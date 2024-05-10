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Лукашенко рассказал историю ветерана, с которой сидел на параде Победы в Москве

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал историю ветерана, с которой сидел на параде Победы на Красной площади в Москве, передает БЕЛТА.

«101 год… Дай бог каждому! И быть в таком сознании и передвигаться на ногах», – отметил глава государства в ходе общения с журналистами после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Белорусский лидер смотрел парад, находясь рядом с ветераном Екатериной Евдокимовой. В объективы камер попал трогательный момент, как Лукашенко поправлял ворот ее куртки: 9 мая в Москве шел снег, сопровождаемый ветром.

Президент Беларуси рассказал, что отдал ветерану привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым куртку.

«Красная площадь – это труба, там насквозь все это продувает. Еще вчера помощники Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку, а так бы я вот так туда пришел и, наверное, околел бы. Одел ей куртку, застегнул, усадил», – цитирует Лукашенко ТАСС.

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Екатерина Евдокимова в ноябре 1941 года в возрасте 18 лет ушла на фронт добровольцем. Она воевала в составе 2-й дивизии ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) в городе Дмитров. После расформирования дивизии в начале 1943 года девушку направили на 2-й Белорусский фронт связисткой проводных линий связи. Однажды она при восстановлении порванной связи столкнулась с немецким солдатом. Екатерина Евдокимова ранила его и доставила в штаб подразделения. Благодаря показаниям пленного Красной армии удалось при минимальных потерях освободить две деревни под Барановичами. За самоотверженный поступок девушку впоследствии наградили орденом Красной Звезды.

Гостями парада Победы в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве стали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, а также ветераны Великой Отечественной войны, некоторые из которых отметили 100-летие.



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Белорусский лидер смотрел на торжественное шествие на Красной площади, находясь рядом с ветераном Екатериной Евдокимовой.
 
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