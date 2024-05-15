Четкие фото на базе ИИ, управление жестами и неубиваемый экран. Что мы узнали о новом смартфоне от Huawei прямо в Китае

Источник материала: ProBusiness



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Редакция «Про бизнес» побывала в Китае и одной из первых протестировала новую флагманскую модель Huawei Pura 70 series. И сделала это в одном из самых технологичных городов мира — в Шэньчжэне, который знаменит не только высотной архитектурой, отраслевыми выставками, но и как крупнейший центр электронной и электротехнической промышленности.

Всего 45 лет назад Шэньчжэнь был небольшим рыбацким городком с населением порядка 30 тыс. человек. Но в 1979 году руководство КНР выбрало его для размещения одной из особых экономических зон в рамках нового курса рыночных реформ по модернизации китайской экономики. Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр, в котором проживает более 17 млн человек.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Сегодня Шэньчжэнь — один из наиболее динамично развивающихся городов Китая, крупнейший среди китайских городов по объему экспорта. Он служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса.

Шэньчжэнь занимает второе место среди китайских городов по объему промышленного производства. Основными отраслями являются электронная и электротехническая промышленность. Здесь располагаются крупнейшие промышленные предприятия и штаб-квартиры китайских компаний — производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи, в т.ч. и Huawei.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Инновации буквально пронизывают все сферы в Китае и никогда не прекращаются, что позволяет удивлять мир новыми технологичными устройствами, смелым дизайном и функционалом. С момента создания серия смартфонов HUAWEI P всегда демонстрировала сочетание эстетики и технологий. Смартфоны серии не только лидируют в области мобильной съемки, но и возглавляют модные тренды отрасли. Так сегодня, после полной модернизации и обновления, серия P была переименована в HUAWEI Pura. Эта серия отличается аутентичным стилем и представлена тремя моделями HUAWEI Pura 70, HUAWEI Pura 70 Pro, HUAWEI Pura 70 Ultra. Остановимся подробнее на первой их них.



Фото: Huawei Pura 70

Серия HUAWEI Pura 70: флагманский дизайн и качество изображения

Первый смартфон серии HUAWEI Pura — HUAWEI Pura 70 — отходит от традиционных геометрических конструкций, использовавшихся в прошлых поколениях, смартфон обладает простым, но оригинальным элементом дизайна — трехмерными геометрическими линиями с модулями камеры. Этот элемент представлен в новой линейке продуктов с общей философией, символизирующим движение вперед.

Помимо двух классических версий в черном и белом цветовых решениях (для поклонников минимализма и элегантности) HUAWEI Pura 70 также поставляется в новых стильных и ярких версиях — розовый.



Фото: Huawei Pura 70

Чем же удивляет новая серия? Давайте разберемся.

Революционная ультракамера нового поколения

На этот раз серия HUAWEI Pura 70 в очередной раз выходит за рамки привычного и представляет новое поколение ультракамеры XMAGE, которая обеспечивает захват большего количества света, точную фокусировку и более совершенную стабилизацию. Благодаря технологии XD Motion Engine (процессор для съемки в движении) функция ультрабыстрой мгновенной съемки поможет создать идеальный снимок вблизи или вдали от объектов съемки. Она также позволяет четко и быстро фиксировать движение объектов, позволяя запечатлевать динамичные моменты.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

При съемке объектов, движущихся с высокой скоростью, сенсор в реальном времени будет снимать в двух режимах. В режиме короткой выдержки будут зафиксированы детали движущегося объекта на переднем плане, в то время как съемка с длинной выдержкой позволит запечатлеть детали фона. Благодаря вычислению векторов движения с помощью искусственного интеллекта, изображения, снятые с длинной и короткой выдержкой, совмещаются для восстановления эффекта размытия движения и создания высококачественных деталей динамичного снимка.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 поддерживают широкий диапазон масштабирования, включая как широкоугольный модуль, так и телеобъектив. HUAWEI Pura 70 поддерживает 100-кратный диапазон масштабирования (0,5X ~ 50X). HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra поддерживают 100-кратный диапазон масштабирования (0,5X ~ 100X). Независимо от расстояния изображение будет кристально четким.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

В серии HUAWEI Pura 70 также добавлен новый режим улучшения изображений, который использует технологию XD Fusion Pro для совмещения изображений, снятых с использованием разного фокусного расстояния и разрешения, чтобы создать 25-мегапиксельный снимок высокой четкости. Это позволяет получать неизменно четкие и детализированные изображения при съемке неподвижных объектов.

Реалистичные портреты: сочетание естественного света и тени

Серия HUAWEI Pura 70 полностью модернизировала функцию портретной фотографии, обеспечивая интеллектуальное определение оптимального света, тени, размытия и тона кожи. Камера восстанавливает и фиксирует естественность элементов объекта съемки, создавая идеальные портретные фото.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

При съемке в условиях яркого освещения ночью серия HUAWEI Pura 70 осветляет размытый фон, сохраняя четкие темные детали и не засвечивая светлые участки. Во время заката камера не только передает его насыщенные и нежные краски, но и восстанавливает естественный контраст и переходы между чертами лица, а также светлыми и темными участками.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Серия HUAWEI Pura 70 естественным образом фиксирует черты лица при использовании фронтальной камеры для селфи. Сохраняя истинные пропорции, камера точно восстанавливает оттенки кожи, создавая реалистичный образ без искажений перспективы.

Ультракамера для ярких видео: четкие границы светлых и темных областей

В серии HUAWEI Pura 70 появилась улучшенная функция съемки видео в ночное время с использованием HDR. Даже при слабом освещении или ночью камера по-прежнему может создавать качественные изображения с ярко выраженными светлыми и темными участками и четкими деталями. Благодаря технологии стабилизации изображения на базе искусственного интеллекта Super AIS изображение остается стабильным даже при съемке во время ходьбы.



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Максимальный реализм цветопередачи

Важной задачей для Huawei стало добиться максимального реализма фотографий, когда изображение выглядит таким же, как в реальной жизни.





При разработке серии HUAWEI Pura 70 инженеры Huawei выбрали конкретные диапазоны оттенков в различных сценариях путем взаимного подтверждения теоретического анализа и экспериментов с участием людей. После восстановления естественного цвета в исходной версии изображения интенсивность оттенка и насыщенность цвета адаптивно регулируются с помощью трех различных фильтров: яркого (Bright), колоритного (Vivid) и монохромного (Mono).



Фото сделано на смартфон Huawei Pura 70 series

Для этого команда Huawei, занимающаяся изучением цветов, собрала экспертов из семи крупных исследовательских институтов Huawei по всему миру (в том числе из Китая, Финляндии и Японии), которые заняты в восьми ключевых сферах, таких как искусство, психология, оптические технологии и цветоведение. В качестве материалов для исследования использовались образцы фото, предоставленные более чем 3,3 млн пользователей в рамках фотоконкурса Huawei XMAGE.



Фото: Huawei Pura 70

Прочное стекло Kunlun: сверхустойчивость к царапинам и падениям

Сматрфон оснащен стеклом Kunlun Glass, повышающим износостойкость смартфона, экран которого теперь еще более устойчив к падениям. Этот сверхпрочный материал может легко справиться со случайными падениями при ежедневном использовании.



Фото: Huawei Pura 70

Компактный дизайн устройства с идеальным балансом между временем работы батареи, временем зарядки и толщиной

HUAWEI Pura 70 оснащен батареей с большой емкостью 4900 мА*ч, размещенной в компактном корпусе толщиной всего 7,95 мм. Смартфон поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 66 Вт и беспроводную зарядку HUAWEI SuperCharge 50 Вт. Кроме того, есть возможность заряжать другие устройства от смартфона и проводным, и беспроводным способом.



Фото: Huawei Pura 70

Интеллектуальное шумоподавление во время голосовых вызовов

Интеллектуальная технология распознавания голоса позволяет определить голос владельца. Эта функция также сочетается с технологией подавления шума окружающей среды на базе искусственного интеллекта. Теперь даже при разговоре в общественных местах пользователям не нужно будет повышать голос, чтобы собеседник их отчетливо слышал.



Фото: Huawei Pura 70

EMUI 14.2: интерактивный, умный и эффективный интерфейс

Серия HUAWEI Pura 70 оснащена новой ОС EMUI 14.2., обеспечивающей отличное качество работы смартфона, а также быстрый запуск приложений, плавную анимацию и быстрый доступ к десяткам и сотням изображений.



Фото: Huawei Pura 70 Ultra

Функция управления жестами на базе ИИ обеспечивает больше возможностей контроля устройства и поддерживает непрерывную прокрутку. Вы можете просматривать видео и веб-страницы одним взмахом руки, не прикасаясь к экрану. И даже сделать скриншот экрана, просто сжав руку в кулак.

Интеллектуальное скрытие информации. Благодаря функции интеллектуального распознавания лиц, сведения уведомлений будут отображаться только если владелец смотрит на экран смартфона. Если система обнаружит, что на экран помимо владельца смотрит кто-либо еще, сведения уведомлений будут автоматически скрыты для защиты конфиденциальности.



Фото: Huawei Pura 70

Функции конфиденциальности и безопасности: всесторонняя защита

Центр конфиденциальности представляет собой панель управления, позволяющую пользователям просматривать все действия приложений, также он дает рекомендации по защите конфиденциальности при использовании приложений с высокой степенью риска. EMUI 14.2 предоставляет функцию защиты конфиденциальности изображений, которая может удалять информацию об изображении в одно нажатие (не будет содержаться информация о месте и времени съемки, а также о модели устройства, на которое сделано фото).

Виртуальный ассистент Алиса

Алиса стала виртуальным ассистентом по умолчанию в новых флагманских смартфонах Pura 70. Она встроена в операционную систему всех смартфонов линейки.

Так с помощью Алисы пользователи смогут поставить таймер или будильник, позвонить кому-то из списка контактов, перевести фразу на иностранные языки, включить любимую группу в Яндекс Музыке или построить маршрут в Навигаторе.

Кроме того, Алиса упростит взаимодействие с устройствами, которые подключены к Умному дому Яндекса. Например, её можно попросить включить пылесос или выключить свет в спальне.

AppGallery 3.0

Важно отметить, что на смартфонах Huawei для скачивания приложений предусмотрен фирменный магазин AppGallery, который активно развивается и постоянно пополняется новыми приложениями.

В AppGallery собрано 99% самых популярных в Беларуси приложений, есть Telegram, Viber, TikTok, VK, Wildberries, Ozon, Куфар, 21 vek, приложения мобильных операторов: А1, МТС, life:). Доступны приложения всех мобильных банков РБ.

В AppGallery доступно 93% ТОП-100 популярных игр.



Фото: Huawei Pura 70

В AppGallery размещено более 800 приложений от локальных белорусских разработчиков.

Находить необходимые приложения также помогает умная поисковая система Petal Search. Она позволяет искать приложения в различных источниках.

Благодаря сервисам MicroG вы можете установить такие приложения как Instagram, YouTube, FaceBook, Pinterest, Gmail, Google Карты, Google Диск, Google Таблицы, Teams и многое другое прямо в AppGallery. Кроме того, для вас доступно уже практически любое приложение — новая версия GBox открывает доступ к магазину Google Play, в котором можно полноценно авторизоваться и устанавливать оттуда приложения, которые недоступны в AppGallery.

На EMUI 14 появился новый плагин MicroG, благодаря которому Google-приложения устанавливаются не в эмулятор от Gbox, как раньше, а на само устройство.

Для бесконтактной оплаты смартфоном можно использовать приложения Huawei Pay, Белкарт Pay, Swoo или Оплати.