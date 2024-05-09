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Лукашенко: Великая Победа – ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победа в Великой Отечественной войне является главным и ключевым моментом становления белорусской нации, заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественной церемонии в честь 9 Мая, которая состоялась на площади Победы в центре Минска.

«Великая Победа – главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. А жизнелюбие и творческая энергия поколения победителей, восстановившего страну из руин, являются примером того, как мы должны жить и работать», – отметил глава государства.

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Лукашенко напомнил, что почти 80 лет назад «кровавый смерч самой страшной в истории войны был остановлен жертвенным подвигом советских людей». Этот факт, по его словам, навечно закреплен на руинах Рейхстага и в акте о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

«Германская военная машина разбилась о беспримерные героизм и мужество наших отцов, дедов и прадедов. Долгих четыре года на фронте и в тылу ковалась Великая Победа. На борьбу с врагом встал и стар и мал», – отметил президент, добавив, что заплатив за свободу миллионами жизней своих сыновей и дочерей, СССР спас тогда человечество от порабощения, а отдельные народы – от полного истребления.

Лукашенко подчеркнул, что современное поколение гордится своими предками, ветеранами-победителями.

«Мы славим их подвиг и, стоя у Вечного огня, даем клятву, что сделаем все, чтобы память о них сохранить в веках. Запомните, мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое. Забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам – оно придет к нам», – предостерег Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что память и правда о Великой Победе «стоят щитом на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства, дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени».

«Война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни и хранить память о подвиге предков. Мы не допустим повторения того, что видели и пережили они», – подчеркнул Лукашенко.

«Мы с глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех тех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений – за нашу с вами свободу. И одновременно с этим говорим решительное «нет» тем, кто пытается перечеркнуть написанные кровью страницы истории», – заявил глава государства.

Белорусский лидер заявил, что в республике сделают все, чтобы память о поколении победителей сохранилась в веках. «Мы также даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа», – отметил глава государства.

«Мы не вечны, мы смертны. Запомните, пожалуйста: приходите к памятникам, к Вечному огню. Тихо и спокойно, без всякой организованности. Помните и кланяйтесь тем, кто подарил нам свободу», – напутствовал белорусский лидер.

«Храним мир и благополучие на родной земле, как завещали нам предки. Великая Победа, которую они завоевали, вселяет в нас веру, что белорусы в силах все преодолеть и выстоять. Честь и слава воинам-победителям! Честь и слава нашим дорогим ветеранам! Вечная память павшим на поле брани, замученным в фашистских застенках и концлагерях», – произнес Лукашенко.

Президент и все присутствующие на площади Победы почтили память павших героев минутой молчания. В завершении церемонии был исполнен Государственный гимн Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси принял участие в торжественной церемонии в честь 9 Мая, которая состоялась на площади Победы в центре Минска.
 
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