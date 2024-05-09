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Станки и сладости: как возрождали производство в послевоенной Беларуси?

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Станки и сладости: как возрождали производство в послевоенной Беларуси?
 Витченко Владимир/Фотохроника ТАСС

После окончания войны в Беларуси первую продукцию выпустили предприятия Минска. Среди них станкостроительный завод, фабрика по пошиву кожи и производство сладостей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Станок – это сердце завода. Без него невозможно выпустить ни одну деталь. Поэтому первым было запущено станкостроительное производство. Цеха возродили по сути на пустом месте. Фашисты вывезли в Германию большую часть оборудования, остальное разрушили. В восстановлении помогала вся страна.

«Оборудование завозилось предварительно из Коломенского машиностроительного завода. И тульского чугунолитейного предприятия. Соответственно, наш завод развивался, появлялись свои новые механические цеха, своя литейка», – рассказал заместитель директора по производству станкостроительного завода Руслан Баранов.

Акцент сделали на продольно-строгальные станки. Сейчас в работе усовершенствованные системы с программным управлением. Изготавливают детали для сельхозтехники, машино- и автомобилестроения.

«На базе данного предприятия было создано профессиональное обучение, училище, которые и готовило кадры для машиностроения, станкостроения», – пояснил директор станкостроительного завода Игорь Якуценя.

Обучали рабочих в единственно уцелевшем после войны здании. Его ярко выделяет фасад из обожженного красного кирпича и шильда – историко-культурная ценность Беларуси.

На участках кожевенно-галантерейной фабрики после войны появилась первая продукция. Женские и мужские сумки и портфели. Их делали поштучно: одно наименование в день. Сейчас с конвейера за это время сходит около трех тысяч изделий.

«В послевоенные годы преобладал в основном ручной труд. Для изготовления изделий использовалась натуральная кожа крупного рогатого скота, свиная кожа. Цвет преимущественно черный, коричневый оттенки», – отметила заместитель директора по производству кожгалантерейной фабрики Елена Бобровка.

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Мужчины еще не вернулись с фронта. В цехах работали только женщины. Лаковая дамская сумочка – единственный уцелевший послевоенный аксессуар фабрики. Сейчас предприятие – крупнейший производитель кожгалантерейных изделий всех видов. В 1944 году спросом пользовались детали для гужевого транспорта.

«Начали выпускать упряжь для лошадей, в первую очередь. То, что требовалось для города. Так как машин не было», – уточнила заместитель директора по идеологической и кадровой работе кожгалантерейной фабрики Ольга Кисель.

Лошадей использовали и для доставки товаров. Например, на кондитерской фабрике. Первую партию сладостей здесь выпустили уже к Новому 1945 году – щербет с изюмом и киевскую помадку. В таком формате сладости не сохранились, но помадку теперь используют как начинку для популярных столичных конфет. Основа и тогда, и сейчас – сахар.

«Трудности были. Кое-как отдел снабжения смог добиться того, чтобы дали нашей фабрике 300 килограммов сахара. Каким образом добыли – неизвестно, но мы за это благодарны. Так были сделаны первые конфеты», – вспомнила специалист по идеологической работе и работе с молодёжью кондитерской фабрики Алина Дулуб.

Производство уже работало, а фабрику продолжали восстанавливать. После Великой Отечественной войны осталась только часть одного из цехов и административное здание.

«Когда немецко-фашистские захватчики, бомбардировщики хотели навредить соседней ТЭЦ, попали и на нашу территорию. Был очень большой пожар, который тушили 24 часа», – поделилась Алина Дулуб.

Сегодня минская фабрика выпускает более 350 наименований конфет. Ветераны – конфеты «Грильяж» и «Ромашка». Они радуют потребителей уже десятки лет.

Через несколько месяцев после войны на минском радиозаводе уже выпустили первый шестиламповый приемник «Пионер».



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Теги: Минск
 
 
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Первую продукцию после окончании войны в Беларуси выпустили предприятия Минска
 
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