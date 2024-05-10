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Белорусские товары представят на крупнейших маркетплейсах мира

10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские товары представят на крупнейших маркетплейсах мира
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские товары начнут активно представлять на крупнейших маркетплейсах мира. Об этом рассказали в Торгово-промышленной палате страны.

Основной площадкой для продвижения станут российские маркетплейсы. Товары разместят в специальном разделе «Сделано в Беларуси». Попасть туда сможет только та продукция, у которой есть маркировка качества. Выход на цифровой прилавок расширит рынок сбыта и обеспечит доступные цены на товар.

«Сделано в Беларуси» стало брендом качества. Поэтому мы рассчитываем, что включение в каталог, в категорию «Сделано в Беларуси» поможет белорусским товарам лучше продаваться», – отметил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин.

Каждый второй белорус делает покупки в интернете. Чаще всего приобретают товары для дома, бытовую технику и электронику, автотовары.



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Основной площадкой для продвижения станут российские маркетплейсы. Товары разместят в специальном разделе «Сделано в Беларуси».
 
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