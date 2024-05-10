«Люди хотят быстро, мало и красиво». Что происходит на рынке полиграфии после санкций и прихода ИИ

Источник материала: ProBusiness



Александр Алешкевич. Все фото предоставлены героем статьи.

В эпоху развития ИИ, массовой автоматизации и цифровизации бизнеса кажется, что полиграфический рынок, скорее, «мертв, чем жив». Но это заблуждение. В индустрию полиграфии активно проникают новые технологии, которые успешно «мэтчатся» с традиционными продуктами (визитки, широкоформатная печать, листовки, буклеты, каталоги и прочим). СЕО компании «Издательские системы» Александр Алешкевич поделился с «Про бизнес», с какими вызовами сталкивается полиграфический рынок, что ждет индустрию в будущем и удалось ли отрасль «поженить» с искусственным интеллектом.

«О ситуации на рынке полиграфии можно говорить уныло, а можно с оптимизмом»

— Есть сфера традиционной и цифровой печати, которые развиваются слабо, есть те — где наблюдается значительный рост. Традиционная офсетная печать усилила свои позиции в сегменте упаковки и этикетки за счет увеличения спроса, появления новых видов товаров. Однако она теряет их в рекламной полиграфии, потому что офсетная печать нацелена на печать больших и длинных тиражей, а во времена неопределенности, где многие маркетинговые гипотезы нужно проверять и тестировать, клиенту необходим небольшой тираж рекламных материалов. По этой причине короткие тиражи уходят с офсетных типографий в цифровые, которые специализируются на коротких тиражах, в том числе на изготовлении упаковки и этикетки.

Наша компания в сегменте печати этикетки в 2023 году в сравнении с 2022-м выросла на 57%. За счет запуска в 2023 году современного раскройного комплекса iECHO мы запустили производство малоформатной упаковки, чего ранее не делали.

Сфера печати (изготовления) пластиковых карт, в частности дисконтных, сократилась и продолжает сокращаться по двум причинам: В Беларуси изменилась система регулирования цен и дисконтные системы стали не так актуальны.

Компании переходят на электронные дисконтные или бонусные системы.

Мы специализируется на выпуске карт застрахованных лиц по программе ДМС (добровольного медицинского страхования), а главные клиенты — страховые компании.





В данном направлении наша доля на этом рынке — около 70%, и она растет за счет внедрения электронных карт в виде мобильного приложения. Мы выпускаем как физическую, так и электронную карту застрахованного лица.

Новый для нас рынок — маркетплейсы: Wildberries и OZON. Для нас это любопытная ниша со всеми нюансами поиска интересного и продающего продукта с учетом особенностей работы каждой площадки. Тестовые полиграфистские продукты проходят и этапы самовыкупов, не без этого. Несмотря на все особенности работы, в первом квартале 2024 года наша типография увеличила объем заказов в маркетплейсах на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О ситуации на рынке полиграфии можно говорить уныло, а можно с оптимизмом.

«Отрасль полиграфии в 2022 и 2023 годах „штормило“ так же, как и все бизнесы»

Санкции, дефицит ресурсов, разрыв деловых связей, проблемы с логистикой из-за закрытия границ — отрасль полиграфии в 2022 и 2023 годах «штормило» так же, как и все бизнесы. Особенно это коснулось цифровой полиграфии. Мы как цифровая типография столкнулись с проблемой отсутствия расходного материала (тонер и определенные детали), отказа от сотрудничества, так как некоторые производители ушли из Беларуси и России или просто отказались работать с местным бизнесом.

Сейчас рынок немного стабилизировался за счет налаживания параллельного импорта и крупных дилеров печатной цифровой техники. Например, в Беларуси по бренду «Konica Minolta» успешно работает компания «РИЗОЛА», обслуживание нашей печатной техники «Ricoh» мы делегировали компании «РИКО Рус» — официальный представитель компании «Ricoh Co., Ltd.» на рынке России и стран СНГ.

Многие предприниматели в сфере полиграфии собственными силами привозили расходный материал и нужные материалы из Литвы или Польши, спасали положение как могли. Кто-то с Китаем стал плотнее сотрудничать, хотя есть нюансы при работе с китайскими расходными материалами: страдает качество, портятся печатные машины, которые не предназначены под такую «расходку». Наша компания не пользуется такими материалами, потому что качество всегда важнее.





Из-за запрета Европейского союза на поставки в Беларусь и Россию различных материалов и оборудования для печати компании организовывают параллельный импорт этих товаров. На данный момент запчасти и комплектующие для полиграфического оборудования не включены в список продуктов, разрешенных к ввозу в Беларусь и Россию по этой схеме. Остается проблема с логистикой. Был случай, когда машина поставщика простояла три недели на границе с Польшей и ее не пропустили. Все это сказывается на сроках изготовления, качестве полиграфической продукции. Несмотря на экономические и логистические вызовы, белорусское сообщество полиграфистов достойно справляется с ними. В группе сообщества появились предприниматели, которые сделали на этом тоже определенный бизнес, предлагая альтернативные каналы поставок, например, Китай и Турцию.

«Рынки Беларуси, России и Казахстана — отличаются, но у всех есть запрос на эксклюзивность и креатив»

Мы активно работаем с рынками Беларуси, России и Казахстана. Доля экспорта печатной продукции, чаще в виде связки (печатная продукция + электронный сервис, например, электронной визитки), от общего объема производства на рынок России составляет порядка 10%, на рынок Казахстана — 7%. Выбор и предпочтение определенных ниш отличаются у клиентов из Беларуси, России и Казахстана.

Мы давно работаем не просто с понятием полиграфия (визуально-тактильный контакт бренда и клиента), а с понятием «смысловая полиграфия» — контакт, в котором заложено целевое действие клиента и смысл, т.е. не просто сделали красиво или даже креативно, а вызвали интерес, желание купить. Например, необходимо сделать приглашение на мероприятие. Создать креативный дизайн и распечатать на дорогой бумаге — мало. Нужно понять, что хочет клиент. Приглашение можно вручить так, чтобы гости заранее настроились на стиль мероприятия или чтобы дата приглашения не забылась и не перепуталась.





Для рынка России печатаем те же календари, открытки, приглашения, но с глубокой проработкой потребностей клиента — получается дороже, однако клиенты ценят результат и нестандартные решения. На рынке Беларуси мы наблюдаем также хороший тренд в плане роста запросов на нестандартную полиграфическую и сувенирную продукцию.

Становится все больше клиентов, которые ценят подход «дизайн + технологии». Для российского клиента еще в 2017 году мы придумали открытки в русле такого подхода. Сегодня такой продукт востребован и на нашем рынке. Рынок Казахстана более простой, но растет запрос на эксклюзивность выпускаемой продукции. Популярны УФ-печать (нанесение) на различных материалах, изготовление табличек, наклеек, баннеров, стендов.

«Рентабельность от продажи карт с сервисом электронной визитки разнится, в среднем составляет — 70−80%»

В своей отрасли мы столкнулись с двумя вызовами. Первый связан с влиянием «фиджитал» (англ. physical + digital — физический и цифровой, — прим. «Про бизнес»). Это маркетинговый термин, описывающий сочетание цифрового и физического опыта. С этим явлением мы столкнулись, когда увидели спад спроса на обычные бумажные визитки. Клиенты все меньше их заказывали. Есть, конечно, спрос на креативные и необычные бумажные визитки, но заказов становится меньше.

Визитка — это доступный инструмент для коммуникации, сбора контактов. Мы увидели, что еще есть ниша электронных визиток, в которой решили работать. Электронные визитки — это соединение обычных визиток с IT. Результатом такого объединения, например, в нашей типографии стал продукт под названием Master ID-Card. Одно касание визитки с NFC-чипом к смартфону потенциального клиента или партнера — и все контакты с необходимой информацией о компании, товарах и услугах переданы. Установка специального приложения не требуется.





В 2023 году мы продали около 100 штук цифровых визиток. А за 1 квартал 2024 года — больше 800 штук в тарифе «Стандарт» и около 10 комплектов (200 шт.) в тарифе «Бизнес».

Стоимость на пластиковые визитки с чипом NFC + QR-код варьируется, зависит от тарифов. Приведу примеры. Для тарифа «Стандарт» стоимость от 45 BYN (минимальный тираж — 1 шт.), для «Бизнес» — от 80 BYN (минимальный тираж — 20 шт.), а стоимость каждой последующей карты — от 29 BYN, для «Премиум» (в базовую стоимость входит создание и подключение фирменного домена сервиса электронных визиток, работающего от имени клиента) — от 160 BYN (минимальный тираж — 50 шт.), а каждой последующей карты от 19 BYN. Рентабельность от продажи карт с сервисом электронной визитки разнится, в среднем составляет — 70−80%. Стоимость электронной визитки зависит от функционала и может изменяться в зависимости от запроса клиента.





Выгода электронных визиток в том, что экономия бюджета будет на 50%, особенно для компаний с большим штатом сотрудников, так как не нужно выделять средства на многократную печать и замену бумажных визитных карточек, поскольку одна цифровая визитка прослужит очень долго.

Похожая ситуация сложилась и с календарями. Спрос упал, потому что сейчас у каждого на смартфоне есть календарь. Здесь мы тоже нашли выход. Перенесли цифровой опыт в календари и получили сервис «Randomizer», который генерирует случайным образом мотивационную фразу, обращение, поздравление и т.п. Механика выглядит так: человек через свой смартфон касается календаря со встроенным NFC-чипом и получает мотивационную фразу с приятным визуалом. Выходит хороший интерактивный продукт для пользователя. Около 500 релизов подобных календарей у нас уже было (например, для «Атлант-М» ).

Второй вызов связан с креативностью. Клиенты хотят нешаблонные решения. Мы учитываем их запрос и прежде всего смещаем фокус на новые технологии — развиваем лазерную резку печати, гравировки разных материалов. Используем также современное оборудование, чтобы необычно вырезать фигуры из бумаги. На выходе получается творческий и нетиповой полиграфический продукт — есть и печать, и лазерная технология резки материалов, и движущие части, и элементы фиджитал. И это все вместе дает вау-эффект для клиента, привлекает внимание к продукту.



Источник: pixabay.com.

Рынок печати почти всегда зависит от предпочтений пользователя, общей экономической ситуации, тенденций, поставок и других факторов. Сейчас отмечается рост цифровой полиграфии по сравнению с традиционной офсетной: сокращаются тиражи, рынок и потребитель задают тренд на более технологичный продукт или упаковку, готовность экспериментировать. Многие офсетные типографии ставят себе современное оборудование и предлагают цифровую печать, чтобы соответствовать рынку и новым поколениям.

Что касается рынка коммерческой печати (реклама и специальная коммерческая продукция), то он снижается, число коммерческих запросов падает в части листовок, буклетов, каталогов. Это связано с переходом в цифру — на сайты. Тем не менее, аналоговая (печатная) продукция остается, но в меньших тиражах.

«Уникальная цифровая печать на упаковке стимулирует рост продаж»

Если говорить о трендах полиграфии, то можно выделить: фиджитал, сокращение тиражей, персонализацию.

Фиджитал — сочетание цифрового и физического опыта. Мы воспринимаем это не только как вызов, но еще и как тренд, который прекрасно интегрировался в традиционную полиграфию. Стандартные виды для печати упаковки и этикетки — это флексография, офсетная и трафаретная печать. Однако цифровая печать занимает больше места во всем диапазоне печатных материалов будь то картон, гофра или пластик.



Источник: pixabay.com

Уникальная цифровая печать на упаковке стимулирует рост продаж. А когда мы добавляем IT-продукт, который позволяет отслеживать срок годности после вскрытия упаковки, то это существенно меняет выбор поставщика в нашу сторону. Мы активно рекомендуем такие технологии для косметического фармацевтического производства.

Цифра применяется и в книжной продукции. Все больше намечается тренд издания книг цифровым способом печати: это качественно, быстро, приемлемо по цене.

Сокращение тиражей. Многие заказы уходят в онлайн, поэтому массовое изготовление продуктов в полиграфии, скорее, редкость, чем закономерность. Мы адаптируем свое производство под оперативное изготовление небольших тиражей, сохраняя креативные элементы.

Персонализация. Увеличение объемов цифровой печати будет способствовать персонифицированному маркетингу через личное обращение к пользователям, уникальный индивидуальный визуал и прочее. Был кейс, когда заказчик в сфере деревообработки обратился с запросом сделать каталог продукции на трех языках: русском, английском и китайском. И мы сделали. Или еще пример. Мы сделали каталог, на первой странице которого напечатано именное обращение директора компании-поставщика к своему будущему партнеру. Это делает каталог максимально клиентоориентированным.

«Если полиграфическая компания будет интегрировать искусственный интеллект в работу, то она точно останется на плаву»

Рынок полиграфии будет активно развиваться, поскольку искусственный интеллект и цифровизация проникают в сферу, а значит, мы не отстаем от мирового тренда. Очевидно, что если полиграфическая компания будет интегрировать искусственный интеллект в изготовление визиток, рекламной продукции, то тогда она точно останется на плаву, с хорошей маржинальностью за счет оптимизации бизнес-процессов и работников на производстве.

Есть три направления в полиграфии, где мы применяем искусственный интеллект и планируем его использовать дальше. Первое — оформление заказов. Мы используем в работе умный калькулятор, который избавляет менеджера от выполнения работы технолога, т.е. он должен понимать как все рассчитать, как поставить задачу на производство. ИИ делает все за работника — от детального расчета себестоимости и корректировки маржи для конкретного клиента до определения последовательности операций и выбора подходящего оборудования. Также система самостоятельно выставляет счета, может заказать материал, подготовить закрывающие документы, проконтролировать оплату. Это целая платформа с использованием искусственного интеллекта. Основой платформы является модель, которая имитирует производственные процессы и правила с использованием ИИ для достижения максимальной эффективности за минимальное время. Менеджер выступает только в роли оператора. Второе — препресс или допечатная подготовка. Это процесс подготовки дизайн-макета к отправке в печать, включая комплекс работ по отрисовке, контролю и тестированию макета. Подготовка грамотных макетов занимает очень много времени. Нужна большая экспертность от оператора допечатных процессов. Искусственный интеллект уже давно помогает таким специалистам с проверкой макетов, доработкой и подготовкой к печати. Сегодня большая часть таких процессов идет в производство на автопилоте. Думаю, что в ближайшем будущем искусственный интеллект может полностью заменить и разгрузить специалистов препресса. Они, в свою очередь, будут заниматься больше управлением и совершенствованием технологий. Для типографии больной темой всегда было определение технологических норм. Это третье направление использование ИИ. Все производственные сценарии (брак, отходы, время на ту или иную операцию) должны быть четко выверены и установлены. Вручную это делается долго и трудозатратно. Кроме того, чтобы все работало как часы, нужно регулярно корректировать полученные нормы и правила, составлять отчеты — это еще тот квест. ИИ в этом плане — неоценимый помощник.





Человек по по своей природе — аналоговый, поэтому традиционная полиграфия была, есть и будет. Наше зрение создано таким образом, что оно без проблем воспринимает отраженный свет (по сути, что мы и видим). А вот излучаемый свет из различных гаджетов — глаз воспринимает болезненно, для него это неестественная среда.





Поэтому многие люди предпочитают читать книгу в бумажном варианте, нежели в электронном. Да и шуршание листов бумаги при переворачивании страниц книги, ощущение фактуры материала в какой-то степени успокаивает.

Современная полиграфия давно стала творческой отраслью, объединяя в себе оборудование, технологии и материалы. Эта замечательная сфера для развития творческих людей, мечтающих видеть и ощущать результат своего труда, воплощенного во множестве различной продукции необходимой рынку. По-другому бизнесу в этой сфере будет тяжело выжить.