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«Память сердца»: сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси устроили концерт с фронтовыми песнями и викторинами
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Акция «Память сердца» организована в одном из главных мест отдыха в Минске, у Дворца спорта. В столице развернулись праздничные гуляния, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На сцене представили особую программу. Для минчан и гостей столицы Национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси подготовило свою акцию. И вместе с другими странами Содружества присоединилось к международному проекту «Память сердца».
«В каждой из стран своя идея. Кто-то делает танцы какие-то, флешмобы. Разные. Мы решили сделать упор на песни, на музыку, потому что музыка очень хорошо доносит чувства. Чувства, которые мы должна сохранять», – рассказал дирижер, начальник отдела производства программ студии радио «МИР» в Беларуси Сергей Сальник.
Всеми любимые «Катюша», «Темная ночь», «Тучи в голубом» сейчас со сцены звучат по-новому. Под живую музыку. Аккомпанирует исполнителям один из старейших оркестров Беларуси. Музыканты играют на русских и белорусских народных инструментах. Такой формат для артистов тоже в новинку.
Между песнями – викторины от ведущих радио «МИР» в Беларуси. В этом году республика отмечает 80-летие освобождения от фашистов. И в тематических вопросах – акцент на памятные даты и имена героев Великой Отечественной.
К акции «Память сердца» присоединились и другие страны Содружества. Фронтовые истории красноармейцев из сюжетов телеканалов «МИР» и «МИР 24» показывают на большом экране. Их смотрят и гости концерта.
Концерт от представительства рассчитан на продлится полтора часа. Здесь много гостей из других стран. Сегодня всех объединяет история наших дедов и прадедов, которые ценой своих жизней добывали Победу. А
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«Память сердца»: сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси устроили концерт с фронтовыми песнями и викторинами
Хиты военных и послевоенных лет исполнили под аккомпанемент одного из старейших оркестров Беларуси.
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