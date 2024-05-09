Станки и сладости: как возрождали производство в послевоенной Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витченко Владимир/Фотохроника ТАСС

После окончания войны в Беларуси первую продукцию выпустили предприятия Минска. Среди них станкостроительный завод, фабрика по пошиву кожи и производство сладостей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Станок – это сердце завода. Без него невозможно выпустить ни одну деталь. Поэтому первым было запущено станкостроительное производство. Цеха возродили по сути на пустом месте. Фашисты вывезли в Германию большую часть оборудования, остальное разрушили. В восстановлении помогала вся страна.

«Оборудование завозилось предварительно из Коломенского машиностроительного завода. И тульского чугунолитейного предприятия. Соответственно, наш завод развивался, появлялись свои новые механические цеха, своя литейка», – рассказал заместитель директора по производству станкостроительного завода Руслан Баранов.

Акцент сделали на продольно-строгальные станки. Сейчас в работе усовершенствованные системы с программным управлением. Изготавливают детали для сельхозтехники, машино- и автомобилестроения.

«На базе данного предприятия было создано профессиональное обучение, училище, которые и готовило кадры для машиностроения, станкостроения», – пояснил директор станкостроительного завода Игорь Якуценя.

Обучали рабочих в единственно уцелевшем после войны здании. Его ярко выделяет фасад из обожженного красного кирпича и шильда – историко-культурная ценность Беларуси.

На участках кожевенно-галантерейной фабрики после войны появилась первая продукция. Женские и мужские сумки и портфели. Их делали поштучно: одно наименование в день. Сейчас с конвейера за это время сходит около трех тысяч изделий.

«В послевоенные годы преобладал в основном ручной труд. Для изготовления изделий использовалась натуральная кожа крупного рогатого скота, свиная кожа. Цвет преимущественно черный, коричневый оттенки», – отметила заместитель директора по производству кожгалантерейной фабрики Елена Бобровка.