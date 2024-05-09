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Пламя Победы: в 1961 году в Минске зажгли первый в Беларуси Вечный огонь

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пламя Победы: в 1961 году в Минске зажгли первый в Беларуси Вечный огонь
 Фото: МТРК «Мир»

В 1961 году на площади Победы в Минске зажгли первый в стране Вечный огонь. Таких символов в Беларуси больше 120-ти. Об истории огня Победы – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Почти 40 метров в высоту, с орденом на вершине, прямо в сердце Минска. Обелиск на площади Победы – главный в Беларуси военный монумент. У его подножия горит Вечный огонь. Первый в стране. 3 июля 1961 года его зажег Герой Советского Союза, генерал Алексей Бурдейный.

«Именно корпус генерала Бурдейного первым вошел в Минск и завязал бои за освобождение белорусской столицы. Бурдейный был почетным гражданином Минска. Это был для них праздник со слезами на глазах, потому что они таким образом чтили память своих павших товарищей», – рассказал заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

Для церемонии огонь привезли специально из Ленинграда. В те годы, на Марсовом поле, уже горел первый в Советском Союзе Вечный огонь.

С тех пор пламя у монумента Победы не угасало ни разу. И именно его частичка зажигала другие Вечные огни в стране. Среди них – и пламя памяти у сожженной деревни Хатынь. Это место стало символом геноцида белорусского народа.

81 год назад немецкие каратели согнали жителей этой деревни в сарай и подожгли. В огне сгорели 149 человек. В память о сожженных белорусских деревнях и убитых невинных людях здесь возвели мемориальный комплекс.

«Комплекс «Хатынь» и есть как раз собирательный образ всей боли белорусского народа. И я считаю, что это именно то место, где Вечный огонь должен гореть. Это неугасимая память, которая будет вечно гореть не только огнем, но и каким-то кусочком в наших сердцах», – отметила экскурсовод государственного мемориального комплекса «Хатынь» Мария Радкевич.

В память о жертвах войны и подвиге народа по всей стране горит больше сотни таких памятных огней. У братских могил, на местах бывших концлагерей и полях ожесточенный боев. В преддверии праздников их проверяют и готовят к работе.

«Всего в нашей стране 127 мемориальных комплексов «Вечный огонь», из них 20 действуют постоянно. На время работ горелки отключаются, и пламя Вечного огня переносится на временное газогорелочное устройство. Таким образом, оно не гаснет ни на секунду», – рассказала пресс-секретарь Министерства энергетики Беларуси Ольга Козлович.

Вечные огни Беларуси – точки притяжения для жителей страны и туристов. У памятников всегда лежат живые цветы. И не только по праздникам. А всего в стране больше девяти тысяч мемориалов Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Для церемонии огонь привезли специально из Ленинграда. В те годы, на Марсовом поле, уже горел первый в Советском Союзе Вечный огонь.
 
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