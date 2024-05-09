Акции памяти ко Дню Победы прошли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя, и в преддверии 9 Мая память погибших чтут по всей стране. Премьер Роман Головченко возложил цветы к памятнику танкистам в Острошицком Городке, передает телеканал «МИР 24».

Танк Т-34 стоит на развязке дорог в Минской области. Это место олицетворяет два события, между которыми три года войны. Он установлен в честь солдат, которые сражались на подступах к столице в первые дни войны и в память о тех, кто освобождал Минскую землю в 1944-ом. Роман Головченко подчеркнул, что Великая Победа состоит из тысяч маленьких побед в тылу и на фронте.

«Готовность наших предков к самопожертвованию, к мужеству, доблести, стойкости и отваге может потребоваться и сейчас. Это не обязательно связано с войной, это, может быть, гораздо чаще происходит в обычной, мирной жизни, когда каждый из нас должен делать выбор в пользу своей любимой страны и своего Отечества», – проинформировал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.