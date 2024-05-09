ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поздравил с Днем Победы лидеров и народы республик бывшего СССР

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии, Молдовы и Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств», – говорится в сообщении.

Для белорусов 2024 год ознаменован 80-летним юбилеем освобождения республики от фашистских захватчиков, напомнил Лукашенко.

«Эта особая дата – хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига», – подчеркнул белорусский президент.

«Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие», – заключил белорусский лидер.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко в поздравлении Владимиру Путину отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами Беларуси и России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акции памяти ко Дню Победы прошли в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2024
Mir24.TV Belarus
09.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика