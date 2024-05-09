«Память сердца»: сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси устроили концерт с фронтовыми песнями и викторинами

«В каждой из стран своя идея. Кто-то делает танцы какие-то, флешмобы. Разные. Мы решили сделать упор на песни, на музыку, потому что музыка очень хорошо доносит чувства. Чувства, которые мы должна сохранять», – рассказал дирижер, начальник отдела производства программ студии радио «МИР» в Беларуси Сергей Сальник.

Всеми любимые «Катюша», «Темная ночь», «Тучи в голубом» сейчас со сцены звучат по-новому. Под живую музыку. Аккомпанирует исполнителям один из старейших оркестров Беларуси. Музыканты играют на русских и белорусских народных инструментах. Такой формат для артистов тоже в новинку.

«Оно мелодичное, оно лирическое, оно исповедальное. Оно не просто громовое и маршевое. Взгляд через лирическую музыку, через особенности этого тона, тембра, народных инструментов, гораздо душевней получается. И получается музыка о людях и для людей», – отметил солист народного оркестра народных инструментов Белгосуниверситета Евгений Цариков.

Между песнями – викторины от ведущих радио «МИР» в Беларуси. В этом году республика отмечает 80-летие освобождения от фашистов. И в тематических вопросах – акцент на памятные даты и имена героев Великой Отечественной.

«Будут подарки от Радио «МИР» непосредственно, подарков будет много, я уверена, что подарим все, потому что такие темы будут подниматься, которые мы знаем все практически со школьной скамьи. Это и про Брестскую крепость, и вопрос про начало Великой Отечественной войны, и будем вспоминать фамилии наших белорусов», – рассказала ведущая радио «МИР» в Беларуси Катя Жаворонок.

К акции «Память сердца» присоединились и другие страны Содружества. Фронтовые истории красноармейцев из сюжетов телеканалов «МИР» и «МИР 24» показывают на большом экране. Их смотрят и гости концерта.