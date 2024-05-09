Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве, сообщает БЕЛТА .

«Искренне скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Все было умно, тонко, продуманно, в точку», – заявил глава государства журналистам после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Лукашенко утром 9 мая на Красной площади в российской столице присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.