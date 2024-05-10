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«Люди хотят быстро, мало и красиво». Что происходит на рынке полиграфии после санкций и прихода ИИ
10.05.2024 11:38 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В эпоху развития ИИ, массовой автоматизации и цифровизации бизнеса кажется, что полиграфический рынок, скорее, «мертв, чем жив». Но это заблуждение. В индустрию полиграфии активно проникают новые технологии, которые успешно «мэтчатся» с традиционными продуктами (визитки, широкоформатная печать, листовки, буклеты, каталоги и прочим). СЕО компании
«О ситуации на рынке полиграфии можно говорить уныло, а можно с оптимизмом»
— Есть сфера традиционной и цифровой печати, которые развиваются слабо, есть те — где наблюдается значительный рост. Традиционная офсетная печать усилила свои позиции в сегменте упаковки и этикетки за счет увеличения спроса, появления новых видов товаров. Однако она теряет их в рекламной полиграфии, потому что офсетная печать нацелена на печать больших и длинных тиражей, а во времена неопределенности, где многие маркетинговые гипотезы нужно проверять и тестировать, клиенту необходим небольшой тираж рекламных материалов. По этой причине короткие тиражи уходят с офсетных типографий в цифровые, которые специализируются на коротких тиражах, в том числе на изготовлении упаковки и этикетки.
Наша компания в сегменте печати этикетки в 2023 году в сравнении с 2022-м выросла на 57%. За счет запуска в 2023 году современного раскройного комплекса iECHO мы запустили производство малоформатной упаковки, чего ранее не делали.
Мы специализируется на выпуске карт застрахованных лиц по программе ДМС (добровольного медицинского страхования), а главные клиенты — страховые компании.
Новый для нас рынок — маркетплейсы: Wildberries и OZON. Для нас это любопытная ниша со всеми нюансами поиска интересного и продающего продукта с учетом особенностей работы каждой площадки. Тестовые полиграфистские продукты проходят и этапы самовыкупов, не без этого. Несмотря на все особенности работы, в первом квартале 2024 года наша типография увеличила объем заказов в маркетплейсах на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О ситуации на рынке полиграфии можно говорить уныло, а можно с оптимизмом.
«Отрасль полиграфии в 2022 и 2023 годах „штормило“ так же, как и все бизнесы»
Санкции, дефицит ресурсов, разрыв деловых связей, проблемы с логистикой из-за закрытия границ — отрасль полиграфии в 2022 и 2023 годах «штормило» так же, как и все бизнесы. Особенно это коснулось цифровой полиграфии. Мы как цифровая типография столкнулись с проблемой отсутствия расходного материала (тонер и определенные детали), отказа от сотрудничества, так как некоторые производители ушли из Беларуси и России или просто отказались работать с местным бизнесом.
Сейчас рынок немного стабилизировался за счет налаживания параллельного импорта и крупных дилеров печатной цифровой техники. Например, в Беларуси по бренду «Konica Minolta» успешно работает компания «РИЗОЛА», обслуживание нашей печатной техники «Ricoh» мы делегировали компании «РИКО Рус» — официальный представитель компании «Ricoh Co., Ltd.» на рынке России и стран СНГ.
Многие предприниматели в сфере полиграфии собственными силами привозили расходный материал и нужные материалы из Литвы или Польши, спасали положение как могли. Кто-то с Китаем стал плотнее сотрудничать, хотя есть нюансы при работе с китайскими расходными материалами: страдает качество, портятся печатные машины, которые не предназначены под такую «расходку». Наша компания не пользуется такими материалами, потому что качество всегда важнее.
Из-за запрета Европейского союза на поставки в Беларусь и Россию различных материалов и оборудования для печати компании организовывают параллельный импорт этих товаров. На данный момент запчасти и комплектующие для полиграфического оборудования не включены в список продуктов, разрешенных к ввозу в Беларусь и Россию по этой схеме. Остается проблема с логистикой. Был случай, когда машина поставщика простояла три недели на границе с Польшей и ее не пропустили. Все это сказывается на сроках изготовления, качестве полиграфической продукции. Несмотря на экономические и логистические вызовы, белорусское сообщество полиграфистов достойно справляется с ними. В группе сообщества появились предприниматели, которые сделали на этом тоже определенный бизнес, предлагая альтернативные каналы поставок, например, Китай и Турцию.
«Рынки Беларуси, России и Казахстана — отличаются, но у всех есть запрос на эксклюзивность и креатив»
Мы активно работаем с рынками Беларуси, России и Казахстана. Доля экспорта печатной продукции, чаще в виде связки (печатная продукция + электронный сервис, например, электронной визитки), от общего объема производства на рынок России составляет порядка 10%, на рынок Казахстана — 7%. Выбор и предпочтение определенных ниш отличаются у клиентов из Беларуси, России и Казахстана.
Мы давно работаем не просто с понятием полиграфия (визуально-тактильный контакт бренда и клиента), а с понятием «смысловая полиграфия» — контакт, в котором заложено целевое действие клиента и смысл, т.е. не просто сделали красиво или даже креативно, а вызвали интерес, желание купить. Например, необходимо сделать приглашение на мероприятие. Создать креативный дизайн и распечатать на дорогой бумаге — мало. Нужно понять, что хочет клиент.Приглашение можно вручить так, чтобы гости заранее настроились на стиль мероприятия или чтобы дата приглашения не забылась и не перепуталась.
Для рынка России печатаем те же календари, открытки, приглашения, но с глубокой проработкой потребностей клиента — получается дороже, однако клиенты ценят результат и нестандартные решения. На рынке Беларуси мы наблюдаем также хороший тренд в плане роста запросов на нестандартную полиграфическую и сувенирную продукцию.
Становится все больше клиентов, которые ценят подход «дизайн + технологии». Для российского клиента еще в 2017 году мы придумали открытки в русле такого подхода. Сегодня такой продукт востребован и на нашем рынке. Рынок Казахстана более простой, но растет запрос на эксклюзивность выпускаемой продукции. Популярны УФ-печать (нанесение) на различных материалах, изготовление табличек, наклеек, баннеров, стендов.
«Рентабельность от продажи карт с сервисом электронной визитки разнится, в среднем составляет — 70−80%»
В своей отрасли мы столкнулись с двумя вызовами. Первый связан с влиянием «фиджитал» (англ. physical + digital — физический и цифровой, — прим. «Про бизнес»). Это маркетинговый термин, описывающий сочетание цифрового и физического опыта. С этим явлением мы столкнулись, когда увидели спад спроса на обычные бумажные визитки. Клиенты все меньше их заказывали. Есть, конечно, спрос на креативные и необычные бумажные визитки, но заказов становится меньше.
Визитка — это доступный инструмент для коммуникации, сбора контактов. Мы увидели, что еще есть ниша электронных визиток, в которой решили работать. Электронные визитки — это соединение обычных визиток с IT. Результатом такого объединения, например, в нашей типографии стал продукт под названием Master ID-Card. Одно касание визитки с NFC-чипом к смартфону потенциального клиента или партнера — и все контакты с необходимой информацией о компании, товарах и услугах переданы. Установка специального приложения не требуется.
В 2023 году мы продали около 100 штук цифровых визиток. А за 1 квартал 2024 года — больше 800 штук в тарифе «Стандарт» и около 10 комплектов (200 шт.) в тарифе «Бизнес».
Стоимость на пластиковые визитки с чипом NFC + QR-код варьируется, зависит от тарифов. Приведу примеры. Для тарифа «Стандарт» стоимость от 45 BYN (минимальный тираж — 1 шт.), для «Бизнес» — от 80 BYN (минимальный тираж — 20 шт.), а стоимость каждой последующей карты — от 29 BYN, для «Премиум» (в базовую стоимость входит создание и подключение фирменного домена сервиса электронных визиток, работающего от имени клиента) — от 160 BYN (минимальный тираж — 50 шт.), а каждой последующей карты от 19 BYN. Рентабельность от продажи карт с сервисом электронной визитки разнится, в среднем составляет — 70−80%. Стоимость электронной визитки зависит от функционала и может изменяться в зависимости от запроса клиента.
Выгода электронных визиток в том, что экономия бюджета будет на 50%, особенно для компаний с большим штатом сотрудников, так как не нужно выделять средства на многократную печать и замену бумажных визитных карточек, поскольку одна цифровая визитка прослужит очень долго.
Похожая ситуация сложилась и с календарями. Спрос упал, потому что сейчас у каждого на смартфоне есть календарь. Здесь мы тоже нашли выход. Перенесли цифровой опыт в календари и получили сервис «Randomizer», который генерирует случайным образом мотивационную фразу, обращение, поздравление и т.п. Механика выглядит так: человек через свой смартфон касается календаря со встроенным NFC-чипом и получает мотивационную фразу с приятным визуалом. Выходит хороший интерактивный продукт для пользователя. Около 500 релизов подобных календарей у нас уже было (например, для
Второй вызов связан с креативностью. Клиенты хотят нешаблонные решения. Мы учитываем их запрос и прежде всего смещаем фокус на новые технологии — развиваем лазерную резку печати, гравировки разных материалов. Используем также современное оборудование, чтобы необычно вырезать фигуры из бумаги. На выходе получается творческий и нетиповой полиграфический продукт — есть и печать, и лазерная технология резки материалов, и движущие части, и элементы фиджитал. И это все вместе дает вау-эффект для клиента, привлекает внимание к продукту.
Рынок печати почти всегда зависит от предпочтений пользователя, общей экономической ситуации, тенденций, поставок и других факторов. Сейчас отмечается рост цифровой полиграфии по сравнению с традиционной офсетной: сокращаются тиражи, рынок и потребитель задают тренд на более технологичный продукт или упаковку, готовность экспериментировать. Многие офсетные типографии ставят себе современное оборудование и предлагают цифровую печать, чтобы соответствовать рынку и новым поколениям.
Что касается рынка коммерческой печати (реклама и специальная коммерческая продукция), то он снижается, число коммерческих запросов падает в части листовок, буклетов, каталогов. Это связано с переходом в цифру — на сайты. Тем не менее, аналоговая (печатная) продукция остается, но в меньших тиражах.
«Уникальная цифровая печать на упаковке стимулирует рост продаж»
Если говорить о трендах полиграфии, то можно выделить: фиджитал, сокращение тиражей, персонализацию.
Фиджитал — сочетание цифрового и физического опыта. Мы воспринимаем это не только как вызов, но еще и как тренд, который прекрасно интегрировался в традиционную полиграфию. Стандартные виды для печати упаковки и этикетки — это флексография, офсетная и трафаретная печать. Однако цифровая печать занимает больше места во всем диапазоне печатных материалов будь то картон, гофра или пластик.
Уникальная цифровая печать на упаковке стимулирует рост продаж. А когда мы добавляем IT-продукт, который позволяет отслеживать срок годности после вскрытия упаковки, то это существенно меняет выбор поставщика в нашу сторону. Мы активно рекомендуем такие технологии для косметического фармацевтического производства.
Цифра применяется и в книжной продукции. Все больше намечается тренд издания книг цифровым способом печати: это качественно, быстро, приемлемо по цене.
Сокращение тиражей. Многие заказы уходят в онлайн, поэтому массовое изготовление продуктов в полиграфии, скорее, редкость, чем закономерность. Мы адаптируем свое производство под оперативное изготовление небольших тиражей, сохраняя креативные элементы.
Персонализация. Увеличение объемов цифровой печати будет способствовать персонифицированному маркетингу через личное обращение к пользователям, уникальный индивидуальный визуал и прочее. Был кейс, когда заказчик в сфере деревообработки обратился с запросом сделать каталог продукции на трех языках: русском, английском и китайском. И мы сделали. Или еще пример. Мы сделали каталог, на первой странице которого напечатано именное обращение директора компании-поставщика к своему будущему партнеру. Это делает каталог максимально клиентоориентированным.
«Если полиграфическая компания будет интегрировать искусственный интеллект в работу, то она точно останется на плаву»
Рынок полиграфии будет активно развиваться, поскольку искусственный интеллект и цифровизация проникают в сферу, а значит, мы не отстаем от мирового тренда. Очевидно, что если полиграфическая компания будет интегрировать искусственный интеллект в изготовление визиток, рекламной продукции, то тогда она точно останется на плаву, с хорошей маржинальностью за счет оптимизации бизнес-процессов и работников на производстве.
Человек по по своей природе — аналоговый, поэтому традиционная полиграфия была, есть и будет. Наше зрение создано таким образом, что оно без проблем воспринимает отраженный свет (по сути, что мы и видим). А вот излучаемый свет из различных гаджетов — глаз воспринимает болезненно, для него это неестественная среда.
Поэтому многие люди предпочитают читать книгу в бумажном варианте, нежели в электронном. Да и шуршание листов бумаги при переворачивании страниц книги, ощущение фактуры материала в какой-то степени успокаивает.
Современная полиграфия давно стала творческой отраслью, объединяя в себе оборудование, технологии и материалы. Эта замечательная сфера для развития творческих людей, мечтающих видеть и ощущать результат своего труда, воплощенного во множестве различной продукции необходимой рынку. По-другому бизнесу в этой сфере будет тяжело выжить.
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В эпоху развития ИИ, массовой автоматизации и цифровизации бизнеса кажется, что полиграфический рынок, скорее, «мертв, чем жив». Но это заблуждение. В индустрию...
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