Почта Беларуси бесплатно отправляет открытки ветеранам Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне Дня Победы в Беларуси можно бесплатно отправить открытку фронтовикам Великой Отечественной. Благотворительную акцию организовала почта страны. Весточку ветерану подписала и корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Главное – правильно указать имя, фамилию и адрес фронтовика. После почтальон поставит печать и отправит письмо. Сейчас в Беларуси проживают чуть больше тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Написать письмо герою Великой Отечественной можно в определенных почтовых отделениях. Они работают по всей Беларуси. При этом лично знать получателя необязательно. У сотрудников почты есть адреса ветеранов. Они доставят письмо фронтовикам.

«Очень активно участвует молодежь. Приходят в места проведения акции семьи с маленькими детьми. Родители показывают детям, как подписывать открытки, передается вот эта традиция ручного письма. И мы очень рады, как белорусская почта, что традиции эти сохраняются и передаются их поколения в поколение», – сообщила пресс-секретарь «Белпочты» Екатерина Лисица.

В этом году ассортимент почтовой продукции пополнился пятью новыми открытками и особенным конвертом. Их дизайн разработали специально ко Дню Победы. В годы Великой Отечественной войны весточки от родных помогали солдатам выжить, давали силы для борьбы с врагом. Сейчас это знак для ветеранов, что их подвиги помнят и чтят.