, что потом приросло, принадлежит обществу — и вы по его долгам, как правило, не отвечаете. В этом суть бизнеса. Компании принадлежит и вся интеллектуальная собственность, бизнес-процессы. Кроме того, и штат работников — это ресурс самой компании. Поэтому я расскажу о том, как продавать именно общество. Если вдруг у вас все-таки ЧУП, то лучше сначала переоформите его в Общество — и только потом продавайте.





В белорусском законодательстве предусмотрен механизм продажи предприятия как имущественного комплекса. Это очень непростая история, но самая надежная. Механизм предполагает, что предприятие продается целиком — и в законодательстве закреплен перечень того, что вы должны продавать, продавая предприятие: недвижимость (земельные участки, строения), остатки продукции, сырье, имущественные права, товарные знаки, бизнес-процессы и тому подобное. Все это неспроста называется «имущественным комплексом», потому что по закону о госрегистрации недвижимости, мы должны прийти в кадастровое агентство и там зарегистрировать такую сделку. Но для этого сначала необходимо зарегистрировать и ваш бизнес как «имущественный комплекс». Кто сталкивался с регистрацией и последующей продажей недвижимости знает, сколь непрост этот процесс.

Именно поэтому, многие выбирают более простой механизм — продажу доли в обществе. Кроме того, кому-то доля не нужна. Ему достаточно получать высокий процент от вложенных средств. Т.е. просто дать деньги в долг. В итоге в бизнес можно инвестировать тремя способами (если не хотим продавать как имущественный комплекс):

Через приобретение доли: своей или вновь созданной при увеличении уставного фонда. Через займы под проценты. Микс первого и второго вариантов дает третий способ: конвертируемый займ, опционный договор, опцион на заключение договора.





Как продать долю в обществе: последовательность действий

Покупке или продаже бизнеса всегда должна предшествовать юридическая и аудиторская проверки. Причем заинтересованы в ней как продавцы, так и покупатели, потому что купленный бизнес с сюрпризами можно вернуть (да, есть такие механизмы), а незамеченные косяки компании могут стать головной болью исключительно нового владельца. Так что не забывайте про Due Diligence.

Рекомендации по Due Diligence при слияниях и поглощениях (M&A), приобретении долей Цель покупателя — изучить финансовое состояние, бизнес-модель, выявить риски, определить реальную стоимость компании-мишени. Сроки — от 2 недель до 2 месяцев. Итог — отчет по результатам DD или LDD (legal DD). Финансовая, экономическая, юридическая экспертиза: Корпоративной структуры (в т.ч. аффилированные лица, преимущественные права, и т.п.).

Ранее принятых решений собраниями участников в пределах 10 лет (оспаривание сделок).

Сделок.

Трудовых отношений (контракты, договоры, подряды, приказы, общение с сотрудниками и т.п.).

Прав на интеллектуальную собственность.

Недвижимости.

Обременений.

Споров, исков, претензий.

Дебиторской и кредиторской задолженности.

Переписки с антимонопольными органами, судебных постановлений, аудиторских заключений, актов проверок. Заключение по результатам LDD должно содержать: Сведения о рисках. Их ранжирование по значимости и последствиям (фатальные, критические, опасные, средние, минимальные и т.п.). Можно не обо всех рисках, а лишь о самых дорогостоящих — например от 10.000 $ (как пожелает покупатель «мишени»).

Проблемы корпоративного управления.

Соблюдение персональных данных.

Соблюдение требований регулятора.

Структура имущества.

Анализ оснований возникновения права собственности на активы.

А вот последовательность действий при продаже бизнеса, слияниях и поглощениях (M&A), приобретениях долей:

Определение столимости.

Подготовка презентаций бизнеса.

Проверка потенциального покупателя (кто это: постороннее лицо, конкурент, злоумышленник, законспирированный представитель контролирующих органов и т.п.).

Соглашение о намерениях Letters of intent.

Финансовая, экономическая и юридическая экспертиза Due diligence.

Окончательные условия сделки Share Purchase Agreement — SPA.

Закрытие сделки: оплата, передача прав, регистрация.





Определение стоимости бизнеса

Есть три способа определения стоимости бизнеса:

Расчетный : среднемесячная чистая прибыль умножается на 12 + стоимость материальных активов. Это самый простой и распространенный способ. По некоторым видам бизнеса, которые связаны с сезонностью или подвержены каким-то рыночным рискам, могут применяться понижающие коэффициенты. А могут применяться и повышающие коэффициенты, если бизнес высокодоходный.

: среднемесячная чистая прибыль умножается на 12 + стоимость материальных активов. Это самый простой и распространенный способ. По некоторым видам бизнеса, которые связаны с сезонностью или подвержены каким-то рыночным рискам, могут применяться понижающие коэффициенты. А могут применяться и повышающие коэффициенты, если бизнес высокодоходный. Сравнительный : рассчитывается средняя стоимость аналогичных предложений на рынке. Скажем, вы знаете что где-то какой-то бизнес продавался и путем сбора инсайдерской информации можете примерно узнать, во сколько он был оценен, за сколько был продан. А дальше, соответственно, через поправочные коэффициенты это все можно применить к себе и примерно понять, а сколько же вы стоите. Не обязательно искать бизнес прямо один в один с вашим. Достаточно хотя бы одной сферы.

: рассчитывается средняя стоимость аналогичных предложений на рынке. Скажем, вы знаете что где-то какой-то бизнес продавался и путем сбора инсайдерской информации можете примерно узнать, во сколько он был оценен, за сколько был продан. А дальше, соответственно, через поправочные коэффициенты это все можно применить к себе и примерно понять, а сколько же вы стоите. Не обязательно искать бизнес прямо один в один с вашим. Достаточно хотя бы одной сферы. Затратный: нужно определить, сколько денег понадобится, чтобы открыть такой же бизнес, и добавить к этой сумме 10−150% бонуса, потому что бизнес уже готов — покупателю не придется тратить время.





Презентация бизнеса

Презентовать свое предложение о продаже бизнеса лучше в три этапа (или пакета информации):

Рекламный : для всеобщего сведения, чтобы привлечь лида.

: для всеобщего сведения, чтобы привлечь лида. Для разогрева заинтересовавшегося лида: более подробная информация о достоинствах, выгодах, операционке, разглашение которой не навредит бизнесу и может быть собрана самим лидом из открытых источников (затраты, ставка аренды, имущество, штат, доходность и т.п.).

заинтересовавшегося лида: более подробная информация о достоинствах, выгодах, операционке, разглашение которой не навредит бизнесу и может быть собрана самим лидом из открытых источников (затраты, ставка аренды, имущество, штат, доходность и т.п.). Для того, кому на 100% доверяете: детальная информация о достоинствах и недостатках, закрытая, конфиденциальная информация, коммерческая тайна, которая может навредить бизнесу, если попадет в руки недобросовестных лиц.

Уже на втором этапе просто необходимо подписание так называемого соглашения о неразглашении. Так вы сможете обезопасить себя от мошенников.





Предварительная проверка потенциального покупателя

К вам могут прийти как реальные инвесторы, так и несерьезные запросы, конкуренты, проверяющие… Поэтому вы должны понимать, с кем имеете дело. В этом помогут:

Сбор сведений в интернете: соцсети, сайты, поиск и т.п.

Рекомендации, поручительства.

Проверка паспортных данных.

Проверка понимания вопроса ведения бизнеса покупателем.

Другие источники.

Нормативно-правовые акты, которые регулируют инвестиции и покупку бизнеса: ГК Республики Беларусь (гл. 4, 9)

Закон «О хозяйственных обществах»

Декрет от 16.01.2009 № 1"О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования"

Постановление Пленума ВХС РБ 31.10.2011 № 20 «О некоторых вопросах рассмотрения дел с участием коммерческих организаций и их учредителей (участников)»

Методические рекомендации о некоторых вопросах рассмотрения дел о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица хозяйственного общества, утв. постановлением Президиума ВХС от 31.10.2012 № 26

Положение о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса, утв. Постановлением СМ от 1.06.2004 № 650

Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утв. постановлением Совета Министров от 24.09.2021 № 548 (п. 16.1.5)



