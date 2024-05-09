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Станки и сладости: как возрождали производство в послевоенной Беларуси?
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Витченко Владимир/Фотохроника ТАСС
После окончания войны в Беларуси первую продукцию выпустили предприятия Минска. Среди них станкостроительный завод, фабрика по пошиву кожи и производство сладостей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Станок – это сердце завода. Без него невозможно выпустить ни одну деталь. Поэтому первым было запущено станкостроительное производство. Цеха возродили по сути на пустом месте. Фашисты вывезли в Германию большую часть оборудования, остальное разрушили. В восстановлении помогала вся страна.
Акцент сделали на продольно-строгальные станки. Сейчас в работе усовершенствованные системы с программным управлением. Изготавливают детали для сельхозтехники, машино- и автомобилестроения.
Обучали рабочих в единственно уцелевшем после войны здании. Его ярко выделяет фасад из обожженного красного кирпича и шильда – историко-культурная ценность Беларуси.
На участках кожевенно-галантерейной фабрики после войны появилась первая продукция. Женские и мужские сумки и портфели. Их делали поштучно: одно наименование в день. Сейчас с конвейера за это время сходит около трех тысяч изделий.
«Начали выпускать упряжь для лошадей, в первую очередь. То, что требовалось для города. Так как машин не было», – уточнила заместитель директора по идеологической и кадровой работе кожгалантерейной фабрики Ольга Кисель.
Лошадей использовали и для доставки товаров. Например, на кондитерской фабрике. Первую партию сладостей здесь выпустили уже к Новому 1945 году – щербет с изюмом и киевскую помадку. В таком формате сладости не сохранились, но помадку теперь используют как начинку для популярных столичных конфет. Основа и тогда, и сейчас – сахар.
Производство уже работало, а фабрику продолжали восстанавливать. После Великой Отечественной войны осталась только часть одного из цехов и административное здание.
«Когда немецко-фашистские захватчики, бомбардировщики хотели навредить соседней ТЭЦ, попали и на нашу территорию. Был очень большой пожар, который тушили 24 часа», – поделилась Алина Дулуб.
Сегодня минская фабрика выпускает более 350 наименований конфет. Ветераны – конфеты «Грильяж» и «Ромашка». Они радуют потребителей уже десятки лет.
Через несколько месяцев после войны на минском радиозаводе уже выпустили первый шестиламповый приемник «Пионер».
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Первую продукцию после окончании войны в Беларуси выпустили предприятия Минска
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