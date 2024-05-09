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Акции памяти ко Дню Победы прошли в Беларуси
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В годы
Танк Т-34 стоит на развязке дорог в Минской области. Это место олицетворяет два события, между которыми три года войны. Он установлен в честь солдат, которые сражались на подступах к столице в первые дни войны и в память о тех, кто освобождал Минскую землю в 1944-ом. Роман Головченко подчеркнул, что Великая Победа состоит из тысяч маленьких побед в тылу и на фронте.
«Здесь захоронены и освободители города Минска, и военнослужащие, и партизаны, подпольщики, 11 героев Советского Союза. Многие не установлены, только 42 братские могилы. Я уверен, что люди живут до тех пор, пока о них помнят, пока передают эстафету памяти другим поколениям. Так должно быть, и в этом наша сила», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.
Всего в Беларуси около девяти тысяч памятников и захоронений периода Великой Отечественной войны.
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Всего в Беларуси около девяти тысяч памятников и захоронений периода Великой Отечественной войны.
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