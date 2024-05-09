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Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве, сообщает
Лукашенко утром 9 мая на Красной площади в российской столице присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Президент Беларуси утром 9 мая на Красной площади в российской столице присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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