Пламя Победы: в 1961 году в Минске зажгли первый в Беларуси Вечный огонь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 1961 году на площади Победы в Минске зажгли первый в стране Вечный огонь. Таких символов в Беларуси больше 120-ти. Об истории огня Победы – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Почти 40 метров в высоту, с орденом на вершине, прямо в сердце Минска. Обелиск на площади Победы – главный в Беларуси военный монумент. У его подножия горит Вечный огонь. Первый в стране. 3 июля 1961 года его зажег Герой Советского Союза, генерал Алексей Бурдейный.

«Именно корпус генерала Бурдейного первым вошел в Минск и завязал бои за освобождение белорусской столицы. Бурдейный был почетным гражданином Минска. Это был для них праздник со слезами на глазах, потому что они таким образом чтили память своих павших товарищей», – рассказал заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.

Для церемонии огонь привезли специально из Ленинграда. В те годы, на Марсовом поле, уже горел первый в Советском Союзе Вечный огонь.



С тех пор пламя у монумента Победы не угасало ни разу. И именно его частичка зажигала другие Вечные огни в стране. Среди них – и пламя памяти у сожженной деревни Хатынь. Это место стало символом геноцида белорусского народа.

81 год назад немецкие каратели согнали жителей этой деревни в сарай и подожгли. В огне сгорели 149 человек. В память о сожженных белорусских деревнях и убитых невинных людях здесь возвели мемориальный комплекс.