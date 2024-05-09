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«Память сердца»: сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси устроили концерт с фронтовыми песнями и викторинами

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Память сердца»: сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси устроили концерт с фронтовыми песнями и викторинами
 Фото: МТРК «Мир»

Акция «Память сердца» организована в одном из главных мест отдыха в Минске, у Дворца спорта. В столице развернулись праздничные гуляния, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На сцене представили особую программу. Для минчан и гостей столицы Национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси подготовило свою акцию. И вместе с другими странами Содружества присоединилось к международному проекту «Память сердца».

На сцене – хиты военных и послевоенных лет в современном исполнении. Зрители их слышат в формате мюзикла. Фронтовые песни помогают испытать эмоции, похожие на те, что были во время войны. До самой победы. А между композициями немного истории о создании композиций. Автор идеи наш коллега, Сергей Сальник. Аранжировку к каждой песне он написал сам.

«В каждой из стран своя идея. Кто-то делает танцы какие-то, флешмобы. Разные. Мы решили сделать упор на песни, на музыку, потому что музыка очень хорошо доносит чувства. Чувства, которые мы должна сохранять», – рассказал дирижер, начальник отдела производства программ студии радио «МИР» в Беларуси Сергей Сальник.

Всеми любимые «Катюша», «Темная ночь», «Тучи в голубом» сейчас со сцены звучат по-новому. Под живую музыку. Аккомпанирует исполнителям один из старейших оркестров Беларуси. Музыканты играют на русских и белорусских народных инструментах. Такой формат для артистов тоже в новинку.

«Оно мелодичное, оно лирическое, оно исповедальное. Оно не просто громовое и маршевое. Взгляд через лирическую музыку, через особенности этого тона, тембра, народных инструментов, гораздо душевней получается. И получается музыка о людях и для людей», – отметил солист народного оркестра народных инструментов Белгосуниверситета Евгений Цариков.

Между песнями – викторины от ведущих радио «МИР» в Беларуси. В этом году республика отмечает 80-летие освобождения от фашистов. И в тематических вопросах – акцент на памятные даты и имена героев Великой Отечественной.

«Будут подарки от Радио «МИР» непосредственно, подарков будет много, я уверена, что подарим все, потому что такие темы будут подниматься, которые мы знаем все практически со школьной скамьи. Это и про Брестскую крепость, и вопрос про начало Великой Отечественной войны, и будем вспоминать фамилии наших белорусов», – рассказала ведущая радио «МИР» в Беларуси Катя Жаворонок.

К акции «Память сердца» присоединились и другие страны Содружества. Фронтовые истории красноармейцев из сюжетов телеканалов «МИР» и «МИР 24» показывают на большом экране. Их смотрят и гости концерта.

Концерт от представительства рассчитан на продлится полтора часа. Здесь много гостей из других стран. Сегодня всех объединяет история наших дедов и прадедов, которые ценой своих жизней добывали Победу. А завершится праздник 9-го мая в Минске, по традиции, салютом. В 23 часа он окрасит небо в шести точках города.



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Теги: Минск
 
 
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Хиты военных и послевоенных лет исполнили под аккомпанемент одного из старейших оркестров Беларуси.
 
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