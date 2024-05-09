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Акции памяти ко Дню Победы прошли в Беларуси

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акции памяти ко Дню Победы прошли в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя, и в преддверии 9 Мая память погибших чтут по всей стране. Премьер Роман Головченко возложил цветы к памятнику танкистам в Острошицком Городке, передает телеканал «МИР 24».

Танк Т-34 стоит на развязке дорог в Минской области. Это место олицетворяет два события, между которыми три года войны. Он установлен в честь солдат, которые сражались на подступах к столице в первые дни войны и в память о тех, кто освобождал Минскую землю в 1944-ом. Роман Головченко подчеркнул, что Великая Победа состоит из тысяч маленьких побед в тылу и на фронте.

«Готовность наших предков к самопожертвованию, к мужеству, доблести, стойкости и отваге может потребоваться и сейчас. Это не обязательно связано с войной, это, может быть, гораздо чаще происходит в обычной, мирной жизни, когда каждый из нас должен делать выбор в пользу своей любимой страны и своего Отечества», – проинформировал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Память героев почтили и депутаты белорусского парламента. Они посетили военное кладбище в центре Минска. Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко назвал его «музеем под открытым небом». Первые захоронения там появились еще в 1840-ом году. И по ним можно проследить судьбы многих людей, которые защищали Родину в годы Русско-турецкой, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

«Здесь захоронены и освободители города Минска, и военнослужащие, и партизаны, подпольщики, 11 героев Советского Союза. Многие не установлены, только 42 братские могилы. Я уверен, что люди живут до тех пор, пока о них помнят, пока передают эстафету памяти другим поколениям. Так должно быть, и в этом наша сила», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Всего в Беларуси около девяти тысяч памятников и захоронений периода Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в Беларуси около девяти тысяч памятников и захоронений периода Великой Отечественной войны.
 
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