К Вечному огню в Минске принесли сотни роз, гвоздик и тюльпанов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске отпраздновали День Победы. С самого утра люди несли цветы к Вечному огню на Площади Победы – сотни роз, гвоздик и тюльпанов. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Тур по Городам-героям. Сразу с поезда россияне Евгений и Ольга Курдюмовы отправились на минскую Площадь Победы. В руках у супругов были портреты дедов – героев Великой Отечественной. Из троих фронтовиков двое дошли до Берлина.

А отец Анны Василевской защищал Москву, освобождал Минск, но особые воспоминания дочке и внукам он передал о боях под Сталинградом. Тогда из полка он выжил один. Попал в госпиталь.

«Сталинград, конечно, был ад. То есть их танки вкопали в землю, ни шагу назад. Это на самом деле было так. Горело все. Тяжелейшие ранения. И эта переправа ночная через Волгу, когда кругом горела вода, на самом деле она горела. Это не метафора никакая, это было так. Бомбили, снаряды сложились рядом. Он помнит эти плоты, эти катера, которые просто с ранеными уходили под воду. И все», – поделилась турист Анна Василевская.

После войны многие фронтовики присоединились к восстановлению Минска. Среди них и уроженец Слуцка – Борис Писарчик. Герой участвовал в Курской битве. Был тяжело ранен и награжден Орденом Славы.

«Много что связано в Минске с его именем. По Беларуси все санатории, практически все, были восстановлены, набережная здесь, Минское море, плотина на Минском море, вот здесь плотина на Свислочи в Парке Горького». – сказал сын Бориса Писарчика Николай.

После войны Минск был почти полностью разрушен. От капитальной застройки осталось лишь 20%. Среди уцелевших зданий – Оперный театр, Дом офицеров и Дом правительства. Их фашисты заминировали, но взорвать не успели.

Беларусь первая приняла на себя удар врага. Всего за годы немецкой оккупации в стране погиб каждый третий белорус.