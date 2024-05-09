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Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве, сообщает БЕЛТА.

«Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», – заявил глава государства журналистам после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Лукашенко утром 9 мая на Красной площади в российской столице присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Белорусский лидер взял на парад своего белого шпица Умку. Как рассказали в делегации Беларуси, для Умки это не первый парад в Москве. Президент Беларуси брал питомца с собой и раньше.



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Президент Беларуси утром 9 мая на Красной площади в российской столице присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
 
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