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Белорусские товары представят на крупнейших маркетплейсах мира
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские товары начнут активно представлять на крупнейших маркетплейсах мира. Об этом рассказали в Торгово-промышленной палате страны.
Основной площадкой для продвижения станут российские маркетплейсы. Товары разместят в специальном разделе «Сделано в Беларуси». Попасть туда сможет только та продукция, у которой есть маркировка качества. Выход на цифровой прилавок расширит рынок сбыта и обеспечит доступные цены на товар.
Каждый второй белорус делает покупки в интернете. Чаще всего приобретают товары для дома, бытовую технику и электронику, автотовары.
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Основной площадкой для продвижения станут российские маркетплейсы. Товары разместят в специальном разделе «Сделано в Беларуси».
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