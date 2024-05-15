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Погода в СНГ: дожди и грозы пришли в Казахстан, жара не спадает в Кыргызстане

15.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди и грозы пришли в Казахстан, жара не спадает в Кыргызстане
 Фото: сайт президента Кыргызской Республики

В Москву возвращается весеннее тепло, но резкого скачка температуры ждать не стоит. В среду воздух прогреется до плюс 18 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане похолодало. В среднем по стране температура воздуха около плюс 15. Дожди и грозы идут на севере, востоке и в центре страны. На западе республики облачно и ночные заморозки.

Несмотря на отсутствие осадков, уровень воды в реке Урал в Западно-Казахстанской области превысил опасные отметки на гидропостах в двух поселках. Большой водой размыло семь километров подъездной дороги к Индербору. Для эвакуации людей запустили перевозки на лодках. В других районах области организовали круглосуточные дежурства на дамбах через каждые 300 метров.

Кыргызстан

В Кыргызстане жара не спадает. Столбики термометров в Бишкеке поднимутся до 36. В Иссык-Кульской области немного прохладнее.

Там очевидцы встретили огромного архара. Он вышел прямо к дороге недалеко от месторождения Кумтор. Сначала его приняли за скульптуру, но подъехав поближе, люди были удивлены необычной встрече. В Кыргызстане обитает три вида этих особей. Это Марко Поло, тянь-шанские и горные бараны Сверцова.

Армения

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые
В Ереване солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до 20 градусов, а к вечеру в столице ожидаются дожди и грозы.

В других регионах страны осадки не прекращаются уже несколько дней. Аграрии жалуются: из-за постоянных дождей фрукты и ягоды не такие сочные и сладкие, особенно клубника, вишня, черешня, шелковица. Солнце в регионах выглянет только к концу недели.

Беларусь

Солнце радует белорусов. В стране ясная погода. В Минске столбики термометров поднимутся до 16 градусов. В южный регионах страны воздух прогреется до плюс 20.

Такая погода нравится новорожденным лемурам. Три малыша появились на свет в Минском зоопарке. Имена им еще не придумали, но их уже могут увидеть посетители. Всего в зоопарке семь лемуров. Правда, приматы не всегда ладят между собой. Для безопасности их помещают в разные вольеры.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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