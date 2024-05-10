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Лукашенко пообещал рассмотреть заявление о политическом убежище судьи из Польши
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Это патриотичный, нормальный человек. Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне, я обязательно рассмотрю. Доизучим все вопросы, и обязательно рассмотрю его заявление, чтобы мерзавцы эти не угробили человека. Но он говорит: «Я знаю, на что иду». Мужественный мужик», – заявил белорусский лидер.
Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы.
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Накануне Шмидт заявил в СМИ, что будет просить убежища у президента Беларуси из-за преследований со стороны польских властей.
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