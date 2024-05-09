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Почта Беларуси бесплатно отправляет открытки ветеранам Великой Отечественной войны
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Главное – правильно указать имя, фамилию и адрес фронтовика. После почтальон поставит печать и отправит письмо. Сейчас в Беларуси проживают чуть больше тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Написать письмо герою Великой Отечественной можно в определенных почтовых отделениях. Они работают по всей Беларуси. При этом лично знать получателя необязательно. У сотрудников почты есть адреса ветеранов. Они доставят письмо фронтовикам.
В этом году ассортимент почтовой продукции пополнился пятью новыми открытками и особенным конвертом. Их дизайн разработали специально ко Дню Победы. В годы Великой Отечественной войны весточки от родных помогали солдатам выжить, давали силы для борьбы с врагом. Сейчас это знак для ветеранов, что их подвиги помнят и чтят.
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В этом году ассортимент почтовой продукции пополнился пятью новыми открытками и особенным конвертом.
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