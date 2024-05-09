Лукашенко поздравил с Днем Победы лидеров и народы республик бывшего СССР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии, Молдовы и Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», – говорится в сообщении.

Для белорусов 2024 год ознаменован 80-летним юбилеем освобождения республики от фашистских захватчиков, напомнил Лукашенко.

«Эта особая дата – хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига», – подчеркнул белорусский президент.

«Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие», – заключил белорусский лидер.