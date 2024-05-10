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Лукашенко пообещал рассмотреть заявление о политическом убежище судьи из Польши

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко пообещал рассмотреть заявление о политическом убежище судьи из Польши
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко после участия в церемонии возложения венков по случаю Дня Победы ответил на вопросы журналистов. Один из них касался истории с побегом из Варшавы Томаша Шмидта. Президент Беларуси пообещал рассмотреть заявление польского судьи о предоставлении ему политического убежища. Накануне Шмидт заявил в СМИ, что будет просить убежища у президента Беларуси из-за преследований со стороны польских властей, передает «МИР 24».

«Это патриотичный, нормальный человек. Поэтому его заявление, с которым он обратился ко мне, я обязательно рассмотрю. Доизучим все вопросы, и обязательно рассмотрю его заявление, чтобы мерзавцы эти не угробили человека. Но он говорит: «Я знаю, на что иду». Мужественный мужик», – заявил белорусский лидер.

На Томаша Шмидта в Польше завели уголовное дело за шпионаж. Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию и ответил на обвинения в вербовке.

«Это удар под дых кому? Властям Польши. Вот они и начинают: предатель, такой-сякой. Никакой он не предатель. Но он реально смотрит на вещи, сравнивает Польшу и Беларусь и делает выводы. Это заметили все. Это под дых. Поэтому им и надо что-то говорить. Вот они и говорят, что мы его завербовали. Слушайте, глупость полная. Если завербовали – факты на стол», – отметил Лукашенко.

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы.



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Накануне Шмидт заявил в СМИ, что будет просить убежища у президента Беларуси из-за преследований со стороны польских властей.
 
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