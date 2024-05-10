Лукашенко рассказал историю ветерана, с которой сидел на параде Победы в Москве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал историю ветерана, с которой сидел на параде Победы на Красной площади в Москве, передает БЕЛТА .

«101 год… Дай бог каждому! И быть в таком сознании и передвигаться на ногах», – отметил глава государства в ходе общения с журналистами после участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Белорусский лидер смотрел парад, находясь рядом с ветераном Екатериной Евдокимовой. В объективы камер попал трогательный момент, как Лукашенко поправлял ворот ее куртки: 9 мая в Москве шел снег, сопровождаемый ветром.

Президент Беларуси рассказал, что отдал ветерану привезенную для него узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым куртку.

«Красная площадь – это труба, там насквозь все это продувает. Еще вчера помощники Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиеев привез мне куртку, а так бы я вот так туда пришел и, наверное, околел бы. Одел ей куртку, застегнул, усадил», – цитирует Лукашенко ТАСС .