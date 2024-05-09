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Пламя Победы: в 1961 году в Минске зажгли первый в Беларуси Вечный огонь
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В 1961 году на площади Победы в Минске зажгли первый в стране Вечный огонь. Таких символов в Беларуси больше 120-ти. Об истории огня Победы – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Почти 40 метров в высоту, с орденом на вершине, прямо в сердце Минска. Обелиск на площади Победы – главный в Беларуси военный монумент. У его подножия горит Вечный огонь. Первый в стране. 3 июля 1961 года его зажег Герой Советского Союза, генерал Алексей Бурдейный.
Для церемонии огонь привезли специально из Ленинграда. В те годы, на Марсовом поле, уже горел первый в Советском Союзе Вечный огонь.
81 год назад немецкие каратели согнали жителей этой деревни в сарай и подожгли. В огне сгорели 149 человек. В память о сожженных белорусских деревнях и убитых невинных людях здесь возвели мемориальный комплекс.
В память о жертвах войны и подвиге народа по всей стране горит больше сотни таких памятных огней. У братских могил, на местах бывших концлагерей и полях ожесточенный боев. В преддверии праздников их проверяют и готовят к работе.
«Всего в нашей стране 127 мемориальных комплексов «Вечный огонь», из них 20 действуют постоянно. На время работ горелки отключаются, и пламя Вечного огня переносится на временное газогорелочное устройство. Таким образом, оно не гаснет ни на секунду», – рассказала пресс-секретарь Министерства энергетики Беларуси Ольга Козлович.
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Для церемонии огонь привезли специально из Ленинграда. В те годы, на Марсовом поле, уже горел первый в Советском Союзе Вечный огонь.
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