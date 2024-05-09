|
Лукашенко: Великая Победа – ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Победа в Великой Отечественной войне является главным и ключевым моментом становления белорусской нации, заявил президент республики
Лукашенко напомнил, что почти 80 лет назад «кровавый смерч самой страшной в истории войны был остановлен жертвенным подвигом советских людей». Этот факт, по его словам, навечно закреплен на руинах Рейхстага и в акте о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
«Германская военная машина разбилась о беспримерные героизм и мужество наших отцов, дедов и прадедов. Долгих четыре года на фронте и в тылу ковалась Великая Победа. На борьбу с врагом встал и стар и мал», – отметил президент, добавив, что заплатив за свободу миллионами жизней своих сыновей и дочерей, СССР спас тогда человечество от порабощения, а отдельные народы – от полного истребления.
Лукашенко подчеркнул, что современное поколение гордится своими предками, ветеранами-победителями.
Белорусский лидер отметил, что память и правда о Великой Победе «стоят щитом на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства, дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени».
«Война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни и хранить память о подвиге предков. Мы не допустим повторения того, что видели и пережили они», – подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что в республике сделают все, чтобы память о поколении победителей сохранилась в веках. «Мы также даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа», – отметил глава государства.
«Мы не вечны, мы смертны. Запомните, пожалуйста: приходите к памятникам, к Вечному огню. Тихо и спокойно, без всякой организованности. Помните и кланяйтесь тем, кто подарил нам свободу», – напутствовал белорусский лидер.
Президент и все присутствующие на площади Победы почтили память павших героев минутой молчания. В завершении церемонии был исполнен Государственный гимн Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси принял участие в торжественной церемонии в честь 9 Мая, которая состоялась на площади Победы в центре Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)